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"Пора бить по Европе": Живов рассказал, как ВПК Украины прячется в Польше

"Пора бить по Европе": Живов рассказал, как ВПК Украины прячется в Польше - 18.08.2026 Украина.ру

"Пора бить по Европе": Живов рассказал, как ВПК Украины прячется в Польше

Евросоюз (ЕС) оперативно замещает уничтожаемые на Украине мощности ВПК, перенося их в Польшу. Об этом 18 августа заявил военный волонтёр Алексей Живов в эфире телеканала "Первый Севастопольский"

2026-08-18T12:57

2026-08-18T12:57

2026-08-18T12:57

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"Каждый раз, когда мы уничтожаем завод в Киеве, он перемещается в Польшу, куда мы не бьём. Украина всё равно продолжает получать эти дроны. А военные возможности Европы в области беспилотных систем постоянно возрастают, у них открываются всё новые производства", — сказал Живов.По его словам, военные возможности Европы в области беспилотных систем постоянно возрастают, открываются новые производства."Нам не надо забывать, что за текущей Украиной стоит Европа, которая хочет войны с нами, которая хочет нашего поражения. И сейчас Европа усиливается, пока не испытывая никаких серьёзных проблем от вовлечённости в войну. Возможно, пора уже начинать эти проблемы в Европе создавать", — добавил волонтёр.Ранее Командир "Ахмата" заявил о миллиардных потерях Украины из-за ударов ВС РФБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, европа, польша, алексей живов, впк, ес, "ахмат"