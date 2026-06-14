Минобороны: ВС РФ вынудили Киев эвакуировать предприятия из Краматорска и Дружковки - 14.06.2026 Украина.ру
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Минобороны: ВС РФ вынудили Киев эвакуировать предприятия из Краматорска и Дружковки
Минобороны: ВС РФ вынудили Киев эвакуировать предприятия из Краматорска и Дружковки - 14.06.2026 Украина.ру
Минобороны: ВС РФ вынудили Киев эвакуировать предприятия из Краматорска и Дружковки
После действий ВС РФ в Константиновке Киев начал эвакуацию предприятий из Краматорска и Дружковки на Западную Украину. Об этом 14 июня сообщили в Минобороны РФ
2026-06-14T13:12
2026-06-14T13:12
сво
спецоперация
россия
красный лиман
минобороны
мид
вооруженные силы украины
киев
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Успешные действия ВС РФ в Константиновке вынудили Киев начать эвакуацию основных предприятий из Краматорска и Дружковки на Западную Украину. Кроме того, в Красном Лимане российские войска вышли на северо-западные окраины города.Другие важные заявления ведомства:🟥 За сутки в Константиновке в ДНР освобождено 117 зданий;🟥 Штурмовые группы ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества Красного Лимана;🟥 В освобожденных кварталах Красного Лимана проводятся поиск и уничтожение разрозненных групп ВСУ;🟥 За сутки в Красном Лимане освобождено 37 зданий, ВСУ потеряли более 55 военнослужащих.14 июня, российские Воздушно-космические силы высокоточными бомбами с УМПК поразили херсонский завод "Заряд", задействованный в интересах украинского военно-промышленного комплекса.А 13 июня российские войска ударили по заводу "Ансерглоб" в Херсоне. Отмечается, что с этого предприятия ранее неоднократно запускали ракеты в сторону России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, красный лиман, минобороны, мид, вооруженные силы украины, киев
СВО, Спецоперация, Россия, Красный Лиман, Минобороны, МИД, Вооруженные силы Украины, Киев

Минобороны: ВС РФ вынудили Киев эвакуировать предприятия из Краматорска и Дружковки

13:12 14.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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После действий ВС РФ в Константиновке Киев начал эвакуацию предприятий из Краматорска и Дружковки на Западную Украину. Об этом 14 июня сообщили в Минобороны РФ
Успешные действия ВС РФ в Константиновке вынудили Киев начать эвакуацию основных предприятий из Краматорска и Дружковки на Западную Украину. Кроме того, в Красном Лимане российские войска вышли на северо-западные окраины города.
Другие важные заявления ведомства:
🟥 За сутки в Константиновке в ДНР освобождено 117 зданий;
🟥 Штурмовые группы ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества Красного Лимана;
🟥 В освобожденных кварталах Красного Лимана проводятся поиск и уничтожение разрозненных групп ВСУ;
🟥 За сутки в Красном Лимане освобождено 37 зданий, ВСУ потеряли более 55 военнослужащих.
14 июня, российские Воздушно-космические силы высокоточными бомбами с УМПК поразили херсонский завод "Заряд", задействованный в интересах украинского военно-промышленного комплекса.
А 13 июня российские войска ударили по заводу "Ансерглоб" в Херсоне. Отмечается, что с этого предприятия ранее неоднократно запускали ракеты в сторону России.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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