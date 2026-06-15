МИД РФ: США стремятся участвовать в урегулировании украинского кризиса и имеют рычаги давления на Киев - 15.06.2026 Украина.ру
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МИД РФ: США стремятся участвовать в урегулировании украинского кризиса и имеют рычаги давления на Киев
МИД РФ: США стремятся участвовать в урегулировании украинского кризиса и имеют рычаги давления на Киев - 15.06.2026 Украина.ру
МИД РФ: США стремятся участвовать в урегулировании украинского кризиса и имеют рычаги давления на Киев
Соединенные Штаты проявляют желание и стремление участвовать в урегулировании украинского кризиса, и у них сохраняются рычаги влияния как на Киев, так и на Европу. Об этом в беседе с "Известиями" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
2026-06-15T12:10
2026-06-15T12:10
новости
россия
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родион мирошник
владимир путин
дональд трамп
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"Соединенные Штаты проявляют желание и стремление участвовать в урегулировании кризиса. У них сохраняются определенные рычаги влияния и на Украину, и на Европу. Эти ресурсы на сегодняшний день использованы не до конца", — сказал он.По словам Мирошника, прошедший разговор президентов России и США подтверждает сохранение у Вашингтона интереса к участию в урегулировании. Если американская сторона предпримет больше усилий, чем ранее, ситуация за переговорным столом может "достаточно существенно измениться".Напомним, 14 июня Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поздравил американского коллегу с 80-летием. Лидеры обсудили договоренность США и Ирана, визит спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера в Москву, удары Киева по мирным объектам. Об этом – в материале Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом ТрампомО других событиях к этому часу – Америка сдала Украину? Киев и Европа устроили скандал с США прямо в ООН. Хроника событий на утро 15 июня на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, киев, родион мирошник, владимир путин, дональд трамп
Новости, Россия, США, Киев, Родион Мирошник, Владимир Путин, Дональд Трамп

МИД РФ: США стремятся участвовать в урегулировании украинского кризиса и имеют рычаги давления на Киев

12:10 15.06.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИнтервью Родиона Мирошника агентству РИА Новости
Интервью Родиона Мирошника агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Соединенные Штаты проявляют желание и стремление участвовать в урегулировании украинского кризиса, и у них сохраняются рычаги влияния как на Киев, так и на Европу. Об этом в беседе с "Известиями" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
"Соединенные Штаты проявляют желание и стремление участвовать в урегулировании кризиса. У них сохраняются определенные рычаги влияния и на Украину, и на Европу. Эти ресурсы на сегодняшний день использованы не до конца", — сказал он.
По словам Мирошника, прошедший разговор президентов России и США подтверждает сохранение у Вашингтона интереса к участию в урегулировании. Если американская сторона предпримет больше усилий, чем ранее, ситуация за переговорным столом может "достаточно существенно измениться".
Напомним, 14 июня Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поздравил американского коллегу с 80-летием.
Лидеры обсудили договоренность США и Ирана, визит спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера в Москву, удары Киева по мирным объектам. Об этом – в материале Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
О других событиях к этому часу – Америка сдала Украину? Киев и Европа устроили скандал с США прямо в ООН. Хроника событий на утро 15 июня на сайте Украина.ру.
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