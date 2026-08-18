Рада перенесла голосование за глав Минобороны и МИД Украины - 18.08.2026 Украина.ру
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Рада перенесла голосование за глав Минобороны и МИД Украины
Рада перенесла голосование за глав Минобороны и МИД Украины - 18.08.2026 Украина.ру
Рада перенесла голосование за глав Минобороны и МИД Украины
Голосование в Верховной раде за кандидатов на должности глав МИД и Минобороны Украины намечено на 19 августа, сообщил в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*
2026-08-18T13:25
2026-08-18T13:28
новости
украина
россия
алексей гончаренко
владимир зеленский
мид
верховная рада
рада
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"Сегодня ожидается подача от (Владимира – ред.) Зеленского на (Евгения – ред.) Хмару (исполняющего обязанности главы минобороны – ред.) и (Андрея – ред.) Сибигу (исполняющего обязанност главы МИД – ред.). Голосование планируется завтра", - написал нардеп.Голосование за кандидатов на должности министра обороны и министра иностранных дел должно было состояться во вторник. Однако, как сообщили украинские СМИ, Зеленский не подал кандидатуры в парламент, в связи с чем голосование не было внесено в повестку заседания.Подробнее — в материале Рада возобновила работу под крики "позор" и протесты из-за отставки Федорова на сайте Украина.ру.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, мид, верховная рада, рада
Новости, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, МИД, Верховная Рада, Рада

Рада перенесла голосование за глав Минобороны и МИД Украины

13:25 18.08.2026 (обновлено: 13:28 18.08.2026)
 
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Голосование в Верховной раде за кандидатов на должности глав МИД и Минобороны Украины намечено на 19 августа, сообщил в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*
"Сегодня ожидается подача от (Владимира – ред.) Зеленского на (Евгения – ред.) Хмару (исполняющего обязанности главы минобороны – ред.) и (Андрея – ред.) Сибигу (исполняющего обязанност главы МИД – ред.). Голосование планируется завтра", - написал нардеп.
Голосование за кандидатов на должности министра обороны и министра иностранных дел должно было состояться во вторник. Однако, как сообщили украинские СМИ, Зеленский не подал кандидатуры в парламент, в связи с чем голосование не было внесено в повестку заседания.
Подробнее — в материале Рада возобновила работу под крики "позор" и протесты из-за отставки Федорова на сайте Украина.ру.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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