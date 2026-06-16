Российский морпех-медик за два года СВО помог спасти более 500 бойцов - 16.06.2026 Украина.ру
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Российский морпех-медик за два года СВО помог спасти более 500 бойцов
Российский морпех-медик за два года СВО помог спасти более 500 бойцов - 16.06.2026 Украина.ру
Российский морпех-медик за два года СВО помог спасти более 500 бойцов
Военный медик 40-й гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки "Восток" с позывным Мицар рассказал, что за два года участия в СВО он помог спасти около 500 военнослужащих. Об этом в ночь на 16 июня сообщает РИА Новости
2026-06-16T03:13
2026-06-16T03:13
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наступление вс рф
война на украине
сво
спецоперация
раненые
медики
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"Около пятисот человек за два года, в спасении которых я участвовал. Кого-то приносили мне, кого-то проводили через меня, поэтому заслуга общая", – рассказал собеседник агентства.По его словам, успех эвакуации и спасения раненых является результатом работы целой команды: штурмовиков, эвакуационных групп и медицинского персонала. Мицар подчеркнул, что не считает свои заслуги исключительными – значителен вклад сослуживцев, которые под огнём выносят раненых с поля боя и доставляют их к медикам."Для меня проводить эвакуацию – это навыки. Парни крепкие, парни смогли, парни постарались, и я просто не могу их подвести. Мне нужно сделать все, даже если я уставший", – отметил военнослужащий.Мицар добавил, что за время службы видел раненых в самых разных состояниях и воспринимает каждого из них как своего товарища, за жизнь которого надо бороться до конца."Ну, я буду называть их пацанами, потому что они мои пацаны. Они в самых разных состояниях предо мной были", – сказал двадцатилетний военный медик.Подробнее о ситуации в зоне СВО - в публикации Фронтовая сводка за 15 июня.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, россия, вс рф, наступление вс рф, война на украине, сво, спецоперация, раненые, медики, военврач, морская пехота, эвакуация
Украина.ру, Россия, ВС РФ, наступление ВС РФ, война на Украине, СВО, Спецоперация, раненые, медики, военврач, морская пехота, эвакуация

Российский морпех-медик за два года СВО помог спасти более 500 бойцов

03:13 16.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Военный медик 40-й гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки "Восток" с позывным Мицар рассказал, что за два года участия в СВО он помог спасти около 500 военнослужащих. Об этом в ночь на 16 июня сообщает РИА Новости
"Около пятисот человек за два года, в спасении которых я участвовал. Кого-то приносили мне, кого-то проводили через меня, поэтому заслуга общая", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, успех эвакуации и спасения раненых является результатом работы целой команды: штурмовиков, эвакуационных групп и медицинского персонала. Мицар подчеркнул, что не считает свои заслуги исключительными – значителен вклад сослуживцев, которые под огнём выносят раненых с поля боя и доставляют их к медикам.
"Для меня проводить эвакуацию – это навыки. Парни крепкие, парни смогли, парни постарались, и я просто не могу их подвести. Мне нужно сделать все, даже если я уставший", – отметил военнослужащий.
Мицар добавил, что за время службы видел раненых в самых разных состояниях и воспринимает каждого из них как своего товарища, за жизнь которого надо бороться до конца.
"Ну, я буду называть их пацанами, потому что они мои пацаны. Они в самых разных состояниях предо мной были", – сказал двадцатилетний военный медик.
Подробнее о ситуации в зоне СВО - в публикации Фронтовая сводка за 15 июня.
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