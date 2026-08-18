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Минобороны разъяснило последствия освобождения Красноподолья в ДНР

Минобороны разъяснило последствия освобождения Красноподолья в ДНР - 18.08.2026 Украина.ру

Минобороны разъяснило последствия освобождения Красноподолья в ДНР

Освобождение Красноподолья в ДНР открывает подразделениям ВС РФ прямой выход к Доброполью - крупному узлу обороны ВСУ. Об этом 18 августа заявили в Минобороны РФ

2026-08-18T13:14

2026-08-18T13:14

2026-08-18T13:14

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Населенный пункт Красноподолье в Донецкой Народной Республике в результате активных действий освободили подразделения 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр"."Село находится всего в трех километрах от населенного пункта Доброполье, и его освобождение открывает подразделениям группировки прямой выход к крупному узлу обороны ВСУ. Потеря данного населенного пункта лишает противника возможности удерживать оборону на южных подступах к Доброполью, что существенно осложняет его положение на данном направлении", - отметили в Минобороны РФ.Там также рассказали о последствиях для защитников режима Зеленского такого развития событий в зоне СВО. "Потеря данного населенного пункта лишает противника возможности удерживать оборону на южных подступах к Доброполью, что существенно осложняет его положение на данном направлении", - констатировали в Минобороны РФ.Потери ВСУ в зоне действий группировки "Центр" за сутки превысили 355 военнослужащих. В сводке министерсва отмечено, что этой группировкой россиких войск было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Сергеевка, Новоандреевка, Райское, Матяшево и Новогришино ДНР. Потери ВСУ в матчасти составили две боевые броне машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.Новости на эту тему: Российские войска освободили Ореховатку и Красноподолье в ДНРВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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