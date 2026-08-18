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Сотрудников военкоматов Одессы уличили в похищениях и пытках - генпрокурор

Сотрудников военкоматов Одессы уличили в похищениях и пытках - генпрокурор - 18.08.2026 Украина.ру

Сотрудников военкоматов Одессы уличили в похищениях и пытках - генпрокурор

Десяти сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) Одессы предъявили обвинения в похищениях и пытках гражданских лиц, сообщил в своем телеграм-канале генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко

2026-08-18T12:44

2026-08-18T12:44

2026-08-18T12:44

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Семеро из десяти подозреваемых были мобилизованы в ВСУ в 2025 году, после чего сразу поступили на службу в местные военкоматы, отмечается в публикации.По данным следствия, в течение нескольких месяцев подозреваемые похищали гражданских, применяли слезоточивый газ, избивали и насильно доставляли в здания военкоматов. На данный момент установлено не менее восьми пострадавших.Методы насильственной мобилизации на Украине регулярно становятся причиной громких общественных скандалов. Видеозаписи, на которых сотрудники ТЦК избивают мужчин и насильно сажают в микроавтобусы, ежедневно публикуются в местных социальных сетях. О возможной мобилизации женщин – в материале Украинцы предлагают призывать бездетных женщин на сайте Украина.ру

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новости, одесса, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, тцк