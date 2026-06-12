https://ukraina.ru/20260612/v-kievskoy-oblasti-sotrudnik-ttsk-treboval-5000-za-perevod-soldata-v-tyl-1080161178.html

В Киевской области сотрудник ТЦК требовал $5000 за перевод солдата в тыл

В Киевской области сотрудник ТЦК требовал $5000 за перевод солдата в тыл - 12.06.2026 Украина.ру

В Киевской области сотрудник ТЦК требовал $5000 за перевод солдата в тыл

В Белой Церкви правоохранители задержали 32-летнего людолова из районного ТЦК, которого подозревают в вымогательстве денег у матери украинского солдата. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T23:47

2026-06-12T23:47

2026-06-12T23:47

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По данным следствия, ТЦКшник убеждал женщину, что без "вознаграждения" в $5000 её сына могут перевести в штурмовое подразделение. Взамен он обещал организовать перевод в тыловую часть.Задержали его после получения аванса в $1000. Военнослужащему сообщили о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы."Сам-то ТЦКшник, судя по всему, свои 5000 уже давно занес кому надо, раз сидит в теплой Белой Церкви и торгует чужими жизнями, а не сидит в окопе", - заметили авторы тг-канала. Территориальные центры комплектования (ТЦК) появились на Украине в 2017 году как эксперимент под лозунгом "Современный сервис вместо совковых военкоматов", но полностью заменили их только перед СВО. С февраля 2024 года ТЦК работают круглосуточно: повестки вручают ночью, медкомиссии проходят за минуты.Требования к здоровью упали до абсурда — мобилизуют даже с туберкулезом, ВИЧ, раком и без конечностей. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы. Мобилизацию прозвали "бусификацией" (от "бусик" — микроавтобус для призывников), а военкомов — "людоловами". "Бусификация" стала словом 2024 года по версии украинских лингвистов.Система превратилась в источник заработка: у военкомов есть план — минимум 30 человек в месяц на фронт. Расценки на "откуп" выросли: выйти из автобуса — 5 тысяч долларов, в ТЦК — от 10 тысяч, в сложных случаях — до 20 тысяч. Но даже заплатив, человек не получает отсрочку — его могут поймать снова.Количество зарегистрированных случаев сопротивления ТЦК выросло в 70 раз с 2022 по 2025 год (с 5 до 351), при этом 98% нарушений со стороны сотрудников ТЦК игнорируются правоохранителями.Владимир Зеленский недавно признал проблему, назвав мобилизацию "бусификацией", и пообещал реформу, но это только разговоры. Ещё в 2022 году приняли закон о "целевой мобилизации", позволяющий призывать всех с 18 лет. Теперь обсуждается полная мобилизация женщин.Ранее на эту тему: Инвалиды и психически больные: омбудсмен Украины раскрыл беспредел в Тернопольском ТЦКВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киевская область, белая церковь, украина, украина.ру, тцк, мобилизация на украине, ситуация на украине, коррупция, взятка, всу