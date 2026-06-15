Командир борта Ту-22М3 вышел на связь
© Фото : Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла попытку угона самолета украинскими спецслужбами
© Фото : Пресс-служба ФСБ РФ
Экипаж бомбардировщика Ту-22М3 выжил после крушения в Иркутской области. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
По данным тг-канала Mash, командир российского военного борта Ту-22М3 вышел на связь. Пилоты до последнего уводили борт от населенного пункта. Самолёт рухнул в поле, после чего начался пожар.
Минобороны РФ подтвердило аварию. Экипаж катапультировался, разрушений на земле не зафиксировано.
Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте работает комиссия главного командования ВКС.
Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте работает комиссия главного командования ВКС.
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