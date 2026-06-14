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Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июня

Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июня - 14.06.2026 Украина.ру

Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июня

Великобритания задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrto, вышедший из Усть-Луги. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-06-14T13:13

2026-06-14T13:13

2026-06-14T13:18

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Великобритания задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos, якобы связанный с Россией, сообщило британское Минобороны.По данным портала для отслеживания судов Vesselfinder, последним портом его захода была Усть-Луга. Сейчас танкер, шедший под флагом Камеруна, стоит на якоре к югу от города Уэймут."На борт судна Smyrtos поднялись коммандос Королевской морской пехоты и правоохранители со спецподготовкой из Национального агентства по борьбе с преступностью", — указано в сообщении Минобороны Великобритании.Операция по задержанию длилась шесть часов в британских территориальных водах при поддержке с воздуха и моря. В ней приняла участие и Франция. Судно доставят к якорной стоянке на юге Англии.В России ранее неоднократно называли захват иностранных танкеров западными странами пиратством. Так, 10 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование Евросоюзом кораблей в рамках военно-морской миссии в Средиземном море для задержания судов с нефтью станет грубейшим нарушением международного права.Обстрелы и налётыУтром 14 июня Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 13 июня до 07:00 по московскому времени 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что при налёте дронов ВСУ на Орёл погиб один человек."Сегодня ночью в результате удара украинского БПЛА по жилому дому в городе Орле пострадали люди. К глубокой скорби, один человек погиб", — написал он на платформе "Макс".Клычков уточнил, что ещё девять горожан получили ранения, им оказывают помощь. Жителей поврежденных квартир разместили в гостиницах.Ситуация находится под контролем МЧС и правоохранительных органов, специалисты ликвидируют последствия атаки.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 10 атак на этот регион России: 4 на горловском, 2 на докучаевском и по 1 на енакиевском, волновахском, светлодарском и володарском направлениях, выпустив 10 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц, в т.чч. ребёнка. Поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица за 12 июня в Юнокоммунаровске. Огнём ВСУ были повреждены жилые домостроения, 3 объекта гражданской инфраструктуры, грузовой и легковые автомобили.Кроме того, Штаб обороны ДНР рассказал о том, что за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 20 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 18 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 5; Великие Копани — 3; Новая Каховка — 2; Голая Пристань — 2; Козачьи Лагеря — 4; Алёшки — 2", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Корсунка и Днепряны.Утром 14 июня Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Алексеевским округом сбиты 4 беспилотника. Последствий нет. Над Белгородом сбиты 2 БПЛА самолётного типа. В результате падения обломков повреждён частный дом", – указывалось в сводке.В Белгородском округе по посёлку Октябрьский, сёлам Красная Нива, Красный Октябрь, Красный Хутор, Никольское, Орловка, Отрадное, Репное, Чайки и хутору Церковный выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела и нанесены удары 22 беспилотников, 14 из которых сбиты и подавлены."В селе Чайки в результате детонации взрывного устройства на территории частного домовладения ранен ребёнок. В тяжёлом состоянии мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу", – сообщил Оперштаб.В посёлке Октябрьский повреждены 4 частных дома, 2 хозпостройки и 2 машины, в селе Никольское — частный дом, в селе Отрадное — надворная постройка и частный дом, в хуторе Церковный — грузовой автомобиль."В Борисовском округе посёлок Борисовка атакован 3 беспилотниками, один из которых сбит. Повреждён частный дом и сгорела хозпостройка. По селу Грузское сброшены взрывные устройства с БПЛА, вследствие чего огнём уничтожен социальный объект", – указывалось в сводке.В Валуйском округе по посёлку Дальний, сёлам Борки, Герасимовка, Двулучное, Долгое, Казинка и хутору Рябики в ходе одного обстрела выпущено 14 боеприпасов и совершены удары 15 беспилотников, 10 из которых сбиты и подавлены. В хуторе Рябики огнём уничтожены частный дом и надворная постройка, в селе Долгое повреждены 3 частных дома.Над Вейделевским округом сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.В Волоконовском округе село Волчья Александровка, хутора Бочанка и Зеленый Клин подверглись атакам 3 беспилотников, 2 из которых сбиты. В селе Волчья Александровка повреждён частный дом.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Головчино, Дорогощь, Козинка, Рождественка и хутору Масычево выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов, 2 раза сброшены 3 взрывных устройства с БПЛА и произведены удары 36 беспилотников, 17 из которых подавлены и сбиты."В городе Грайворон при отражении атаки дрона ранен боец "Орлана". Мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу", – сообщил Оперштаб.В Грайвороне повреждены частный дом и надворная постройка, в селе Глотово — частный дом, в селе Дорогощь — автомобиль.Над Губкинским округом сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Над Корочанским округом сбиты 3 беспилотника. Во все случаях обошлось без последствий."В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Отрадовский, Прилесье, Степное, сёлам Графовка, Отрадовка, Репяховка и Сергиевка произведены 3 обстрела с применением 10 боеприпасов и атаки 29 беспилотников, 21 из которых сбит и подавлен. В посёлке Красная Яруга в результате атаки дрона на грузовой автомобиль пострадал мужчина. Он продолжает лечение амбулаторно. Транспорт повреждён. От детонации ещё одного FPV-дрона ранен сотрудник МЧС. Мужчина находится на стационарном лечении в областной клинической больнице. На месте атаки повреждены служебный автомобиль, здание пожарной части и хозпостройка", – отмечалось в сводке.Также в посёлке получили повреждения частный дом, гараж и 5 автомобилей, в посёлке Отрадовский — объект инфраструктуры, в селе Отрадовка — грузовой автомобиль.В Ракитянском округе по посёлкам Пролетарский, Ракитное, сёлам Новозинаидинское, Русская Березовка, хуторам Зайчик, Корниевка и Смирнов совершены атаки 21 беспилотника, 19 из которых сбиты. В посёлке Ракитное повреждено оборудование.Над Старооскольским округом сбит беспилотник. Обошлось без последствий.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлкам Калининский, Шамино, сёлам Архангельское, Белянка, Большетроицкое, Вознесеновка, Маломихайловка, Новая Таволжанка и Титовка произведены атаки 52 беспилотников, 41 из которых сбит и подавлен."Вчера в областную клиническую больницу госпитализирован мужчина, получивший ранение глаза в результате атаки дрона в селе Ржевка 7 июня", – сообщил Оперштаб.В городе Шебекино повреждены инфраструктурный объект, грузовой автомобиль, 4 частных дома и хозпостройка, в селе Новая Таволжанка — 2 грузовых автомобиля, один из которых сгорел. Сегодня ночью и утром от атак дронов в селе Большетроицкое повреждены гараж и автомобиль, в селе Белянка огнём уничтожен грузовой автомобиль, в Шебекино повреждены 2 машины.Губернатор Курской области Александр Хинштейн днём 14 июня сообщил о том, что украинский дрон атаковал автомобиль в регионе, пострадал 35-летний мужчина."Вражеский дрон атаковал автомобиль в деревне Дурово. В результате пострадал 35-летний мужчина: у него акубаротравма и ожог правой кисти", – написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".Губернатор добавил, что медики на месте оказали помощь пострадавшему, он будет наблюдаться амбулаторно.Украинские военные продолжают атаковать регионы России.Подробнее об украинской оценке происходящего на фронте – в статье Дмитрия Ковалевича "Обрушение обороны в Константиновке и планы наступать на Крым. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

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эксклюзив, хроники, мария захарова, россия, украина, великобритания, хинштейн, вооруженные силы украины, минобороны, чайка, мчс