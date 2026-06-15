Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня - 15.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260615/poka-zelenskiy-razygryvaet-rossiyskiy-sled-posle-udara-patriot-nato-gotovitsya-atakovat-itogi-15-1080229440.html
Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня
Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня - 15.06.2026 Украина.ру
Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня
Ракета американского ЗРК Patriot поразила Киево-Печерскую лавру, Владимир Зеленский закатил истерику и потребовал "решительного ответа" от G7. Тем временем в НАТО заявили о готовности бить по Калининграду и Петербургу. Об этом 15 июня сообщается в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-06-15T18:00
2026-06-15T18:00
эксклюзив
россия
киев
калининград
дональд трамп
виталий кличко
владимир зеленский
нато
киево-печерская лавра
лавра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080229305_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2d25e3080a0a0d17b143b8e54d2672df.jpg
Patriot ударил по святынеКомплекс зданий Киево-Печерской лавры повреждён ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом заявило Минобороны России.В ведомстве подчеркнули: ВС России удары по объектам гражданской инфраструктуры не планируют и не наносят. В ходе удара по предприятиям ОПК Украины был поражён цех по производству дронов на территории киностудии имени Довженко в Киеве, а также нанесён массированный удар по объектам ОПК в Харькове и Днепре, военным аэродромам и ТЦК. Все цели достигнуты.Ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщал о пожаре на крыше Успенского собора. Никто не пострадал, сакральные предметы и иконы эвакуированы.Истерика Зеленского и реакция ЗападаГлава киевского режима устроил показательную истерику.Позже в разговоре с журналистами пригрозил: "Мы ещё скажем". Что именно — пока непонятно.Европейские лидеры по классике тут же бросились обвинять Россию. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ВС РФ якобы атакуют объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом она никак не отреагировала на удар ВСУ по Музею обороны Севастополя, внесённому в список особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.Президент Франции Эмманюэль Макрон пошёл ещё дальше: "Ничем нельзя оправдать атаку России на Киево-Печерскую лавру".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тут же напомнила о лицемерии Парижа:"Ни слова за эти недели про убитых в Старобельске ребят в официальном Париже так и не сказали", — написала она в своем Телеграм-канале.НАТО грозит ударами по Калининграду и ПетербургуКомандующий ВВС Германии Хольгер Нойманн заявил, что в случае конфликта с Россией силы НАТО могут наносить удары по объектам в Калининграде, на Кольском полуострове, в районе Санкт-Петербурга и в акватории Чёрного моря. По его словам, Германия готова воевать "уже сегодня ночью".6 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств вновь назвал подобные утверждения беспочвенными.Российский лидер не раз подчёркивал: разговоры о возможной агрессии Москвы используются Западом лишь для наращивания военных расходов и оправдания поставок вооружений.Саммит G7: Зеленский с протянутой рукойВо французском Эвиан-ле-Бен стартовал саммит "Большой семёрки". Организаторы подгадали встречу под юбилей Дональда Трампа, который тот отметил накануне. Главные темы — Ближний Восток и Украина.Зеленский снова в программе. По данным Politico, Киев и европейские лидеры попытаются убедить Трампа в трёх вещах: ускорить поставки Patriot и дальнобойного оружия, возобновить финансовую поддержку США и усилить санкционное давление на Россию. ЕС уже покрыл часть потребностей Киева кредитом в 90 миллиардов евро. Но нужно ещё минимум 20 миллиардов.При этом личная встреча Трампа и Зеленского пока не запланирована — только общая двухчасовая сессия. Похоже, американский президент не спешит раздавать обещания тому, кто бьёт американскими же ракетами по собственным святыням. Об этом – в материале Киево-Печерскую лавру поразила американская ракета Patriot
россия
киев
калининград
киево-печерская лавра
киев: последние новости
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Мария Илащук
Мария Илащук
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080229305_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_64032e83e6600736a908c3e9037efeba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, киев, калининград, дональд трамп, виталий кличко, владимир зеленский, нато, киево-печерская лавра, лавра, мария захарова, зеленский сегодня, трамп и украина, g7, саммит, минобороны, впк, киев: последние новости, владимир путин, новости сво россия, каллас кая, эммануэль макрон
Эксклюзив, Россия, Киев, Калининград, Дональд Трамп, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, НАТО, Киево-Печерская лавра, Лавра, Мария Захарова, Зеленский сегодня, Трамп и Украина, G7, саммит, Минобороны, ВПК, Киев: последние новости, Владимир Путин, новости СВО Россия, Каллас Кая, Эммануэль Макрон

Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня

18:00 15.06.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Мария Илащук
Все материалы
Ракета американского ЗРК Patriot поразила Киево-Печерскую лавру, Владимир Зеленский закатил истерику и потребовал "решительного ответа" от G7. Тем временем в НАТО заявили о готовности бить по Калининграду и Петербургу. Об этом 15 июня сообщается в итоговой сводке "Украина.ру"
Patriot ударил по святыне
Комплекс зданий Киево-Печерской лавры повреждён ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом заявило Минобороны России.

"Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули: ВС России удары по объектам гражданской инфраструктуры не планируют и не наносят. В ходе удара по предприятиям ОПК Украины был поражён цех по производству дронов на территории киностудии имени Довженко в Киеве, а также нанесён массированный удар по объектам ОПК в Харькове и Днепре, военным аэродромам и ТЦК. Все цели достигнуты.
Ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщал о пожаре на крыше Успенского собора. Никто не пострадал, сакральные предметы и иконы эвакуированы.
Истерика Зеленского и реакция Запада
Глава киевского режима устроил показательную истерику.
"Очень важно, чтобы был ответ стран "группы семи", которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным", — заявил Зеленский.
Позже в разговоре с журналистами пригрозил: "Мы ещё скажем". Что именно — пока непонятно.
Европейские лидеры по классике тут же бросились обвинять Россию. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ВС РФ якобы атакуют объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом она никак не отреагировала на удар ВСУ по Музею обороны Севастополя, внесённому в список особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.
Президент Франции Эмманюэль Макрон пошёл ещё дальше:
"Ничем нельзя оправдать атаку России на Киево-Печерскую лавру".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тут же напомнила о лицемерии Парижа:
"Ни слова за эти недели про убитых в Старобельске ребят в официальном Париже так и не сказали", — написала она в своем Телеграм-канале.
НАТО грозит ударами по Калининграду и Петербургу
Командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн заявил, что в случае конфликта с Россией силы НАТО могут наносить удары по объектам в Калининграде, на Кольском полуострове, в районе Санкт-Петербурга и в акватории Чёрного моря. По его словам, Германия готова воевать "уже сегодня ночью".
6 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств вновь назвал подобные утверждения беспочвенными.
"Вот придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол".
Российский лидер не раз подчёркивал: разговоры о возможной агрессии Москвы используются Западом лишь для наращивания военных расходов и оправдания поставок вооружений.
Саммит G7: Зеленский с протянутой рукой
Во французском Эвиан-ле-Бен стартовал саммит "Большой семёрки". Организаторы подгадали встречу под юбилей Дональда Трампа, который тот отметил накануне. Главные темы — Ближний Восток и Украина.
Зеленский снова в программе. По данным Politico, Киев и европейские лидеры попытаются убедить Трампа в трёх вещах: ускорить поставки Patriot и дальнобойного оружия, возобновить финансовую поддержку США и усилить санкционное давление на Россию.
ЕС уже покрыл часть потребностей Киева кредитом в 90 миллиардов евро. Но нужно ещё минимум 20 миллиардов.
При этом личная встреча Трампа и Зеленского пока не запланирована — только общая двухчасовая сессия. Похоже, американский президент не спешит раздавать обещания тому, кто бьёт американскими же ракетами по собственным святыням.
Об этом – в материале Киево-Печерскую лавру поразила американская ракета Patriot
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияКиевКалининградДональд ТрампВиталий КличкоВладимир ЗеленскийНАТОКиево-Печерская лавраЛавраМария ЗахароваЗеленский сегодняТрамп и УкраинаG7саммитМинобороныВПККиев: последние новостиВладимир Путинновости СВО РоссияКаллас КаяЭммануэль Макрон
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:27Трамп подписал меморандум с Ираном и рассказал о звонке Путину
19:16Лицемерие или хитрый расчёт? Действия Трампа на украинском треке вызывают недоумение даже в США
19:11Каждый следующий президент хуже предыдущего. Почему Янукович не справился с оппозицией на Украине
19:05Украинский грантосос пытается примазаться к "Миндич-гейту"
19:0215 июня 2026 года, вечерний эфир
18:46В Винницкой области предприниматель решил протестовать "по-французски"
18:37Трамп объявил Ормузский пролив открытым, Польша приостановила передачу МиГ-29 Украине. Главные новости
18:22Как харьковчанин Дьяченко обменял татарское седло на железную дорогу для Казани - краевед Шишкин
18:13Владислав Угольный: После освобождения Константиновки "Центр" перейдет в большое наступление
18:07Председатель Морской коллегии России выступил с важными заявлениями
18:03Командир борта Ту-22М3 вышел на связь
18:00Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня
17:57Россия победила в международном арбитраже по правам в морях
17:48Украина продолжает собирать плавающую рухлядь
17:44В Лондоне "сделали выволочку": эксперт о результатах встречи Зеленского с Мерцем и Макроном
17:40Минобороны Украины признаёт негативное влияние бусификации
17:17Затолкать США в украинский лагерь. Зачем Европа и Киев наводят суету вокруг Трампа
17:15Forbes: новая тактика России в зоне СВО изумила Запад
17:05Лавров заявил, что Россия понимает отказ Белоруссии воевать
17:04Порошенко* готовит реванш, Зеленский ведет "свою игру": Богачёв о выборах и борьбе элит на Украине
Лента новостейМолния