https://ukraina.ru/20260614/minoborony-vs-rf-vynudili-kiev-evakuirovat-predpriyatiya-iz-kramatorska-i-druzhkovki-1080181333.html

Минобороны: ВС РФ вынудили Киев эвакуировать предприятия из Краматорска и Дружковки

Минобороны: ВС РФ вынудили Киев эвакуировать предприятия из Краматорска и Дружковки - 14.06.2026 Украина.ру

Минобороны: ВС РФ вынудили Киев эвакуировать предприятия из Краматорска и Дружковки

После действий ВС РФ в Константиновке Киев начал эвакуацию предприятий из Краматорска и Дружковки на Западную Украину. Об этом 14 июня сообщили в Минобороны РФ

2026-06-14T13:12

2026-06-14T13:12

2026-06-14T13:12

сво

спецоперация

россия

красный лиман

минобороны

мид

вооруженные силы украины

киев

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Успешные действия ВС РФ в Константиновке вынудили Киев начать эвакуацию основных предприятий из Краматорска и Дружковки на Западную Украину. Кроме того, в Красном Лимане российские войска вышли на северо-западные окраины города.Другие важные заявления ведомства:🟥 За сутки в Константиновке в ДНР освобождено 117 зданий;🟥 Штурмовые группы ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества Красного Лимана;🟥 В освобожденных кварталах Красного Лимана проводятся поиск и уничтожение разрозненных групп ВСУ;🟥 За сутки в Красном Лимане освобождено 37 зданий, ВСУ потеряли более 55 военнослужащих.14 июня, российские Воздушно-космические силы высокоточными бомбами с УМПК поразили херсонский завод "Заряд", задействованный в интересах украинского военно-промышленного комплекса.А 13 июня российские войска ударили по заводу "Ансерглоб" в Херсоне. Отмечается, что с этого предприятия ранее неоднократно запускали ракеты в сторону России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, красный лиман, минобороны, мид, вооруженные силы украины, киев