Усик метит в президенты, или Британские поиски преемника Зеленского
Усик метит в президенты, или Британские поиски преемника Зеленского
Украинский боксер Александр Усик в последние месяцы стал героем не только спортивных, но и политических новостей. Его заявления вызывают резонанс далеко за пределами ринга — от Лондона до Вашингтона и Киева. Чего стоит только дерзкое обращение к Дональду Трампу с призывом приехать к боксеру домой, чтобы на себе ощутить военные действия
Однако наиболее острые заявления прозвучали в феврале 2026 года во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом. В беседе Усик жестко высказался о ситуации в стране: "То, что сейчас происходит в Украине, — это большой хаос. Президент и его аппарат должны делать больше для народа." Боксер также затронул болезненную для украинского общества тему коррупции, назвав ее главной проблемой государства: "Пока мы не победим коррупцию внутри страны, у Украины нет будущего. Никакая внешняя помощь не спасет, если внутри все гниет".В том же разговоре Усик высказал совсем крамольную для официальной украинской пропаганды вещь. Он заявил: "Для меня Бандера — не герой". Усик также не поддержал запрет Украинской православной церкви, считая, что это удар по народу, а его разделение ничего хорошего не сулит.Кульминацией политической активности Усика стало его заявление о возможном выдвижении в президенты. Сначала в феврале этого года он осторожно допустил такую возможность: "Если Бог даст шанс — почему бы и нет?" А на днях спортсмен уточнил, что рассматривает только высший пост – президентский. Интересно, что эти заявления совпали с публикацией социологических опросов, согласно которым уровень доверия к Усику на Украине начинает опережать аналогичный показатель у Зеленского.Реакция на политические заявления боксера оказалась предсказуемо полярной на Украине и не только. Великобритания и западные СМИ заняли нейтрально-наблюдательную позицию, так, словно не выдвигают своих фаворитов. А украинцы припомнили Усику его "пророссийские взгляды". Подробнее о политических амбициях Усика высказались эксперты в своих соцсетях.Журналист Диана ПанченкоУже не раз говорила: Усик - одна из кандидатур на должность президента Украины, которую предлагают России. Усик - креатура Британии. За последние дни это вышло в публичное поле:- появилась социология, где учитывают Усика;- российские пранкеры спросили его об амбициях на должность президента;- теперь уже и сам Усик решил признаться...Ход понятен. Усик - русскоязычный, православный, крымчанин. Зайдёт под лозунгом о мире и дружбе. Защитит русскоязычных на Украине! Зеленский 2.0. Для России такая кандидатура сомнительная. Человек без опыта управления, без команды... Просто известный - говорящая голова. Был актёр, теперь боксёр. Еще менее самостоятельный, чем Зеленский. Моё мнение: при всём уважении к спортивным заслугам Усика, большая часть его жизни - ради шоу. Роскошная жизнь (пока украинцы гибнут), пафос, гордыня...Главное - он даже не попытался защитить Церковь, пока Зеленский уничтожает храмы и бросает в тюрьмы священников. Хотя, учитывая его имя в мире, мог. Когда выгодно - он за православных. Когда выгодно - он за мусульман. Выглядит не очень. Без фундаментальных договорённостей между РФ, США и Британией, Усик - просто фигура на смену надоевшему всем Зеленскому. Временная надежда для украинцев. Война продолжится.Общественный деятель Александр СкубченкоБоксёр головой Усик-Вусык: "Я ещё пару лет планирую побоксировать. А потом есть такие планы – поработать на государство. Ниже, чем президент, я никуда идти не собираюсь". Не сразу. Умойся хоть, позавтракай, книжку умную, может, прочитай (или начни хотя бы), а потом — сразу в президенты. Каждая вошь на Украине считает, что может управлять целым государством. После Майдана на Украине уровень власти сильно просел к плинтусу, а при тупом Зеленском — и вовсе под плинтус улетел. Шариковых много, а должностей в стране на всех не хватает. Но амбиций у всех — Вселенной мало.Украинский политолог Олег ПостернакВ нашем политическом болоте об амбиции Усика стать президентом до поры до времени принято было говорить лишь в качестве экспертной шутки. Тень кейса [мэра Киева Виталия] Кличко как-то не давала возможности удачно развернуть рассуждения об Усике как национальном политике. Слишком много боксеров не бывает. Но у людей с фаталистическим нравом (а он у Усика есть), возможно, наступает такой жизненный момент, когда надо артикулировать свое будущее место в глобальной жизни. Собственно, Александр так сейчас и делает, когда говорит, что в будущем не рассматривает для себя должности ниже поста президента Украины. Об этом он словно в шутку сказал в интервью телеведущему и шоумену [Андрею] Беднякову из "Орла и решки". Однако сейчас планирует еще несколько лет выступать на профессиональном ринге. Ну, это так, чтобы не заставлять некоторых звезд украинской политики пить корвалол. Постконвульсивный.Сергей МарченкоЧего у Александра Усика не отнимешь, он никогда по-настоящему не понимал своего народа. И выглядит так, что уже никогда не поймет. А его рейтинги откровенно пугают. Хотя я уже не знаю, что лучше – президент Усик или президент – рандомный тиктокер, которого на президентство вынесет китайскими алгоритмами.Общественный деятель Татьяна Монтян*Украинский боксёр Усик заявил, что "планирует поработать на государство", причём уточнил, что "ниже президента идти не собирается". Разговоры о том, что из Усика будут лепить очередного президента-спасителя нации, эдакого Зелебобуса 2.0, идут уже очень давно. В целом по формальным признакам Усик и правда подходит: харизма есть, популярность и узнаваемость - тоже, да и политический позвоночник у чемпиона оказался достаточно гибким. Ну и вот теперь - по сути официальный анонс очередного сезона этого сериала, хотя Украина ещё от предыдущих кровью кашляет. Однако на самом деле с точки зрения реальной политики это имеет поразительно малое значение. По сути, речь идёт лишь о выборе говорящей головы и вывески, из-под которой будут управлять Салорейхом западные элитки и их местные ставленники. И будет ли это Зелебобус, Усик, [Валерий] Залужный или кто-то ещё - совершенно наплевать!Украинский блогер Влад СидоренкоБоксер Усик сделал заявление, что готов пойти в президенты. Сказал, что готов работать на государство. Если кто-то с ним общается, передайте ему это сообщение. Первое. Работать нужно не на государство, а на людей. Крайне плохо, что вы этого не понимаете по своим заводским установкам. Второе. Наймите на работу, в окружение приличных, интеллектуальных людей, чтобы с вами работали, а не воспевали ваше величие. Еще раз, интеллектуальных и приличных, а не помоек. Чтобы не превратиться в одного очень известного дипломата. Не идите по пути одного, хорошо известного Виталика и других, еще более известных и значимых, бронзово великих людей. А так, начало очень плохое.Все умные люди поняли, что есть проблемы… Еще пара заявлений таких и станете героем шуток и мемчиков про боксёров.*Включена в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО последних событиях в жизни украинских политиков - в материале издания Украина.ру Готовятся фальсифицировать выборы ради денег Запада. Чем занимаются украинские элиты
Усик метит в президенты, или Британские поиски преемника Зеленского

16:59 04.03.2026 (обновлено: 17:07 04.03.2026)
 
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинский боксер Александр Усик в последние месяцы стал героем не только спортивных, но и политических новостей. Его заявления вызывают резонанс далеко за пределами ринга — от Лондона до Вашингтона и Киева. Чего стоит только дерзкое обращение к Дональду Трампу с призывом приехать к боксеру домой, чтобы на себе ощутить военные действия
Однако наиболее острые заявления прозвучали в феврале 2026 года во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом. В беседе Усик жестко высказался о ситуации в стране: "То, что сейчас происходит в Украине, — это большой хаос. Президент и его аппарат должны делать больше для народа."
Боксер также затронул болезненную для украинского общества тему коррупции, назвав ее главной проблемой государства: "Пока мы не победим коррупцию внутри страны, у Украины нет будущего. Никакая внешняя помощь не спасет, если внутри все гниет".
В том же разговоре Усик высказал совсем крамольную для официальной украинской пропаганды вещь. Он заявил: "Для меня Бандера — не герой".
Усик также не поддержал запрет Украинской православной церкви, считая, что это удар по народу, а его разделение ничего хорошего не сулит.
Кульминацией политической активности Усика стало его заявление о возможном выдвижении в президенты. Сначала в феврале этого года он осторожно допустил такую возможность: "Если Бог даст шанс — почему бы и нет?" А на днях спортсмен уточнил, что рассматривает только высший пост – президентский. Интересно, что эти заявления совпали с публикацией социологических опросов, согласно которым уровень доверия к Усику на Украине начинает опережать аналогичный показатель у Зеленского.
Реакция на политические заявления боксера оказалась предсказуемо полярной на Украине и не только. Великобритания и западные СМИ заняли нейтрально-наблюдательную позицию, так, словно не выдвигают своих фаворитов. А украинцы припомнили Усику его "пророссийские взгляды". Подробнее о политических амбициях Усика высказались эксперты в своих соцсетях.
Журналист Диана Панченко
Уже не раз говорила: Усик - одна из кандидатур на должность президента Украины, которую предлагают России. Усик - креатура Британии. За последние дни это вышло в публичное поле:
- появилась социология, где учитывают Усика;
- российские пранкеры спросили его об амбициях на должность президента;
- теперь уже и сам Усик решил признаться...
Ход понятен. Усик - русскоязычный, православный, крымчанин. Зайдёт под лозунгом о мире и дружбе. Защитит русскоязычных на Украине! Зеленский 2.0. Для России такая кандидатура сомнительная. Человек без опыта управления, без команды... Просто известный - говорящая голова. Был актёр, теперь боксёр. Еще менее самостоятельный, чем Зеленский. Моё мнение: при всём уважении к спортивным заслугам Усика, большая часть его жизни - ради шоу. Роскошная жизнь (пока украинцы гибнут), пафос, гордыня...
Главное - он даже не попытался защитить Церковь, пока Зеленский уничтожает храмы и бросает в тюрьмы священников. Хотя, учитывая его имя в мире, мог. Когда выгодно - он за православных. Когда выгодно - он за мусульман. Выглядит не очень. Без фундаментальных договорённостей между РФ, США и Британией, Усик - просто фигура на смену надоевшему всем Зеленскому. Временная надежда для украинцев. Война продолжится.
Общественный деятель Александр Скубченко
Боксёр головой Усик-Вусык: "Я ещё пару лет планирую побоксировать. А потом есть такие планы – поработать на государство. Ниже, чем президент, я никуда идти не собираюсь". Не сразу. Умойся хоть, позавтракай, книжку умную, может, прочитай (или начни хотя бы), а потом — сразу в президенты. Каждая вошь на Украине считает, что может управлять целым государством. После Майдана на Украине уровень власти сильно просел к плинтусу, а при тупом Зеленском — и вовсе под плинтус улетел. Шариковых много, а должностей в стране на всех не хватает. Но амбиций у всех — Вселенной мало.
Украинский политолог Олег Постернак
В нашем политическом болоте об амбиции Усика стать президентом до поры до времени принято было говорить лишь в качестве экспертной шутки. Тень кейса [мэра Киева Виталия] Кличко как-то не давала возможности удачно развернуть рассуждения об Усике как национальном политике.
Слишком много боксеров не бывает. Но у людей с фаталистическим нравом (а он у Усика есть), возможно, наступает такой жизненный момент, когда надо артикулировать свое будущее место в глобальной жизни. Собственно, Александр так сейчас и делает, когда говорит, что в будущем не рассматривает для себя должности ниже поста президента Украины. Об этом он словно в шутку сказал в интервью телеведущему и шоумену [Андрею] Беднякову из "Орла и решки". Однако сейчас планирует еще несколько лет выступать на профессиональном ринге. Ну, это так, чтобы не заставлять некоторых звезд украинской политики пить корвалол. Постконвульсивный.
Сергей Марченко
Чего у Александра Усика не отнимешь, он никогда по-настоящему не понимал своего народа. И выглядит так, что уже никогда не поймет. А его рейтинги откровенно пугают. Хотя я уже не знаю, что лучше – президент Усик или президент – рандомный тиктокер, которого на президентство вынесет китайскими алгоритмами.
Общественный деятель Татьяна Монтян*
Украинский боксёр Усик заявил, что "планирует поработать на государство", причём уточнил, что "ниже президента идти не собирается". Разговоры о том, что из Усика будут лепить очередного президента-спасителя нации, эдакого Зелебобуса 2.0, идут уже очень давно.
В целом по формальным признакам Усик и правда подходит: харизма есть, популярность и узнаваемость - тоже, да и политический позвоночник у чемпиона оказался достаточно гибким. Ну и вот теперь - по сути официальный анонс очередного сезона этого сериала, хотя Украина ещё от предыдущих кровью кашляет.
Однако на самом деле с точки зрения реальной политики это имеет поразительно малое значение. По сути, речь идёт лишь о выборе говорящей головы и вывески, из-под которой будут управлять Салорейхом западные элитки и их местные ставленники. И будет ли это Зелебобус, Усик, [Валерий] Залужный или кто-то ещё - совершенно наплевать!
Украинский блогер Влад Сидоренко
Боксер Усик сделал заявление, что готов пойти в президенты. Сказал, что готов работать на государство. Если кто-то с ним общается, передайте ему это сообщение.
Первое. Работать нужно не на государство, а на людей. Крайне плохо, что вы этого не понимаете по своим заводским установкам.
Второе. Наймите на работу, в окружение приличных, интеллектуальных людей, чтобы с вами работали, а не воспевали ваше величие. Еще раз, интеллектуальных и приличных, а не помоек. Чтобы не превратиться в одного очень известного дипломата. Не идите по пути одного, хорошо известного Виталика и других, еще более известных и значимых, бронзово великих людей. А так, начало очень плохое.
Все умные люди поняли, что есть проблемы… Еще пара заявлений таких и станете героем шуток и мемчиков про боксёров.
*Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
О последних событиях в жизни украинских политиков - в материале издания Украина.ру Готовятся фальсифицировать выборы ради денег Запада. Чем занимаются украинские элиты
