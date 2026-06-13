Латвия пригласила украинских специалистов для защиты от дронов с восточного направления - 13.06.2026 Украина.ру
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Латвия пригласила украинских специалистов для защиты от дронов с восточного направления
Латвия пригласила украинских специалистов для защиты от дронов с восточного направления - 13.06.2026 Украина.ру
Латвия пригласила украинских специалистов для защиты от дронов с восточного направления
Власти Латвии намерены усилить защиту воздушного пространства от беспилотников, залетающих с востока. Об этом 13 июня сообщает Delfi со ссылкой на латышского премьер-министра Андриса Кулбергса
2026-06-13T19:08
2026-06-13T19:08
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Латвия ищет способы противостоять беспилотникам, нарушающим её воздушное пространство с восточного направления. Как передаёт Delfi, премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил о новом техническом решении, которое позволит укрепить оборону страны от дронов.По словам главы правительства, в ближайшее время в Латвию прибудет подразделение украинских специалистов, обладающих реальным боевым опытом. Их задача — оценить текущие возможности страны по противодействию беспилотникам, дать необходимые рекомендации и указать на "дыры" в латвийской "стене дронов".Напомним, Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян, которые планируется ввести в 2027 году. Поводом послужило письмо 11 стран, призвавших ужесточить визовую политику. В числе подписантов — Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Исландия и Норвегия.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, латвия, украина.ру, литва, эстония
Новости, Латвия, Украина.ру, Литва, Эстония

Латвия пригласила украинских специалистов для защиты от дронов с восточного направления

19:08 13.06.2026
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкМарш ветеранов СС в Риге
Марш ветеранов СС в Риге - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Sputnik
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Власти Латвии намерены усилить защиту воздушного пространства от беспилотников, залетающих с востока. Об этом 13 июня сообщает Delfi со ссылкой на латышского премьер-министра Андриса Кулбергса
Латвия ищет способы противостоять беспилотникам, нарушающим её воздушное пространство с восточного направления. Как передаёт Delfi, премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил о новом техническом решении, которое позволит укрепить оборону страны от дронов.
По словам главы правительства, в ближайшее время в Латвию прибудет подразделение украинских специалистов, обладающих реальным боевым опытом. Их задача — оценить текущие возможности страны по противодействию беспилотникам, дать необходимые рекомендации и указать на "дыры" в латвийской "стене дронов".
Напомним, Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян, которые планируется ввести в 2027 году. Поводом послужило письмо 11 стран, призвавших ужесточить визовую политику. В числе подписантов — Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Исландия и Норвегия.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июня
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