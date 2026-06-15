https://ukraina.ru/20260615/poka-zelenskiy-razygryvaet-rossiyskiy-sled-posle-udara-patriot-nato-gotovitsya-atakovat-itogi-15-1080229440.html

Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня

Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня - 15.06.2026 Украина.ру

Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня

Ракета американского ЗРК Patriot поразила Киево-Печерскую лавру, Владимир Зеленский закатил истерику и потребовал "решительного ответа" от G7. Тем временем в НАТО заявили о готовности бить по Калининграду и Петербургу. Об этом 15 июня сообщается в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-06-15T18:00

2026-06-15T18:00

2026-06-15T18:00

эксклюзив

россия

киев

калининград

дональд трамп

виталий кличко

владимир зеленский

нато

киево-печерская лавра

лавра

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Patriot ударил по святынеКомплекс зданий Киево-Печерской лавры повреждён ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом заявило Минобороны России.В ведомстве подчеркнули: ВС России удары по объектам гражданской инфраструктуры не планируют и не наносят. В ходе удара по предприятиям ОПК Украины был поражён цех по производству дронов на территории киностудии имени Довженко в Киеве, а также нанесён массированный удар по объектам ОПК в Харькове и Днепре, военным аэродромам и ТЦК. Все цели достигнуты.Ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщал о пожаре на крыше Успенского собора. Никто не пострадал, сакральные предметы и иконы эвакуированы.Истерика Зеленского и реакция ЗападаГлава киевского режима устроил показательную истерику.Позже в разговоре с журналистами пригрозил: "Мы ещё скажем". Что именно — пока непонятно.Европейские лидеры по классике тут же бросились обвинять Россию. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ВС РФ якобы атакуют объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом она никак не отреагировала на удар ВСУ по Музею обороны Севастополя, внесённому в список особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.Президент Франции Эмманюэль Макрон пошёл ещё дальше: "Ничем нельзя оправдать атаку России на Киево-Печерскую лавру".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тут же напомнила о лицемерии Парижа:"Ни слова за эти недели про убитых в Старобельске ребят в официальном Париже так и не сказали", — написала она в своем Телеграм-канале.НАТО грозит ударами по Калининграду и ПетербургуКомандующий ВВС Германии Хольгер Нойманн заявил, что в случае конфликта с Россией силы НАТО могут наносить удары по объектам в Калининграде, на Кольском полуострове, в районе Санкт-Петербурга и в акватории Чёрного моря. По его словам, Германия готова воевать "уже сегодня ночью".6 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств вновь назвал подобные утверждения беспочвенными.Российский лидер не раз подчёркивал: разговоры о возможной агрессии Москвы используются Западом лишь для наращивания военных расходов и оправдания поставок вооружений.Саммит G7: Зеленский с протянутой рукойВо французском Эвиан-ле-Бен стартовал саммит "Большой семёрки". Организаторы подгадали встречу под юбилей Дональда Трампа, который тот отметил накануне. Главные темы — Ближний Восток и Украина.Зеленский снова в программе. По данным Politico, Киев и европейские лидеры попытаются убедить Трампа в трёх вещах: ускорить поставки Patriot и дальнобойного оружия, возобновить финансовую поддержку США и усилить санкционное давление на Россию. ЕС уже покрыл часть потребностей Киева кредитом в 90 миллиардов евро. Но нужно ещё минимум 20 миллиардов.При этом личная встреча Трампа и Зеленского пока не запланирована — только общая двухчасовая сессия. Похоже, американский президент не спешит раздавать обещания тому, кто бьёт американскими же ракетами по собственным святыням. Об этом – в материале Киево-Печерскую лавру поразила американская ракета Patriot

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Мария Илащук

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