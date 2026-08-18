https://ukraina.ru/20260818/rada-perenesla-golosovanie-za-ministrov-oborony-i-inostrannykh-del-ukrainy-1082588852.html

Рада перенесла голосование за глав Минобороны и МИД Украины

Рада перенесла голосование за глав Минобороны и МИД Украины - 18.08.2026 Украина.ру

Рада перенесла голосование за глав Минобороны и МИД Украины

Голосование в Верховной раде за кандидатов на должности глав МИД и Минобороны Украины намечено на 19 августа, сообщил в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*

2026-08-18T13:25

2026-08-18T13:25

2026-08-18T13:28

новости

украина

россия

алексей гончаренко

владимир зеленский

мид

верховная рада

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101910/20/1019102038_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cf88e03f8ef791cffd790966c8cbaff3.jpg

"Сегодня ожидается подача от (Владимира – ред.) Зеленского на (Евгения – ред.) Хмару (исполняющего обязанности главы минобороны – ред.) и (Андрея – ред.) Сибигу (исполняющего обязанност главы МИД – ред.). Голосование планируется завтра", - написал нардеп.Голосование за кандидатов на должности министра обороны и министра иностранных дел должно было состояться во вторник. Однако, как сообщили украинские СМИ, Зеленский не подал кандидатуры в парламент, в связи с чем голосование не было внесено в повестку заседания.Подробнее — в материале Рада возобновила работу под крики "позор" и протесты из-за отставки Федорова на сайте Украина.ру.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, мид, верховная рада, рада