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Киевский режим безрассудно сорвал визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС - МИД РФ

Киевский режим безрассудно сорвал визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС - МИД РФ - 18.08.2026 Украина.ру

Киевский режим безрассудно сорвал визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС - МИД РФ

Киевский режим цинично пригрозил гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, который отменил согласованный визит в Энергодар на Запорожскую АЭС. Об этом 18 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-08-18T14:10

2026-08-18T14:10

2026-08-18T14:24

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Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи со срывом визита гендиректора МАГАТЭ Р.Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и в г.Энергодар опубликован на сайте российского министерства. В нём выражена глубокая обеспокоенность "в связи с агрессивными и злонамеренными действиями киевского режима, который продолжает провокации в отношении ЗАЭС, практически в ежедневном режиме атакуя станцию и её персонал, создавая реальную угрозу ядерной катастрофы в центре Европы"."Очередным безрассудным шагом в этом отношении стало решение Украины сорвать планировавшуюся на 20-21 августа поездку Гендиректора МАГАТЭ Р.Гросси на ЗАЭС и в город атомщиков Энергодар, которую предполагалось приурочить к очередной ротации экспертов Секретариата Агентства на станции", - сказано в документе.В российском министерстве отметили, что все детали этого визита были заранее проработаны Секретариатом МАГАТЭ и российской стороной. Москвой были предоставлены необходимые гарантии безопасности, которые в полной мере удовлетворили агентство. "Однако Киев цинично пригрозил Гендиректору МАГАТЭ, прямо заявив, что не ручается за его безопасность при заезде на ЗАЭС через территорию России, - отметила Захарова. - Воспринимаем это как новое саморазоблачение киевского режима. Он не скрывает своих преступных намерений в отношении руководства одной из крупнейших международных организаций, фактически превращая его в мишень". В таких условиях Гросси вынужден был отменить свой визит."Очевидно, что в складывающихся обстоятельствах Агентству не остается иного, как наконец признать, что угрозы в отношении ЗАЭС исходят именно от Украины, о чём российская сторона говорит уже на протяжении нескольких лет", - подчеркнула Захарова. В её комментарии также сказано, что Киев неоднократно срывал проведение ротаций на ЗАЭС, нарушал "режимы тишины", устанавливавшиеся с целью осуществления ремонтных работ на объектах энергоинфраструктуры, непосредственно влияющих на безопасное функционирование станции и не гнушался ударами по транспортным средствам, в которых передвигались представители секретариата. "Преступлениям Киева нет конца, - констатировала Захарова. - Так, утром 18 августа нанесён удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Один человек погиб, 15 пострадали"."Всё это было бы невозможно, если бы не постоянная политическая поддержка стран Запада, оказываемая Зеленскому и его обезумевшей от ощущения собственной безнаказанности банде. Это лишь провоцирует киевский режим на новые, всё более безрассудные авантюры и создание угроз ядерной безопасности, которые могут иметь плачевные последствия для всего мира. Все, кто продолжает замалчивать эти действия Украины, а также поддерживать режим Зеленского материально и политически, являются его пособниками и разделяют ответственность за совершаемые им деяния", - резюмировали в МИД РФ.Актуальное интервью: Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с ТурциейВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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