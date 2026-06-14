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Российская форма не спасла: морпехи вычислили и ликвидировали украинских диверсантов

Российская форма не спасла: морпехи вычислили и ликвидировали украинских диверсантов - 14.06.2026 Украина.ру

Российская форма не спасла: морпехи вычислили и ликвидировали украинских диверсантов

На границе ДНР и Днепропетровской области российские морские пехотинцы пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом 14 июня пишет "Российская газета" со ссылкой на военного эксперта Бориса Рожина

2026-06-14T12:13

2026-06-14T12:13

2026-06-14T12:13

днепропетровская область

борис рожин

донецкая народная республика

украина

российская газета

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

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Бойцы 120-й гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота в ходе проверки села Вознесенка на границе ДНР и Днепропетровской области ликвидировали украинскую ДРГ.Как рассказал военный эксперт Борис Рожин, речь идёт о штурмовиках 425-го полка ВСУ, которые пытались просочиться вглубь российской обороны, переодевшись в форму российских военнослужащих. Однако эта уловка не помогла — лазутчиков обнаружили операторы беспилотников, после чего они были уничтожены морскими пехотинцами 120-й гвардейской бригады.При осмотре тела одного из диверсантов был найден телефон. Как сообщил Рожин, российская контрразведка обнаружила в устройстве важные данные, в том числе информацию о расположении пунктов временной дислокации 425-го отдельного штурмового полка в соседнем селе Великомихайловка — оттуда, собственно, и выдвигалась уничтоженная ДРГ.14 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что российские ВКС нанесли точный удар по херсонскому заводу "Заряд", который работает на нужды украинского ВПК. Использовались бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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днепропетровская область, борис рожин, донецкая народная республика, украина, российская газета, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация