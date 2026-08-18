https://ukraina.ru/20260818/ukrainskiy-voenkor-nazval-kupyanskoe-napravlenie-fronta-adom-na-zemle-1082587862.html
Украинский военкор назвал Купянское направление фронта "адом на земле"
Украинский военкор назвал Купянское направление фронта "адом на земле" - 18.08.2026 Украина.ру
Украинский военкор назвал Купянское направление фронта "адом на земле"
Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в своем телеграм-канале назвал положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении похожим на "ад на земле"
2026-08-18T13:05
2026-08-18T13:05
2026-08-18T13:05
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мирошник
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"Там не просто тяжелая ситуация. Наши подразделения находятся под постоянным огнем артиллерии, дронов, управляемых авиабомб, при этом отсутствует нормальная логистика, и они еще и заблокированы рекой с тыла", — посетовал он.Мирошников назвал ситуацию на этом участке фронта близкой к катастрофической.Подобная динамика наблюдается далеко не первый месяц. Тяжелое положение ВСУ на данном участке фиксировалось еще весной, а логическим итогом стал официальный переход Купянска под контроль российских военных в ноябре прошлого года.Утром во вторник мы писали, что Купянская агломерация остается одним из самых важных участков фронта, где российские подразделения продолжают активные действия в районе Московки и на направлении Соболевки. Продвижение россиян в городской застройке и возобновление интенсивных столкновений преследуют стратегическую цель — перерезать ключевые маршруты снабжения украинских подразделений. Непрерывное давление вынуждает командование ВСУ распределять дефицитные резервы между несколькими участками, что в условиях дальнейшего устойчивого наступления ВС РФ окончательно лишает противника шансов на удержание позиций.Подробнее — в материале "Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августа" на сайте Украина.ру.
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россия, киев, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Киев, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Украинский военкор назвал Купянское направление фронта "адом на земле"
Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в своем телеграм-канале назвал положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении похожим на "ад на земле"
"Там не просто тяжелая ситуация. Наши подразделения находятся под постоянным огнем артиллерии, дронов, управляемых авиабомб, при этом отсутствует нормальная логистика, и они еще и заблокированы рекой с тыла", — посетовал он.
Мирошников назвал ситуацию на этом участке фронта близкой к катастрофической.
Подобная динамика наблюдается далеко не первый месяц. Тяжелое положение ВСУ на данном участке фиксировалось еще весной, а логическим итогом стал официальный переход Купянска под контроль российских военных в ноябре прошлого года.
Утром во вторник мы писали, что Купянская агломерация остается одним из самых важных участков фронта, где российские подразделения продолжают активные действия в районе Московки и на направлении Соболевки.
Продвижение россиян в городской застройке и возобновление интенсивных столкновений преследуют стратегическую цель — перерезать ключевые маршруты снабжения украинских подразделений. Непрерывное давление вынуждает командование ВСУ распределять дефицитные резервы между несколькими участками, что в условиях дальнейшего устойчивого наступления ВС РФ окончательно лишает противника шансов на удержание позиций.