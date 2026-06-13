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Латвия пригласила украинских специалистов для защиты от дронов с восточного направления

Латвия пригласила украинских специалистов для защиты от дронов с восточного направления - 13.06.2026 Украина.ру

Латвия пригласила украинских специалистов для защиты от дронов с восточного направления

Власти Латвии намерены усилить защиту воздушного пространства от беспилотников, залетающих с востока. Об этом 13 июня сообщает Delfi со ссылкой на латышского премьер-министра Андриса Кулбергса

2026-06-13T19:08

2026-06-13T19:08

2026-06-13T19:08

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Латвия ищет способы противостоять беспилотникам, нарушающим её воздушное пространство с восточного направления. Как передаёт Delfi, премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил о новом техническом решении, которое позволит укрепить оборону страны от дронов.По словам главы правительства, в ближайшее время в Латвию прибудет подразделение украинских специалистов, обладающих реальным боевым опытом. Их задача — оценить текущие возможности страны по противодействию беспилотникам, дать необходимые рекомендации и указать на "дыры" в латвийской "стене дронов".Напомним, Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян, которые планируется ввести в 2027 году. Поводом послужило письмо 11 стран, призвавших ужесточить визовую политику. В числе подписантов — Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Исландия и Норвегия.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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