Сотрудников военкоматов Одессы уличили в похищениях и пытках - генпрокурор - 18.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260818/sotrudnikov-voenkomatov-odessy-ulichili-v-pokhischeniyakh-i-pytkakh---genprokuror-1082586342.html
Сотрудников военкоматов Одессы уличили в похищениях и пытках - генпрокурор
Сотрудников военкоматов Одессы уличили в похищениях и пытках - генпрокурор - 18.08.2026 Украина.ру
Сотрудников военкоматов Одессы уличили в похищениях и пытках - генпрокурор
Десяти сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) Одессы предъявили обвинения в похищениях и пытках гражданских лиц, сообщил в своем телеграм-канале генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко
2026-08-18T12:44
2026-08-18T12:44
новости
одесса
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
тцк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082541228_0:5:651:371_1920x0_80_0_0_012affca75cb49f9e3b76b8f04968c6c.jpg
Семеро из десяти подозреваемых были мобилизованы в ВСУ в 2025 году, после чего сразу поступили на службу в местные военкоматы, отмечается в публикации.По данным следствия, в течение нескольких месяцев подозреваемые похищали гражданских, применяли слезоточивый газ, избивали и насильно доставляли в здания военкоматов. На данный момент установлено не менее восьми пострадавших.Методы насильственной мобилизации на Украине регулярно становятся причиной громких общественных скандалов. Видеозаписи, на которых сотрудники ТЦК избивают мужчин и насильно сажают в микроавтобусы, ежедневно публикуются в местных социальных сетях. О возможной мобилизации женщин – в материале Украинцы предлагают призывать бездетных женщин на сайте Украина.ру
одесса
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082541228_49:0:596:410_1920x0_80_0_0_191e069118d3cbfe65d34b74a3d331a1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесса, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, тцк
Новости, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ТЦК

Сотрудников военкоматов Одессы уличили в похищениях и пытках - генпрокурор

12:44 18.08.2026
 
© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Фото : Одесский горсовет
Читать в
ДзенTelegram
Десяти сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) Одессы предъявили обвинения в похищениях и пытках гражданских лиц, сообщил в своем телеграм-канале генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко
Семеро из десяти подозреваемых были мобилизованы в ВСУ в 2025 году, после чего сразу поступили на службу в местные военкоматы, отмечается в публикации.
По данным следствия, в течение нескольких месяцев подозреваемые похищали гражданских, применяли слезоточивый газ, избивали и насильно доставляли в здания военкоматов. На данный момент установлено не менее восьми пострадавших.
Методы насильственной мобилизации на Украине регулярно становятся причиной громких общественных скандалов. Видеозаписи, на которых сотрудники ТЦК избивают мужчин и насильно сажают в микроавтобусы, ежедневно публикуются в местных социальных сетях.
О возможной мобилизации женщин – в материале Украинцы предлагают призывать бездетных женщин на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиОдессаУкраинаВооруженные силы УкраиныУкраина.руТЦК
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:32Рейн и Дунай гибнут: рекордная европейская засуха бьёт по Украине
13:25Рада перенесла голосование за глав Минобороны и МИД Украины
13:24Украинский штурмовик стал фигурантом дела о терроризме
13:14Минобороны разъяснило последствия освобождения Красноподолья в ДНР
13:05Украинский военкор назвал Купянское направление фронта "адом на земле"
13:03Кто не спрятался — Зеленский не виноват. Что не так с массовой эвакуацией на Украине
13:00Посол РФ назвал задержания судов Швецией нарушением международного права
12:57"Пора бить по Европе": Живов рассказал, как ВПК Украины прячется в Польше
12:44Сотрудников военкоматов Одессы уличили в похищениях и пытках - генпрокурор
12:41Российские войска освободили Ореховатку и Красноподолье в ДНР
12:32ГБР расследует 15 эпизодов насилия военкомов Одесской области
11:59Рада возобновила работу под крики "позор" и протесты из-за отставки Федорова
11:57Правительство Украины обещает минимальные пенсии и трудоустройство инвалидов
11:29Основателя ОУН* Коновальца с почестями перезахоронили на Украине
11:27Омбудсмен Лантратова рассказала о сложностях в переговорах по обмену пленными
11:26"Услышите громкий звук — не переживайте": на пляже в Севастополе нашли БЭК с боезарядом
11:17В МИД прибыл вызванный посол Японии
11:14СК РФ расследует дела о терактах ВСУ в Московской и Запорожской областях
10:58ФСБ задержала в Рязанской области агента ГУР за госизмену
10:35Санду: Молдавия не откажется от помощи Украине — транзит зерна продолжится
Лента новостейМолния