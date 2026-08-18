https://ukraina.ru/20260818/ukrainskiy-voenkor-nazval-kupyanskoe-napravlenie-fronta-adom-na-zemle-1082587862.html

Украинский военкор назвал Купянское направление фронта "адом на земле"

Украинский военкор назвал Купянское направление фронта "адом на земле" - 18.08.2026 Украина.ру

Украинский военкор назвал Купянское направление фронта "адом на земле"

Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в своем телеграм-канале назвал положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении похожим на "ад на земле"

2026-08-18T13:05

2026-08-18T13:05

2026-08-18T13:05

россия

киев

мирошник

вооруженные силы украины

украина.ру

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спецоперация

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"Там не просто тяжелая ситуация. Наши подразделения находятся под постоянным огнем артиллерии, дронов, управляемых авиабомб, при этом отсутствует нормальная логистика, и они еще и заблокированы рекой с тыла", — посетовал он.Мирошников назвал ситуацию на этом участке фронта близкой к катастрофической.Подобная динамика наблюдается далеко не первый месяц. Тяжелое положение ВСУ на данном участке фиксировалось еще весной, а логическим итогом стал официальный переход Купянска под контроль российских военных в ноябре прошлого года.Утром во вторник мы писали, что Купянская агломерация остается одним из самых важных участков фронта, где российские подразделения продолжают активные действия в районе Московки и на направлении Соболевки. Продвижение россиян в городской застройке и возобновление интенсивных столкновений преследуют стратегическую цель — перерезать ключевые маршруты снабжения украинских подразделений. Непрерывное давление вынуждает командование ВСУ распределять дефицитные резервы между несколькими участками, что в условиях дальнейшего устойчивого наступления ВС РФ окончательно лишает противника шансов на удержание позиций.Подробнее — в материале "Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августа" на сайте Украина.ру.

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россия, киев, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация