https://ukraina.ru/20260613/neizvestnyy-snaryad-povredil-tanker-u-beregov-omana-glavnoe-k-etomu-chasu-1080172537.html

Неизвестный снаряд повредил танкер у берегов Омана. Главное к этому часу

Неизвестный снаряд повредил танкер у берегов Омана. Главное к этому часу - 13.06.2026 Украина.ру

Неизвестный снаряд повредил танкер у берегов Омана. Главное к этому часу

У берегов Омана неизвестный снаряд попал в носовую часть танкера, но судно продолжает движение, заявили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Об этом и других новостях к этому часу 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-13T16:03

2026-06-13T16:03

2026-06-13T16:03

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Неизвестный снаряд ударил по носовой части танкера у берегов Омана, однако судно продолжает движение в порт назначения. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Название судна не приводится. Экипаж, по имеющимся данным, не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано.И коротко о других новостях:🟦 Глава немецкого концерна Rheinmetall допустил провал проекта франко-немецкого "танка будущего" MGCS. Армин Паппергер отметил, что французская сторона уже планирует сократить бюджет программы более чем вдвое по сравнению с первоначальными планами. Это приведёт к новым задержкам в реализации проекта и урезанию части функций будущего танка, ставя под угрозу саму реализацию проекта;🟦 Похороны погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут с 4 по 9 июля, сообщает IRIB;🟦 Иран и США ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде, заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф. По его словам, оно может быть подписано в ближайшие 24 часа;🟦 Китай обвинил США в игнорировании договорённостей, достигнутых лидерами двух стран на встрече в Пекине, после решения Пентагона включить более 180 компаний в список организаций, якобы связанных с военно-промышленным комплексом КНР.В минкоммерции Китая заявили, что Вашингтон продолжает "безосновательно оказывать давление" на китайские компании, не учитывая достигнутые договорённости и состояние торгово-экономических отношений между странами.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, оман, али хаменеи, украина.ру, сша, китай, пентагон