"Проигрывает тот, кто просит о заморозке": итальянский политолог о новых призывах Зеленского - 18.08.2026 Украина.ру
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"Проигрывает тот, кто просит о заморозке": итальянский политолог о новых призывах Зеленского
"Проигрывает тот, кто просит о заморозке": итальянский политолог о новых призывах Зеленского - 18.08.2026 Украина.ру
"Проигрывает тот, кто просит о заморозке": итальянский политолог о новых призывах Зеленского
Владимир Зеленский начал регулярно призывать к прекращению огня, поскольку понимает, что положение Киева в конфликте ухудшается, заявил итальянский социолог и профессор политологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в статье для газеты Il Fatto Quotidiano
2026-08-18T13:54
2026-08-18T13:54
новости
украина
россия
черное море
владимир зеленский
украина.ру
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"Постепенное истощение ракет Patriot и солдат – это петля для Зеленского. Сколько времени это займет?... Зеленский, должно быть, произвел этот расчет, если перешел от абсолютной уверенности в победе к ежедневным призывам к прекращению огня", – написал Орсини.Он напомнил, что на первом этапе Зеленский отвергал дипломатический диалог с Москвой и заявлял о намерении вернуть территории военным путем. Такое поведение эксперт назвал "потерей контакта с реальностью". Сейчас же, по мнению Орсини, ситуация изменилась.Недавно Украина через посредников предложила России взаимное прекращение ударов по гражданским целям в Черном море.Подробнее - в материале Reuters: Украина предложила России приостановку ударов по гражданским целям в Чёрном море на сайте Украина.ру.
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452
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новости, украина, россия, черное море, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Черное море, Владимир Зеленский, Украина.ру

"Проигрывает тот, кто просит о заморозке": итальянский политолог о новых призывах Зеленского

13:54 18.08.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский начал регулярно призывать к прекращению огня, поскольку понимает, что положение Киева в конфликте ухудшается, заявил итальянский социолог и профессор политологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в статье для газеты Il Fatto Quotidiano
"Постепенное истощение ракет Patriot и солдат – это петля для Зеленского. Сколько времени это займет?... Зеленский, должно быть, произвел этот расчет, если перешел от абсолютной уверенности в победе к ежедневным призывам к прекращению огня", – написал Орсини.
Он напомнил, что на первом этапе Зеленский отвергал дипломатический диалог с Москвой и заявлял о намерении вернуть территории военным путем. Такое поведение эксперт назвал "потерей контакта с реальностью".
Сейчас же, по мнению Орсини, ситуация изменилась.
"Проигрывает тот, кто просит заморозить конфликт. Побеждает тот, кто отказывается", – заключил политолог.
Недавно Украина через посредников предложила России взаимное прекращение ударов по гражданским целям в Черном море.
Подробнее - в материале Reuters: Украина предложила России приостановку ударов по гражданским целям в Чёрном море на сайте Украина.ру.
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