Российские войска освободили Ореховатку и Красноподолье в ДНР - 18.08.2026 Украина.ру
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Российские войска освободили Ореховатку и Красноподолье в ДНР
Российские войска освободили Ореховатку и Красноподолье в ДНР - 18.08.2026 Украина.ру
Российские войска освободили Ореховатку и Красноподолье в ДНР
Российские войска освободили населённые пункты Ореховатка и Красноподолье в Донецкой Народной Республике. Об этом 18 августа сообщили в Минобороны РФ
2026-08-18T12:41
2026-08-18T12:50
сво
спецоперация
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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Освобождение Красноподолья в ДНР открывает российским подразделениям прямой выход к Доброполью, крупному узлу обороны ВСУ. "Село находится всего в трех километрах от населенного пункта Доброполье, и его освобождение открывает подразделениям группировки прямой выход к крупному узлу обороны ВСУ. Потеря данного населенного пункта лишает противника возможности удерживать оборону на южных подступах к Доброполью, что существенно осложняет его положение на данном направлении", – говорится в официальном заявлении Минобороны РФ.Кроме того, ВКС России сбили самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Вечером 17 августа ударные БПЛА поразили в порту Одессы резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ.Силы ПВО РФ за сутки сбили 10 управляемых авиабомб и 1 671 беспилотник ВСУ. Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок около 1 445 военнослужащих. Также в ДНР уничтожены бронетранспортёр Spartan производства Великобритании и два канадских бронеавтомобиля Senator.Об успеха ВС РФ на фронте – в материале эксперт о новой стратегии ракетных ударов РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, миг-29, вкс, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, ВКС, Украина.ру

Российские войска освободили Ореховатку и Красноподолье в ДНР

12:41 18.08.2026 (обновлено: 12:50 18.08.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Сокол-И" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА Сокол-И группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские войска освободили населённые пункты Ореховатка и Красноподолье в Донецкой Народной Республике. Об этом 18 августа сообщили в Минобороны РФ
Освобождение Красноподолья в ДНР открывает российским подразделениям прямой выход к Доброполью, крупному узлу обороны ВСУ.
"Село находится всего в трех километрах от населенного пункта Доброполье, и его освобождение открывает подразделениям группировки прямой выход к крупному узлу обороны ВСУ. Потеря данного населенного пункта лишает противника возможности удерживать оборону на южных подступах к Доброполью, что существенно осложняет его положение на данном направлении", – говорится в официальном заявлении Минобороны РФ.
Кроме того, ВКС России сбили самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины.
Вечером 17 августа ударные БПЛА поразили в порту Одессы резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ.
Силы ПВО РФ за сутки сбили 10 управляемых авиабомб и 1 671 беспилотник ВСУ. Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок около 1 445 военнослужащих.
Также в ДНР уничтожены бронетранспортёр Spartan производства Великобритании и два канадских бронеавтомобиля Senator.
Об успеха ВС РФ на фронте – в материале эксперт о новой стратегии ракетных ударов России
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августа
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