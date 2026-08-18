Посол РФ назвал задержания судов Швецией нарушением международного права - 18.08.2026 Украина.ру
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Посол РФ назвал задержания судов Швецией нарушением международного права
Посол РФ назвал задержания судов Швецией нарушением международного права - 18.08.2026 Украина.ру
Посол РФ назвал задержания судов Швецией нарушением международного права
Задержанные Швецией грузовые суда являются политически мотивированным нарушением международного морского права. Об этом 18 августа заявил в интервью РИА Новости посол России в шведском королевстве Сергей Беляев
2026-08-18T13:00
2026-08-18T13:00
новости
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швеция
стокгольм (город)
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москва
антироссийские санкции
пираты
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Шведские власти с конца 2025 года задержали в общей сложности пять грузовых судов, в том числе с россиянами на борту."На деле речь идет о политически мотивированных действиях в целях давления на коммерческих операторов, работающих в интересах внешней торговли России. При этом задержание судов, осуществляющих мирный проход через шведские территориальные воды, на основании принадлежности к некоему "теневому флоту" и нахождения в санкционных списках ЕС является дискриминацией и нарушением международного морского права", - констатировал Беляев.Российский посол отметил, что в международном праве нет такого юридического понятия как "теневой флот", а санкции Евросоюза не являются международными, одобренными Организацией Объединенных Наций."В настоящее время особенно драматично складывается ситуация вокруг сухогруза "Каффа", который шведская сторона намеревается передать украинским властям в рамках дела о якобы запросе о правовой помощи в связи с обвинениями в адрес судна о вывозе неких ресурсов с территории Крыма, который Киев и Стокгольм не желают рассматривать как российский регион", - сказал глава российской дипмиссии.Это наглядное подтверждение курса Швеции на "противостояние с Россией и стремления нанести России наибольший ущерб", отметил Беляев."Перспектив изменения этого курса не просматривается. Нам как государству в целом, а также российским экономическим и транспортным операторам надо делать из этого соответствующие выводы", - подчеркнул посол России.официальная Москва ранее констатировала: Запад пытается отрезать Россию от морских торговых путей, а санкции и маркировка российского флота как "теневого" являются инструментами экономического давления. Руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов заявлял, что страны Европы активно ищут основания для искусственных ограничений морской экономической деятельности РФ.В Москве также называли действия Запада в отношении судов "пиратством XXI века", напомнило информагентство.Накануне в новостях: Россия атакует суда, работающие в интересах стран, провозгласивших разбой и пиратство - МИД РФСитуацию рассмотрел Иван Лизан в публикации Пираты, они же каперы: как Евросоюз разрешил себе захватывать российские танкеры и к чему это приведётВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, швеция, стокгольм (город), максим беляев, ес, фсб, москва, антироссийские санкции, пираты, флот, международные отношения, международная политика, международное право, крым
Новости, Россия, Швеция, Стокгольм (город), Максим Беляев, ЕС, ФСБ, Москва, антироссийские санкции, пираты, флот, международные отношения, Международная политика, международное право, Крым

Посол РФ назвал задержания судов Швецией нарушением международного права

13:00 18.08.2026
 
© Фото : Кадр из фильма
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Фото : Кадр из фильма
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Задержанные Швецией грузовые суда являются политически мотивированным нарушением международного морского права. Об этом 18 августа заявил в интервью РИА Новости посол России в шведском королевстве Сергей Беляев
Шведские власти с конца 2025 года задержали в общей сложности пять грузовых судов, в том числе с россиянами на борту.
"На деле речь идет о политически мотивированных действиях в целях давления на коммерческих операторов, работающих в интересах внешней торговли России. При этом задержание судов, осуществляющих мирный проход через шведские территориальные воды, на основании принадлежности к некоему "теневому флоту" и нахождения в санкционных списках ЕС является дискриминацией и нарушением международного морского права", - констатировал Беляев.
Российский посол отметил, что в международном праве нет такого юридического понятия как "теневой флот", а санкции Евросоюза не являются международными, одобренными Организацией Объединенных Наций.
"В настоящее время особенно драматично складывается ситуация вокруг сухогруза "Каффа", который шведская сторона намеревается передать украинским властям в рамках дела о якобы запросе о правовой помощи в связи с обвинениями в адрес судна о вывозе неких ресурсов с территории Крыма, который Киев и Стокгольм не желают рассматривать как российский регион", - сказал глава российской дипмиссии.
Это наглядное подтверждение курса Швеции на "противостояние с Россией и стремления нанести России наибольший ущерб", отметил Беляев.
"Перспектив изменения этого курса не просматривается. Нам как государству в целом, а также российским экономическим и транспортным операторам надо делать из этого соответствующие выводы", - подчеркнул посол России.
официальная Москва ранее констатировала: Запад пытается отрезать Россию от морских торговых путей, а санкции и маркировка российского флота как "теневого" являются инструментами экономического давления. Руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов заявлял, что страны Европы активно ищут основания для искусственных ограничений морской экономической деятельности РФ.
В Москве также называли действия Запада в отношении судов "пиратством XXI века", напомнило информагентство.
Накануне в новостях: Россия атакует суда, работающие в интересах стран, провозгласивших разбой и пиратство - МИД РФ
Ситуацию рассмотрел Иван Лизан в публикации Пираты, они же каперы: как Евросоюз разрешил себе захватывать российские танкеры и к чему это приведёт
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