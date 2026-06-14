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Российская форма не спасла: морпехи вычислили и ликвидировали украинских диверсантов
Российская форма не спасла: морпехи вычислили и ликвидировали украинских диверсантов - 14.06.2026 Украина.ру
Российская форма не спасла: морпехи вычислили и ликвидировали украинских диверсантов
На границе ДНР и Днепропетровской области российские морские пехотинцы пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом 14 июня пишет "Российская газета" со ссылкой на военного эксперта Бориса Рожина
2026-06-14T12:13
2026-06-14T12:13
2026-06-14T12:13
днепропетровская область
борис рожин
донецкая народная республика
украина
российская газета
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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Бойцы 120-й гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота в ходе проверки села Вознесенка на границе ДНР и Днепропетровской области ликвидировали украинскую ДРГ.Как рассказал военный эксперт Борис Рожин, речь идёт о штурмовиках 425-го полка ВСУ, которые пытались просочиться вглубь российской обороны, переодевшись в форму российских военнослужащих. Однако эта уловка не помогла — лазутчиков обнаружили операторы беспилотников, после чего они были уничтожены морскими пехотинцами 120-й гвардейской бригады.При осмотре тела одного из диверсантов был найден телефон. Как сообщил Рожин, российская контрразведка обнаружила в устройстве важные данные, в том числе информацию о расположении пунктов временной дислокации 425-го отдельного штурмового полка в соседнем селе Великомихайловка — оттуда, собственно, и выдвигалась уничтоженная ДРГ.14 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что российские ВКС нанесли точный удар по херсонскому заводу "Заряд", который работает на нужды украинского ВПК. Использовались бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
днепропетровская область, борис рожин, донецкая народная республика, украина, российская газета, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Днепропетровская область, Борис Рожин, Донецкая Народная Республика, Украина, Российская газета, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Российская форма не спасла: морпехи вычислили и ликвидировали украинских диверсантов
На границе ДНР и Днепропетровской области российские морские пехотинцы пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом 14 июня пишет "Российская газета" со ссылкой на военного эксперта Бориса Рожина
Бойцы 120-й гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота в ходе проверки села Вознесенка на границе ДНР и Днепропетровской области ликвидировали украинскую ДРГ.
Как рассказал военный эксперт Борис Рожин, речь идёт о штурмовиках 425-го полка ВСУ, которые пытались просочиться вглубь российской обороны, переодевшись в форму российских военнослужащих. Однако эта уловка не помогла — лазутчиков обнаружили операторы беспилотников, после чего они были уничтожены морскими пехотинцами 120-й гвардейской бригады.
При осмотре тела одного из диверсантов был найден телефон. Как сообщил Рожин, российская контрразведка обнаружила в устройстве важные данные, в том числе информацию о расположении пунктов временной дислокации 425-го отдельного штурмового полка в соседнем селе Великомихайловка — оттуда, собственно, и выдвигалась уничтоженная ДРГ.
14 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что российские ВКС нанесли точный удар по херсонскому заводу "Заряд"
, который работает на нужды украинского ВПК. Использовались бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру