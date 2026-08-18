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"Проигрывает тот, кто просит о заморозке": итальянский политолог о новых призывах Зеленского

"Проигрывает тот, кто просит о заморозке": итальянский политолог о новых призывах Зеленского - 18.08.2026 Украина.ру

"Проигрывает тот, кто просит о заморозке": итальянский политолог о новых призывах Зеленского

Владимир Зеленский начал регулярно призывать к прекращению огня, поскольку понимает, что положение Киева в конфликте ухудшается, заявил итальянский социолог и профессор политологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в статье для газеты Il Fatto Quotidiano

2026-08-18T13:54

2026-08-18T13:54

2026-08-18T13:54

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"Постепенное истощение ракет Patriot и солдат – это петля для Зеленского. Сколько времени это займет?... Зеленский, должно быть, произвел этот расчет, если перешел от абсолютной уверенности в победе к ежедневным призывам к прекращению огня", – написал Орсини.Он напомнил, что на первом этапе Зеленский отвергал дипломатический диалог с Москвой и заявлял о намерении вернуть территории военным путем. Такое поведение эксперт назвал "потерей контакта с реальностью". Сейчас же, по мнению Орсини, ситуация изменилась.Недавно Украина через посредников предложила России взаимное прекращение ударов по гражданским целям в Черном море.Подробнее - в материале Reuters: Украина предложила России приостановку ударов по гражданским целям в Чёрном море на сайте Украина.ру.

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