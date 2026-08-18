https://ukraina.ru/20260818/myasozagotoviteli-iz-ttsk-ryschut-po-ostatkam-strany---konstantinov-1082589209.html

"Мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны" - Константинов

"Мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны" - Константинов - 18.08.2026 Украина.ру

"Мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны" - Константинов

Завершается проект Запада по использованию Украины в антироссийских целях. Об этом 18 августа заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов

2026-08-18T13:51

2026-08-18T13:51

2026-08-18T13:51

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владимир путин

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Издание напомнило, что Запад стремится использовать Украину как инструмент для достижения своих геополитических целей, заявлял президент РФ Владимир Путин. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также говорил о том, что западные страны используют все способы, в том числе Украину, чтобы уничтожить Российскую Федерацию, и не скрывают этого."Проект по использованию Украины в антироссийских целях близится к завершению. Ситуация на фронте для них неблагоприятна, мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны в поисках того самого "последнего украинца", чтобы срочно спеленать его и отправить на фронт. Предпоследние украинцы стремительно заканчиваются", - сказал Константинов.Украина из-за бездумной и продажной политики киевского режима понесла огромный невосполнимый ущерб, констатировал он.В публикации отмечено, что киевский режим переживает нехватку личного состава в ВСУ. Ситуация с системами ПВО на Украине стала наихудшей за все время конфликта, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Владимир Зеленский заявлял, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом.Тем временем ГБР расследует 15 эпизодов насилия военкомов Одесской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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