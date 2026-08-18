Киевский режим безрассудно сорвал визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС - МИД РФ - 18.08.2026 Украина.ру
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Киевский режим безрассудно сорвал визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС - МИД РФ
Киевский режим безрассудно сорвал визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС - МИД РФ - 18.08.2026 Украина.ру
Киевский режим безрассудно сорвал визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС - МИД РФ
Киевский режим цинично пригрозил гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, который отменил согласованный визит в Энергодар на Запорожскую АЭС. Об этом 18 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-08-18T14:10
2026-08-18T14:24
новости
россия
украина
киев
владимир зеленский
магатэ
новороссия
запорожская аэс
атомная электростанция
атомная энергетика
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Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи со срывом визита гендиректора МАГАТЭ Р.Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и в г.Энергодар опубликован на сайте российского министерства. В нём выражена глубокая обеспокоенность "в связи с агрессивными и злонамеренными действиями киевского режима, который продолжает провокации в отношении ЗАЭС, практически в ежедневном режиме атакуя станцию и её персонал, создавая реальную угрозу ядерной катастрофы в центре Европы"."Очередным безрассудным шагом в этом отношении стало решение Украины сорвать планировавшуюся на 20-21 августа поездку Гендиректора МАГАТЭ Р.Гросси на ЗАЭС и в город атомщиков Энергодар, которую предполагалось приурочить к очередной ротации экспертов Секретариата Агентства на станции", - сказано в документе.В российском министерстве отметили, что все детали этого визита были заранее проработаны Секретариатом МАГАТЭ и российской стороной. Москвой были предоставлены необходимые гарантии безопасности, которые в полной мере удовлетворили агентство. "Однако Киев цинично пригрозил Гендиректору МАГАТЭ, прямо заявив, что не ручается за его безопасность при заезде на ЗАЭС через территорию России, - отметила Захарова. - Воспринимаем это как новое саморазоблачение киевского режима. Он не скрывает своих преступных намерений в отношении руководства одной из крупнейших международных организаций, фактически превращая его в мишень". В таких условиях Гросси вынужден был отменить свой визит."Очевидно, что в складывающихся обстоятельствах Агентству не остается иного, как наконец признать, что угрозы в отношении ЗАЭС исходят именно от Украины, о чём российская сторона говорит уже на протяжении нескольких лет", - подчеркнула Захарова. В её комментарии также сказано, что Киев неоднократно срывал проведение ротаций на ЗАЭС, нарушал "режимы тишины", устанавливавшиеся с целью осуществления ремонтных работ на объектах энергоинфраструктуры, непосредственно влияющих на безопасное функционирование станции и не гнушался ударами по транспортным средствам, в которых передвигались представители секретариата. "Преступлениям Киева нет конца, - констатировала Захарова. - Так, утром 18 августа нанесён удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Один человек погиб, 15 пострадали"."Всё это было бы невозможно, если бы не постоянная политическая поддержка стран Запада, оказываемая Зеленскому и его обезумевшей от ощущения собственной безнаказанности банде. Это лишь провоцирует киевский режим на новые, всё более безрассудные авантюры и создание угроз ядерной безопасности, которые могут иметь плачевные последствия для всего мира. Все, кто продолжает замалчивать эти действия Украины, а также поддерживать режим Зеленского материально и политически, являются его пособниками и разделяют ответственность за совершаемые им деяния", - резюмировали в МИД РФ.Актуальное интервью: Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с ТурциейВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, владимир зеленский, магатэ, новороссия, запорожская аэс, атомная электростанция, атомная энергетика, ядерная безопасность, мария захарова, рафаэль гросси, энергодар, всу, международная политика, мид рф
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, МАГАТЭ, Новороссия, Запорожская АЭС, атомная электростанция, атомная энергетика, ядерная безопасность, Мария Захарова, Рафаэль Гросси, Энергодар, ВСУ, Международная политика, МИД РФ

Киевский режим безрассудно сорвал визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС - МИД РФ

14:10 18.08.2026 (обновлено: 14:24 18.08.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВизит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС
Визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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Киевский режим цинично пригрозил гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, который отменил согласованный визит в Энергодар на Запорожскую АЭС. Об этом 18 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи со срывом визита гендиректора МАГАТЭ Р.Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и в г.Энергодар опубликован на сайте российского министерства.
В нём выражена глубокая обеспокоенность "в связи с агрессивными и злонамеренными действиями киевского режима, который продолжает провокации в отношении ЗАЭС, практически в ежедневном режиме атакуя станцию и её персонал, создавая реальную угрозу ядерной катастрофы в центре Европы".
"Очередным безрассудным шагом в этом отношении стало решение Украины сорвать планировавшуюся на 20-21 августа поездку Гендиректора МАГАТЭ Р.Гросси на ЗАЭС и в город атомщиков Энергодар, которую предполагалось приурочить к очередной ротации экспертов Секретариата Агентства на станции", - сказано в документе.
В российском министерстве отметили, что все детали этого визита были заранее проработаны Секретариатом МАГАТЭ и российской стороной. Москвой были предоставлены необходимые гарантии безопасности, которые в полной мере удовлетворили агентство.
"Однако Киев цинично пригрозил Гендиректору МАГАТЭ, прямо заявив, что не ручается за его безопасность при заезде на ЗАЭС через территорию России, - отметила Захарова. - Воспринимаем это как новое саморазоблачение киевского режима. Он не скрывает своих преступных намерений в отношении руководства одной из крупнейших международных организаций, фактически превращая его в мишень".
В таких условиях Гросси вынужден был отменить свой визит.
"Очевидно, что в складывающихся обстоятельствах Агентству не остается иного, как наконец признать, что угрозы в отношении ЗАЭС исходят именно от Украины, о чём российская сторона говорит уже на протяжении нескольких лет", - подчеркнула Захарова.
В её комментарии также сказано, что Киев неоднократно срывал проведение ротаций на ЗАЭС, нарушал "режимы тишины", устанавливавшиеся с целью осуществления ремонтных работ на объектах энергоинфраструктуры, непосредственно влияющих на безопасное функционирование станции и не гнушался ударами по транспортным средствам, в которых передвигались представители секретариата.
"Преступлениям Киева нет конца, - констатировала Захарова. - Так, утром 18 августа нанесён удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Один человек погиб, 15 пострадали".
"Всё это было бы невозможно, если бы не постоянная политическая поддержка стран Запада, оказываемая Зеленскому и его обезумевшей от ощущения собственной безнаказанности банде. Это лишь провоцирует киевский режим на новые, всё более безрассудные авантюры и создание угроз ядерной безопасности, которые могут иметь плачевные последствия для всего мира. Все, кто продолжает замалчивать эти действия Украины, а также поддерживать режим Зеленского материально и политически, являются его пособниками и разделяют ответственность за совершаемые им деяния", - резюмировали в МИД РФ.
Актуальное интервью: Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией
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