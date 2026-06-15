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Командир борта Ту-22М3 вышел на связь

Командир борта Ту-22М3 вышел на связь - 15.06.2026 Украина.ру

Командир борта Ту-22М3 вышел на связь

Экипаж бомбардировщика Ту-22М3 выжил после крушения в Иркутской области. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T18:03

2026-06-15T18:03

2026-06-15T18:03

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По данным тг-канала Mash, командир российского военного борта Ту-22М3 вышел на связь. Пилоты до последнего уводили борт от населенного пункта. Самолёт рухнул в поле, после чего начался пожар.Минобороны РФ подтвердило аварию. Экипаж катапультировался, разрушений на земле не зафиксировано.Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте работает комиссия главного командования ВКС.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина.ру, вкс, минобороны рф, происшествия, бомбардировщик, ввс