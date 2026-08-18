Украинский штурмовик стал фигурантом дела о терроризме - 18.08.2026 Украина.ру
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Украинский штурмовик стал фигурантом дела о терроризме
Украинский штурмовик стал фигурантом дела о терроризме - 18.08.2026 Украина.ру
Украинский штурмовик стал фигурантом дела о терроризме
Возбуждено уголовное дело в отношении очередного украинского военнослужащего, подозреваемого в совершении террористического акта на территории России. Об этом 18 августа сообщил Следственный комитет РФ
2026-08-18T13:24
2026-08-18T13:24
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Уголовное дело в отношении военнослужащего 253-го отдельного штурмового батальона "Арей" (в/ч А-4706) вооруженных формирований Украины, солдата Владимира Бережного возбуждено Главным военным следственным управлением СК России. Бережной подозревается в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следователи установили, что "в ноябре 2024 года украинский боевик, вооруженный автоматом и гранатами, в составе боевого подразделения пересек государственную границу Российской Федерации".В близи села Плёхово Суджанского района Курской области Бережной наблюдал за населенным пунктом, жителями и действиями Вооруженных Сил Российской Федерации, а также участвовал в блокировании этой территории и ее удержании под незаконным контролем."Бережной был задержан и передан органам следствия российскими военнослужащими при проведении мероприятий, направленных на восстановление конституционного порядка на территории Курской области, - отметили в СК РФ. - В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных Бережным преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям".В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.В августе 2026 года глава Суджанского района Алексей Спиридонов заявил, что пропавшими без вести за период оккупации ВСУ числятся более 200 в Суджанском районе и 330 по всему приграничью.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, украина, ск рф, всу, военные преступления, криминал, терроризм, кто
Новости, Россия, Курская область, Украина, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, криминал, терроризм, КТО

Украинский штурмовик стал фигурантом дела о терроризме

13:24 18.08.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСуджа после освобождения российскими военными
Суджа после освобождения российскими военными
© Министерство обороны РФ
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Возбуждено уголовное дело в отношении очередного украинского военнослужащего, подозреваемого в совершении террористического акта на территории России. Об этом 18 августа сообщил Следственный комитет РФ
Уголовное дело в отношении военнослужащего 253-го отдельного штурмового батальона "Арей" (в/ч А-4706) вооруженных формирований Украины, солдата Владимира Бережного возбуждено Главным военным следственным управлением СК России.
Бережной подозревается в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Следователи установили, что "в ноябре 2024 года украинский боевик, вооруженный автоматом и гранатами, в составе боевого подразделения пересек государственную границу Российской Федерации".

В близи села Плёхово Суджанского района Курской области Бережной наблюдал за населенным пунктом, жителями и действиями Вооруженных Сил Российской Федерации, а также участвовал в блокировании этой территории и ее удержании под незаконным контролем.

"Бережной был задержан и передан органам следствия российскими военнослужащими при проведении мероприятий, направленных на восстановление конституционного порядка на территории Курской области, - отметили в СК РФ. - В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных Бережным преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям".
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.
В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.
В августе 2026 года глава Суджанского района Алексей Спиридонов заявил, что пропавшими без вести за период оккупации ВСУ числятся более 200 в Суджанском районе и 330 по всему приграничью.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
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