https://ukraina.ru/20260615/1080097357.html

Ростислав Ищенко: Россия начала операцию, которая помешает ВСУ закрепиться на линии "Запорожье-Харьков"

Ростислав Ищенко: Россия начала операцию, которая помешает ВСУ закрепиться на линии "Запорожье-Харьков" - 15.06.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия начала операцию, которая помешает ВСУ закрепиться на линии "Запорожье-Харьков"

Война - это всегда тысяча случайностей и тысяча возможностей. Возможности противника уменьшаются быстрее, чем у нас возникают проблемы. Но мы не можем гарантировать, что они не найдут способ решения этих проблем. При этом мы все же надеемся, что какое-то из наших очередных наступлений станет последним, после чего ВСУ не смогут удерживать фронт

2026-06-15T07:00

2026-06-15T07:00

2026-06-15T07:00

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украина

россия

европа

владимир зеленский

владимир путин

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

дроны

сво

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко На прошлой неделе в Лондоне прошел саммит, на котором Зеленский встретился с Мерцом, Макроном и Стармером. Одно немецкое издание охарактеризовало итоги этого саммита словами "Без шансов" на успех. А за пару дней до этого Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину, на что российский президент ответил фразой "Работайте, братья". - Ростислав Владимирович, зачем же Зеленский приезжал в Лондон? Он пытался уговорить европейцев давить на Москву? - Зачем ему уговаривать Европу давить на Москву? Европа сама с удовольствием на Москву давит. Когда у вас есть союзники, вы с ними периодически сверяете часы. Вот и Зеленский все время курсирует по европейским столицам. Украинские СМИ даже переживают, что он на Украине редко появляется. Он со всеми встречается. То с каждым по очереди, то со всеми вместе. Даже с Туском время от времени встречается. Правда, сейчас у них некоторые разногласия по поводу бандеровщины, но они их преодолеют, потому что согласия по поводу нелюбви к России у них значительно больше. Так почему же вы удивляетесь, что он с ними встречается? Действия Украины и Европы должны быть скоординированы. Проблем в мире много, в том числе для них. Они не очень понимают, как будут вести себя США до выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Они не понимают, как будут вести себя США после выборов в Конгресс. И у них есть серьезные подозрения по поводу того, что где-то осенью должна наступить какая-то развязка. В конце 2025 года европейцы говорили, что Украина должна провоевать до 2027 года. Тогда это было "еще два года", сейчас это уже полтора. Потом они стали выражать сомнения в том, что Украина продержится до зимы. А сейчас Зеленский пишет Путину, что это у России будут большие проблемы осенью. Только если у России будут большие проблемы, то и у Украины будут большие проблемы. Потому что один из способов решить российские проблемы - ликвидировать Украину как государство. Ситуация у противника сложная. Сейчас он выработал стратегию проводить наступление дронами, чтобы ограничить возможности российских войск за счет ударов по ближнему тылу и дестабилизировать обстановку в стране за счет ударов по дальнему тылу. По его мнению, это остановит наступление российской армии и спровоцирует беспорядки внутри России, что принесет им победу если не на поле боя, то в политическом плане. Это их заветная цель последних нескольких лет. И чем хуже у них дела на поле боя, тем чаще им надо координировать свои действия. Да и в Европе позиции разных стран и разных партий внутри одной страны по поводу того, как надо вести себя с Россией, не совпадают. Возьмем ту же Францию. В апреле 2027 года там пройдут президентские выборы, на которых Макрон не может баллотироваться. Понятно, что тема взаимоотношений с Россией там будет одной из главных. Оппозиция будет говорить: "Хватит тратить деньги на Украину. Надо спасаться и договариваться с Россией". Сторонники текущего курса будут возражать: "Надо еще потерпеть. Потом решим наши проблемы за счет России". Это будет их основной предмет споров. У Стармера тоже шаткие позиции. Его партия обвально теряет поддержку. Казалось бы, до выборов еще далеко. Более того, в Британии случаются досрочные выборы. В основном они случаются тогда, когда их просит провести правящая партия. Это нужно, чтобы в плохой ситуации отдать власть оппоненту, дождаться, когда он себя дискредитирует, а потом вернуться. Вряд ли лейбористы сейчас пойдут на это, но их позиции сильно пошатнулись. У Мерца тоже сложная ситуация внутри страны. Его партия теряет голоса. В Германии все более уверенно звучат заявления в духе: "Мерца пора отправить на свалку истории и вместо него выбрать другого канцлера, который не будет вызывать у народа идиосинкразию". Короче говоря, три ключевых союзника Украины испытывают серьезные проблемы, которые могут повлиять на взаимоотношения с киевским режимом очень серьезно. Вот Зеленский с ними и встречается, чтобы выработать какие-то совместные решения. Иногда у них что-то получается, иногда ничего не получается. - А с письмом Зеленского к Путину у них что-то получилось? - Я бы расценивал это письмо как стандартное изложение позиции Украины и как попытку надавить на российское общественное мнение по принципу: "Мы знаем, что у вас все гораздо хуже, чем вы думаете. Сдавайтесь". Получилось у них что-то или не получилось - можно будет смотреть только по итогам. Когда будем знать победителя схватки, мы сможем сказать, чьи попытки удались. Мы близки к победе, но флаг над логовом врага мы не подняли и мир не заключили на своих условиях. Информационная война сейчас гораздо более важна, чем раньше. Она не состоит из одного письма. Она идет постоянно. Мы постоянно вбиваем в головы украинцев, что Зеленскому плевать на свою страну и на свой народ. У нас есть свои темы, которые мы пытаемся донести до них все четыре года СВО. Какие-то темы более интересные или менее интересные, какие-то темы перспективные или вообще бесперспективные. Но, самое главное, что у нас есть стратегия информационной войны. У них она тоже есть. У них есть мысли, которые они хотят донести до российского населения. Какое-то воздействие на российскую публику письмо Зеленского все равно окажет. Кто-то проигнорирует, кто-то плюнет, а кто-то все равно задумается. Информационная война ведется именно для того, чтобы число людей, которые реагируют на ваши тезисы в духе "Что-то в этом есть", постоянно росло, а потом перевалило за критический рубеж. Критический рубеж - это не 50 или 70%. Это может быть 15-20%. Если количество недовольных, которые не просто бухтят на кухнях, а готовы выходить на улицу, превышает 10%, это уже означает, что страна находится в состоянии дестабилизации. И вот тогда внешние игроки уже могут устанавливать контактами с лидерами внутреннего протеста. Все эти технологии со времен холодной войны известны. Что в этом письме говорит Зеленский? Это вроде бы очевидные вещи, которые при этом проверить невозможно. "Вы с нами ведете войну четыре года" - это правда. "Линия фронта стоит. Это значит, что у вас ничего не получается" - это не так. В России тоже многие считают, что линия фронта стоит. Хотя на самом деле она движется и по нынешним меркам движется активно. Но поскольку наши люди привыкли к темпам времен Великой Отечественной войны, когда стороны наступали со скоростью 100 километров в неделю, то для них фронт стоит. Вот Зеленский и говорит: "Фронт стоит. А потом вам будет еще хуже". И если человек считает, что фронт стоит, то ему остался последний шаг, чтобы поверить, что нам будет еще хуже. Тем более, некоторые заявления российских политиков, которые говорят о проблемах из патриотических побуждений, совпадают с заявлениями украинской пропаганды. Вот обыватель и складывает: "Так. Зеленский сказал, что фронт стоит. И вот тот политик сказал, что фронт стоит. Выходит, это правда". Таким образом, количество людей, которые верят украинской пропаганде, хоть на 0,5%, но возрастает. И они делают все, чтобы это число росло. Это как на фронте. До определенного момента вооруженные силы эффективно сопротивляются. Потом их возможности держать фронт истощаются из-за потерь в людях, технике и расходных материалах. В результате фронт рушится, и война проигрывается. Точно так же во время информационной войны. Сначала общество не воспринимает вражескую пропаганду. Потом она по крупицам начинает проникать в общество. Потом эти крупицу набирают критическую массу. Моральный дух населения падает, доверие к руководству падает, наступает психологический слом. Украина и Запад именно это имели в виду, когда говорили, что ведут войну на истощение. Экономическое истощение и политическая дестабилизация воздействуют на общественную мораль. Если общество не готово вести боевые действия, никакое государство не заставит его это делать. - Разве то же самое не происходит сейчас с Украиной? Общество морально истощено, экономика на нуле. Страна уже на грани упадка. - Украина уже за гранью упадка. У страны нет собственного бюджета. Он сформирован из иностранной помощи. Как страна будет жить, если эта помощь прекратится? Кустарный выпуск дронов - это не экономика. Экономическую устойчивость и политическую стабильность Украине дает Запад. И только потому, что Украина ведет войну. Нет войны - нет Украины. Поэтому они к войне так привязаны. Конечно, украинское общество не хотело этой войны. Более того, сами украинские данные о 300 тысячах дезертиров (кого поймали, но они сбежали с фронта) и 2 миллионов уклонистов (кого даже не поймали и на фронт не привезли) критические для любого государства. Именно поэтому западные союзники не уверены, что Украина продержится следующую зиму. Другое дело, что большинство украинцев выросли в советскую и постсоветскую эпоху, когда людей учили, что родину надо защищать. Вот и получается, что войны они не хотят и от войны бегут. Но когда их ловят и отправляют на фронт, то они воюют и в плен сдаются редко. Таким образом, за счет массовой гибели людей Украина все еще удерживает фронт. Но сами западные союзники признают, что человеческие ресурсы Украины близки к исчерпанию. Идут серьезные разговоры о массовой депортации украинских мужчин из Европы, чтобы из них формировать новые армейские резервы. Раньше европейцы их просто критиковали ("Что это вы свою страну не хотите защищать"), но о высылке речь не шла. А теперь об этом заговорили в той же Германии. Понятно, что быстро такую депортацию ты не провернешь. Но это лишний раз подтверждает, что с демографическим ресурсом на Украине стало совсем плохо, когда ТЦК просто некого будет ловить. Кстати, насчет самих ТЦК. Закарпатье недавно упрекали в том, что она только на 15% выполнила план по отлову пушечного мяса. Это критически мало. Учитывая, что до этого украинские военные власти жаловались на то, что улова ТЦК не хватает даже на восполнение потерь. И Закарпатье - это просто один регион, где хуже всего. Это не значит, что все остальные план выполняют и перевыполняют. Короче говоря, чем меньше у вас людей на фронте, тем сложнее вам держать фронт. И локальные обрушения фронта мы уже видели. Это было на юге, когда войска за несколько месяцев дошли до Гуляйполя. Да, мы споткнулись об Орехов, но замедленное наступление все равно продолжается. Примерно то же самое было под Покровском и Купянском. Украине удавалось там стабилизировать фронт, но сейчас она все равно отступает. А на Харьковском и Сумском направлении они фронт так и не стабилизировали. Там наши войска наступают, удлинняя северный фланг, что затрудняет Украине ведение боевых действий, потому что на более длинный фронт людей нужно еще больше. Понятно, что на текущих рубежах фронт стоять не будет. ВСУ ждет очередная катастрофа или несколько катастроф. Вопрос заключается в том, сможет ли противник стабилизировать фронт по другой линии. Когда ВСУ потеряют Купянск и Славянско-Краматорскую агломерацию, им придется отходить на линию "Запорожье-Павлоград-Харьков". Но уже сейчас российская армия начала разрушать и эту линию, двигаясь к Сумам. Если Сумы будут взяты, можно будет обходить Харьков с севера. В этом случае Харьков окажется точкой на вершине огромного треугольника от Чернигова до Днепропетровска, падение которой скажется на всем фронте на Левобережье. Харьковскую и Сумскую операцию ВС РФ фактически начали. Насколько она будет эффективной - время покажет. Но, судя по всему, у украинского командования нет уверенности в том, что они удержат Левобережье. Почему? Впервые с 2022 года они начали рыть окопы под Киевом и под Одессой. Тогда они это делали, потому что мы стояли под Киевом и наступали на Николаев. Сейчас мы от этих городов далеко. Но если украинцы строят там укрепления, это значит, что они не уверены, что им удастся удержать Левобережье. Конечно, Украина делает ставку на усиление воздушной войны. Это позиция, согласованная с их западными союзниками. Они пытаются укрепиться в части ПВО и беспилотников. Сейчас они из Финляндии получают комплекс "Бук". Швеция наконец-то согласилась передать, а потом продать еще несколько истребителей "Грипен". Франция, которая поставила пять "Миражей", говорит о передаче более новых истребителей "Рафаль". Все, что Дания и Нидерланды обещали передать из американских F-16, они передали. Обещают что-то еще передать. Мы не знаем, сколько из этих обещаний будет реализовано. Но потенциально Украина может увеличить свой парк западных истребителей до 200 единиц. Если это все поступит раньше, чем мы собьем то, что сейчас летает, это временно укрепит ее возможности. А это будет влиять на ход боевых действий. И потом, мы не знаем, что у Украины с дронами. Сейчас при помощи Запада она резко нарастила количество использованных БПЛА. Это будет всегда? Или через какое-то время этот ресурс истощится? Посмотрим. Война - это всегда тысяча случайностей и тысяча возможностей. Пока мы только можем констатировать, что возможности противника уменьшаются быстрее, чем у нас возникают какие-то проблемы. Но мы не можем гарантировать, что они не найдут способ решения этих проблем. При этом мы все же надеемся, что какое-то из наших очередных наступлений станет последним, после чего ВСУ больше не смогут удержать фронт и стабилизировать его через какое-то время.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20260610/leonid-reshetnikov-esli-voyna-na-ukraine-zatyanetsya-esche-na-dva-goda-konflikt-s-zapadom-stanet-1080060960.html

https://ukraina.ru/20260608/dmitriy-danilov-evropa-khochet-zakonservirovat-pole-boya-na-ukraine-i-navyazat-rossii-igru-v-1079981185.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Наталья Андреева

интервью, украина, россия, европа, владимир зеленский, владимир путин, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, дроны, сво, запорожье, харьков, германия, франция, британия, информационная война