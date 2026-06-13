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Венгрия и Украина подписали соглашение о правах закарпатских венгров

Венгрия и Украина подписали соглашение о правах закарпатских венгров - 13.06.2026 Украина.ру

Венгрия и Украина подписали соглашение о правах закарпатских венгров

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о подписании соглашения с Украиной, касающегося прав венгерского меньшинства в Закарпатье

2026-06-13T19:04

2026-06-13T19:04

2026-06-13T19:04

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урсула фон дер ляйен

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закарпатье

венгрия

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Венгрия и Украина подписали соглашение о правах венгров на Закарпатье. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Подписанный документ касается сферы образования, культуры, а также языковых и политических прав венгерского меньшинства.По словам Мадьяра, Киев направил официальную дипломатическую ноту, в которой обязался выполнять все пункты соглашения.Вопрос о соблюдении прав венгров в Закарпатье поднимало ещё правительство Орбана. В мае Мадьяр заявил, что поддержит вступление Украины в ЕС, но для этого Киеву нужно будет выполнить ряд условий, в том числе восстановить права закарпатских венгров.12 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз 15 июня официально начнёт переговоры по существу о вступлении Украины в состав сообщества. По данным издания Politico, переговоры стали возможны в связи с изменением позиции Венгрии, которая ранее блокировала начало диалога.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, мадьяр, ес, еврокомиссия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, politico, закарпатье, венгрия