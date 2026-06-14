"Дорога смерти для ВСУ": российские войска перерезают логистику между Сумами и Харьковом - 14.06.2026 Украина.ру
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"Дорога смерти для ВСУ": российские войска перерезают логистику между Сумами и Харьковом
"Дорога смерти для ВСУ": российские войска перерезают логистику между Сумами и Харьковом - 14.06.2026 Украина.ру
"Дорога смерти для ВСУ": российские войска перерезают логистику между Сумами и Харьковом
Трасса "Сумы-Харьков" превратилась для ВСУ в дорогу смерти — важные участки уже под огневым контролем, а основные колонны ВСУ вынуждены делать крюк через Полтаву. Работают все средства: от FPV-дронов до реактивной артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-06-14T05:45
2026-06-14T05:45
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Журналист поинтересовался, планируется ли наступление на Великую Писаревку, чтобы окончательно перерезать сообщение между Харьковом и Сумами."Мы эту дорогу на сто процентов не контролируем, но важные участки уже взяли под огневой контроль", — заявил Алёхин.По словам эксперта, основные колонны противника — небольшие, по пять-шесть машин, которые ходят ночью, — уже делают крюк через Полтаву по маршруту "Полтава — Ахтырка — Сумы". Там пока относительно спокойно. А вот на дороге через Богодухов ситуация совсем иная."Наши артиллеристы и дроноводы там работают вовсю. Трасса "Сумы — Харьков" действительно стала для ВСУ дорогой смерти. Хотя еще вчера они по ней пытались перебрасывать все свои резервы", — добавил эксперт.На вопрос журналиста, какими средствами удалось взять трассу под контроль — сложными системами вроде "КВН" и "Гераней" или простыми FPV-дронами, — Алёхин ответил: "Туда все достает. FPV-дроны, "Герани", "Молния-2", а также реактивная артиллерия. Там же важна доразведка и оперативная информация. Как только выявлены две-три машины, туда сразу же лупит РСЗО"."Это все, опять же, связано с логистикой", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.
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"Дорога смерти для ВСУ": российские войска перерезают логистику между Сумами и Харьковом

05:45 14.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа операторов БПЛА "Орлан" группировки войск "Запад" на Харьковском направлении СВО
Боевая работа операторов БПЛА Орлан группировки войск Запад на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Трасса "Сумы-Харьков" превратилась для ВСУ в дорогу смерти — важные участки уже под огневым контролем, а основные колонны ВСУ вынуждены делать крюк через Полтаву. Работают все средства: от FPV-дронов до реактивной артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Журналист поинтересовался, планируется ли наступление на Великую Писаревку, чтобы окончательно перерезать сообщение между Харьковом и Сумами.
"Мы эту дорогу на сто процентов не контролируем, но важные участки уже взяли под огневой контроль", — заявил Алёхин.
По словам эксперта, основные колонны противника — небольшие, по пять-шесть машин, которые ходят ночью, — уже делают крюк через Полтаву по маршруту "Полтава — Ахтырка — Сумы". Там пока относительно спокойно. А вот на дороге через Богодухов ситуация совсем иная.
"Наши артиллеристы и дроноводы там работают вовсю. Трасса "Сумы — Харьков" действительно стала для ВСУ дорогой смерти. Хотя еще вчера они по ней пытались перебрасывать все свои резервы", — добавил эксперт.
На вопрос журналиста, какими средствами удалось взять трассу под контроль — сложными системами вроде "КВН" и "Гераней" или простыми FPV-дронами, — Алёхин ответил: "Туда все достает. FPV-дроны, "Герани", "Молния-2", а также реактивная артиллерия. Там же важна доразведка и оперативная информация. Как только выявлены две-три машины, туда сразу же лупит РСЗО".
"Это все, опять же, связано с логистикой", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.
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