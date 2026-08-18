"Мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны" - Константинов - 18.08.2026 Украина.ру
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"Мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны" - Константинов
"Мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны" - Константинов - 18.08.2026 Украина.ру
"Мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны" - Константинов
Завершается проект Запада по использованию Украины в антироссийских целях. Об этом 18 августа заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов
2026-08-18T13:51
2026-08-18T13:51
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
россия
запад
владимир константинов
владимир путин
дмитрий медведев
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Издание напомнило, что Запад стремится использовать Украину как инструмент для достижения своих геополитических целей, заявлял президент РФ Владимир Путин. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также говорил о том, что западные страны используют все способы, в том числе Украину, чтобы уничтожить Российскую Федерацию, и не скрывают этого."Проект по использованию Украины в антироссийских целях близится к завершению. Ситуация на фронте для них неблагоприятна, мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны в поисках того самого "последнего украинца", чтобы срочно спеленать его и отправить на фронт. Предпоследние украинцы стремительно заканчиваются", - сказал Константинов.Украина из-за бездумной и продажной политики киевского режима понесла огромный невосполнимый ущерб, констатировал он.В публикации отмечено, что киевский режим переживает нехватку личного состава в ВСУ. Ситуация с системами ПВО на Украине стала наихудшей за все время конфликта, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Владимир Зеленский заявлял, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом.Тем временем ГБР расследует 15 эпизодов насилия военкомов Одесской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, россия, запад, владимир константинов, владимир путин, дмитрий медведев, тцк, мобилизация на украине, ситуация на украине, всу, потери всу
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Россия, Запад, Владимир Константинов, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, ТЦК, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, ВСУ, потери ВСУ

"Мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны" - Константинов

13:51 18.08.2026
 
© Фото : dumatv.ru
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Фото : dumatv.ru
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Завершается проект Запада по использованию Украины в антироссийских целях. Об этом 18 августа заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов
Издание напомнило, что Запад стремится использовать Украину как инструмент для достижения своих геополитических целей, заявлял президент РФ Владимир Путин. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также говорил о том, что западные страны используют все способы, в том числе Украину, чтобы уничтожить Российскую Федерацию, и не скрывают этого.
"Проект по использованию Украины в антироссийских целях близится к завершению. Ситуация на фронте для них неблагоприятна, мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны в поисках того самого "последнего украинца", чтобы срочно спеленать его и отправить на фронт. Предпоследние украинцы стремительно заканчиваются", - сказал Константинов.
Украина из-за бездумной и продажной политики киевского режима понесла огромный невосполнимый ущерб, констатировал он.
В публикации отмечено, что киевский режим переживает нехватку личного состава в ВСУ. Ситуация с системами ПВО на Украине стала наихудшей за все время конфликта, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Владимир Зеленский заявлял, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом.
Тем временем ГБР расследует 15 эпизодов насилия военкомов Одесской области
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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