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Америка сдала Украину? Киев и Европа устроили скандал с США прямо в ООН. Хроника событий на утро 15 июня

Америка сдала Украину? Киев и Европа устроили скандал с США прямо в ООН. Хроника событий на утро 15 июня - 15.06.2026 Украина.ру

Америка сдала Украину? Киев и Европа устроили скандал с США прямо в ООН. Хроника событий на утро 15 июня

"Поругались с американцами": Украина и Запад устроили скандал в ООН из-за резолюции — Вашингтон хотел вычеркнуть целостность. Большой ближневосточный мир: США и Иран подписывают 14 пунктов, Биньямин Нетаньяху бунтует, а Дональд Трамп благодарит Владимира Путина

2026-06-15T10:15

2026-06-15T10:15

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"Поругались": американские правки вызвали бешенство Киева и БрюсселяНа спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной украинскому конфликту и состоявшейся в феврале 2026 года, между Соединенными Штатами, с одной стороны, и Украиной вместе с ее западными союзниками, с другой, произошла настоящая дипломатическая потасовка. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель главы МИД России Александр Алимов.По словам дипломата, камнем преткновения стали поправки, которые Вашингтон пытался внести в итоговую резолюцию. Эти правки, предложенные американской стороной, оказались настолько неприемлемыми для Киева и его европейских покровителей, что те вступили в открытый конфликт с США.Замглавы МИД РФ уточнил, что одна из спорных правок касалась исключения из текста резолюции формулировки о приверженности территориальной целостности Украины. Этот шаг Вашингтона вызвал резкое неприятие со стороны Киева и его европейских партнеров, которые традиционно делают ставку на эту формулировку в любых международных документах по Украине.Накануне, 14 июня, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который продолжался 55 минут. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа носила дружеский и откровенный характер. Трамп, которому на днях исполнилось 80 лет, был тронут тем, что Путин позвонил ему первым из иностранных лидеров."Трамп заметил, что он был первым из иностранных глав государств, кто позвонил в Белый дом", — рассказал Ушаков.Американский президент передал Путину привет от своей супруги Мелании. Российский лидер, в свою очередь, выразил ей наилучшие пожелания, высоко оценив ее роль в воссоединении российских и украинских детей с семьями.Собеседники затронули тему готовящегося меморандума между США и Ираном. Отдельно была поднята ситуация на Украине. Американский лидер акцентировал необходимость прекращения военных действий. Путин, в свою очередь, отметил, что недавние удары Вооруженных сил Украины по гражданским объектам на российской территории серьезно мешают урегулированию.Трамп в ходе беседы говорил о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны, подчеркнув, что об этом нельзя забывать. Также было объявлено, что в ближайшее время Москву посетят спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и советник Белого дома Джаред Кушнер. Трамп поблагодарил Путина за помощь в сделке с Ираном, пока Нетаньяху отказывается выводить войска из ЛиванаДипломатический прорыв, которого ждали месяцы, наконец состоялся. США и Иран согласовали проект мирного соглашения, состоящий из 14 пунктов. Документ, который будет подписан 19 июня в Швейцарии при посредничестве Пакистана, предполагает полное прекращение огня, снятие блокады, разблокировку активов и восстановление иранской экономики за счет Запада. Однако главный союзник Вашингтона в регионе — Израиль — уже дал понять, что не считает себя связанным этой сделкой.Иранское агентство Mehr опубликовало ключевые положения соглашения. Вот главные из них:Президент США Дональд Трамп, комментируя сделку, уже призвал мир готовиться к потоку нефти: "Суда всего мира, запускайте свои двигатели. Пусть нефть течет рекой!"В эксклюзивном интервью The New York Times Трамп поблагодарил за помощь в достижении соглашения Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам американского лидера, именно их содействие помогло сдвинуть переговоры с мертвой точки."Он очень сложный парень", — сказал Трамп о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, который, по данным газеты, едва не сорвал сделку усилением атак на "Хезболлу" в Бейруте."Потому что в том случае, если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиля бы не стало через два часа", — добавил Трамп, дав понять Нетаньяху, что тот должен быть благодарен Вашингтону.Бунт в Тель-Авиве: "Мы не выводим войска"Как сообщают израильские СМИ, Нетаньяху заявил Трампу, что продолжит операцию в Ливане. Израиль не будет выводить свои войска и не считает себя связанным "ливанской оговоркой" в американо-иранском соглашении.Это заявление ставит под угрозу хрупкий мир. Сделка предполагала прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан. Но Израиль, который годами требовал от США жесткой позиции по Ирану, теперь отказывается следовать правилам, установленным Вашингтоном.Таким образом, большой Ближний Восток вступает в новую эру: эру формального мира между Вашингтоном и Тегераном, но продолжения войны между Израилем и его соседями. Трамп ставит на кон безопасность Израиля ради глобальной сделки. Пока же Нетаньяху готовится к бою, а Трамп готовится к подписанию в Женеве."Все цели поражены": Россия нанесла массированный удар возмездияРоссийские войска нанесли массированный удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам и территориальным центрам комплектования в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ."Вооруженными силами в ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования", — заявили в ведомстве.В Минобороны подчеркнули, что все цели атаки были достигнуты.Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Кропивницком и Чернигове. Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины, за исключением нескольких западных регионов и Одесской области.Этот удар стал ответом на террористические атаки киевского режима, включая недавние удары по гражданским объектам на территории России, такие как атака на панораму обороны Севастополя и ракетный обстрел Чебоксар. В Минобороны РФ ранее предупреждали, что любая провокация не останется без ответа. Ночная атака подтвердила: возмездие неотвратимо.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили очередную атаку беспилотной авиации Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.География отраженных атак охватила центральные, приграничные и южные регионы страны, Московский регион, территории Крыма и Краснодарского края, а также акватории Азовского и Черного морей.Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении российские подразделения продолжают штурм города и расширяют зону контроля. Основные пути снабжения гарнизона Вооруженных сил Украины находятся под огневым контролем ВС РФ.На Краснолиманском направлении российские войска продвинулись на северо-западе Красного Лимана. Противник предпринимает попытки контратаковать, однако они не приносят заметного результата.На Днепровском направлении противник перебрасывает резервы за реку Волчья. Российские подразделения уничтожают вражеские группы и удерживают занятые рубежи.На Северском направлении продолжаются бои за населенный пункт Рай-Александровка. Отбита контратака Вооруженных сил Украины в районе Кривой Луки.На Купянском направлении идут ожесточенные городские бои. Отмечается продвижение российских подразделений в районе Кондрашовки.В экспертном сообществе обсуждают, будут ли восстанавливать Украину после войны, или же у западных кураторов Киева совсем другие планы. Подробнее - в материале Когда ждать украинский десант в Крыму? Эксперты, журналисты и политики о ситуации на Украине и в России

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