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Российский морпех-медик за два года СВО помог спасти более 500 бойцов

Российский морпех-медик за два года СВО помог спасти более 500 бойцов - 16.06.2026 Украина.ру

Российский морпех-медик за два года СВО помог спасти более 500 бойцов

Военный медик 40-й гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки "Восток" с позывным Мицар рассказал, что за два года участия в СВО он помог спасти около 500 военнослужащих. Об этом в ночь на 16 июня сообщает РИА Новости

2026-06-16T03:13

2026-06-16T03:13

2026-06-16T03:13

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военврач

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"Около пятисот человек за два года, в спасении которых я участвовал. Кого-то приносили мне, кого-то проводили через меня, поэтому заслуга общая", – рассказал собеседник агентства.По его словам, успех эвакуации и спасения раненых является результатом работы целой команды: штурмовиков, эвакуационных групп и медицинского персонала. Мицар подчеркнул, что не считает свои заслуги исключительными – значителен вклад сослуживцев, которые под огнём выносят раненых с поля боя и доставляют их к медикам."Для меня проводить эвакуацию – это навыки. Парни крепкие, парни смогли, парни постарались, и я просто не могу их подвести. Мне нужно сделать все, даже если я уставший", – отметил военнослужащий.Мицар добавил, что за время службы видел раненых в самых разных состояниях и воспринимает каждого из них как своего товарища, за жизнь которого надо бороться до конца."Ну, я буду называть их пацанами, потому что они мои пацаны. Они в самых разных состояниях предо мной были", – сказал двадцатилетний военный медик.Подробнее о ситуации в зоне СВО - в публикации Фронтовая сводка за 15 июня.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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украина.ру, россия, вс рф, наступление вс рф, война на украине, сво, спецоперация, раненые, медики, военврач, морская пехота, эвакуация