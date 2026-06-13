Венгрия и Украина подписали соглашение о правах закарпатских венгров - 13.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260613/vengriya-i-ukraina-podpisali-soglashenie-o-pravakh-zakarpatskikh-vengrov-1080174449.html
Венгрия и Украина подписали соглашение о правах закарпатских венгров
Венгрия и Украина подписали соглашение о правах закарпатских венгров - 13.06.2026 Украина.ру
Венгрия и Украина подписали соглашение о правах закарпатских венгров
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о подписании соглашения с Украиной, касающегося прав венгерского меньшинства в Закарпатье
2026-06-13T19:04
2026-06-13T19:04
новости
украина
мадьяр
ес
еврокомиссия
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
politico
закарпатье
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102132/34/1021323444_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_88d6d1fe82f6760f76c66c55c3ca6501.jpg
Венгрия и Украина подписали соглашение о правах венгров на Закарпатье. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Подписанный документ касается сферы образования, культуры, а также языковых и политических прав венгерского меньшинства.По словам Мадьяра, Киев направил официальную дипломатическую ноту, в которой обязался выполнять все пункты соглашения.Вопрос о соблюдении прав венгров в Закарпатье поднимало ещё правительство Орбана. В мае Мадьяр заявил, что поддержит вступление Украины в ЕС, но для этого Киеву нужно будет выполнить ряд условий, в том числе восстановить права закарпатских венгров.12 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз 15 июня официально начнёт переговоры по существу о вступлении Украины в состав сообщества. По данным издания Politico, переговоры стали возможны в связи с изменением позиции Венгрии, которая ранее блокировала начало диалога.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
закарпатье
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102132/34/1021323444_119:0:938:614_1920x0_80_0_0_7afb29c443055a928b595706f0439057.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мадьяр, ес, еврокомиссия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, politico, закарпатье, венгрия
Новости, Украина, Мадьяр, ЕС, Еврокомиссия, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Politico, Закарпатье, Венгрия

Венгрия и Украина подписали соглашение о правах закарпатских венгров

19:04 13.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України / Перейти в фотобанкфлаг Венгрия Украина
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о подписании соглашения с Украиной, касающегося прав венгерского меньшинства в Закарпатье
Венгрия и Украина подписали соглашение о правах венгров на Закарпатье. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
Подписанный документ касается сферы образования, культуры, а также языковых и политических прав венгерского меньшинства.
По словам Мадьяра, Киев направил официальную дипломатическую ноту, в которой обязался выполнять все пункты соглашения.
Вопрос о соблюдении прав венгров в Закарпатье поднимало ещё правительство Орбана. В мае Мадьяр заявил, что поддержит вступление Украины в ЕС, но для этого Киеву нужно будет выполнить ряд условий, в том числе восстановить права закарпатских венгров.
12 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз 15 июня официально начнёт переговоры по существу о вступлении Украины в состав сообщества. По данным издания Politico, переговоры стали возможны в связи с изменением позиции Венгрии, которая ранее блокировала начало диалога.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаМадьярЕСЕврокомиссияВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенPoliticoЗакарпатьеВенгрия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:47Над Донецком сработала ПВО. Новости СВО
19:25Российские подразделения продолжают продвижение на Богуславском и Рубцовском направлениях
19:08Латвия пригласила украинских специалистов для защиты от дронов с восточного направления
19:04Венгрия и Украина подписали соглашение о правах закарпатских венгров
18:48Запорожская АЭС снова подключена к сети. Главное к этому часу
18:10В МИД Украины опровергли данные о "военных биолабораториях" и назвали их российским фейком
18:03NYT раскрыла, почему Украина не может сбивать российские баллистические ракеты
18:00Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июня
17:32ЕС официально запускает переговоры о вступлении Украины и Молдавии
16:26ВС РФ нанесли удар по заводу в Херсоне, откуда запускали ракеты по России
16:15ВСУ вновь ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
16:03Неизвестный снаряд повредил танкер у берегов Омана. Главное к этому часу
16:00"Нежность к ревущему зверю". "Борман" и авиация
15:45В Финляндии спорят, кому платить за ущерб от украинских дронов
15:38Мелони нашла кандидата для переговоров с Россией
14:57В Крыму задержали местного жителя, который снял военный бензовоз и передал видео Украине
14:50Российские военные эвакуировали четырёх мирных жителей из Купянска
14:42Инвесторы готовы вложить 383 млрд рублей в свободную экономическую зону новых регионов
14:36Стало известно, какие задачи Путин поставил перед новыми регионами России
14:10В Николаевской области начинают отключать свет за долги
Лента новостейМолния