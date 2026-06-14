https://ukraina.ru/20260614/vladimir-putin-provel-telefonnyy-razgovor-s-donaldom-trampom-1080188506.html

Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом - 14.06.2026 Украина.ру

Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, поздравив его с 80-летием. Об этом 14 июня сообщил помощник президента Юрий Ушаков

2026-06-14T18:54

2026-06-14T18:54

2026-06-14T18:54

новости

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1c/1067810685_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_655edb55174ef45e59fa133492a8973e.jpg

По словам Ушакова, беседа длилась ровно 55 минут, прошла в дружеской, неформальной атмосфере и отражала личный характер отношений лидеров. Путин отметил бойцовские качества Трампа, его умение "держать удар" и добиваться поставленных целей. Однако юбилейными поздравлениями разговор не ограничился. Лидеры обсудили актуальную международную повестку. Главные заявления Ушакова по итогам беседы: 🟦 Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг меморандума между США и Ираном. По словам Трампа, договоренность близка — итоги могут быть обнародованы уже сегодня. 🟦 Американский лидер готов воздействовать на Европу и Киев в ходе предстоящих контактов стран "Большой семерки". 🟦 Недавние удары Украины по гражданским объектам на территории России мешают продвижению мирных переговоров. 🟦 Завершение российско-украинского конфликта откроет перспективу развития отношений США и России нового качества. Разговор Путина и Трампа — событие знаковое. На фоне саммита G7, куда Зеленский едет с протянутой рукой, американский президент обсуждает с Москвой и Иран, и Украину, и будущее двусторонних отношений. Об этом – в материале Зеленский едет на G7 с тремя требованиями к Трампу: ракеты, деньги, санкцииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков