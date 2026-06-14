Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом - 14.06.2026 Украина.ру
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Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом - 14.06.2026 Украина.ру
Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, поздравив его с 80-летием. Об этом 14 июня сообщил помощник президента Юрий Ушаков
2026-06-14T18:54
2026-06-14T18:54
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владимир путин
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По словам Ушакова, беседа длилась ровно 55 минут, прошла в дружеской, неформальной атмосфере и отражала личный характер отношений лидеров. Путин отметил бойцовские качества Трампа, его умение "держать удар" и добиваться поставленных целей. Однако юбилейными поздравлениями разговор не ограничился. Лидеры обсудили актуальную международную повестку. Главные заявления Ушакова по итогам беседы: 🟦 Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг меморандума между США и Ираном. По словам Трампа, договоренность близка — итоги могут быть обнародованы уже сегодня. 🟦 Американский лидер готов воздействовать на Европу и Киев в ходе предстоящих контактов стран "Большой семерки". 🟦 Недавние удары Украины по гражданским объектам на территории России мешают продвижению мирных переговоров. 🟦 Завершение российско-украинского конфликта откроет перспективу развития отношений США и России нового качества. Разговор Путина и Трампа — событие знаковое. На фоне саммита G7, куда Зеленский едет с протянутой рукой, американский президент обсуждает с Москвой и Иран, и Украину, и будущее двусторонних отношений. Об этом – в материале Зеленский едет на G7 с тремя требованиями к Трампу: ракеты, деньги, санкцииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков

Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

18:54 14.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, поздравив его с 80-летием. Об этом 14 июня сообщил помощник президента Юрий Ушаков
По словам Ушакова, беседа длилась ровно 55 минут, прошла в дружеской, неформальной атмосфере и отражала личный характер отношений лидеров. Путин отметил бойцовские качества Трампа, его умение "держать удар" и добиваться поставленных целей. Однако юбилейными поздравлениями разговор не ограничился. Лидеры обсудили актуальную международную повестку.
Главные заявления Ушакова по итогам беседы:
🟦 Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг меморандума между США и Ираном. По словам Трампа, договоренность близка — итоги могут быть обнародованы уже сегодня.
🟦 Американский лидер готов воздействовать на Европу и Киев в ходе предстоящих контактов стран "Большой семерки".
🟦 Недавние удары Украины по гражданским объектам на территории России мешают продвижению мирных переговоров.
🟦 Завершение российско-украинского конфликта откроет перспективу развития отношений США и России нового качества.
Разговор Путина и Трампа — событие знаковое. На фоне саммита G7, куда Зеленский едет с протянутой рукой, американский президент обсуждает с Москвой и Иран, и Украину, и будущее двусторонних отношений. Об этом – в материале Зеленский едет на G7 с тремя требованиями к Трампу: ракеты, деньги, санкции
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июня
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