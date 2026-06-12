https://ukraina.ru/20260612/v-kievskoy-oblasti-sotrudnik-ttsk-treboval-5000-za-perevod-soldata-v-tyl-1080161178.html
В Киевской области сотрудник ТЦК требовал $5000 за перевод солдата в тыл
В Киевской области сотрудник ТЦК требовал $5000 за перевод солдата в тыл - 12.06.2026 Украина.ру
В Киевской области сотрудник ТЦК требовал $5000 за перевод солдата в тыл
В Белой Церкви правоохранители задержали 32-летнего людолова из районного ТЦК, которого подозревают в вымогательстве денег у матери украинского солдата. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T23:47
2026-06-12T23:47
2026-06-12T23:47
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По данным следствия, ТЦКшник убеждал женщину, что без "вознаграждения" в $5000 её сына могут перевести в штурмовое подразделение. Взамен он обещал организовать перевод в тыловую часть.Задержали его после получения аванса в $1000. Военнослужащему сообщили о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы."Сам-то ТЦКшник, судя по всему, свои 5000 уже давно занес кому надо, раз сидит в теплой Белой Церкви и торгует чужими жизнями, а не сидит в окопе", - заметили авторы тг-канала. Территориальные центры комплектования (ТЦК) появились на Украине в 2017 году как эксперимент под лозунгом "Современный сервис вместо совковых военкоматов", но полностью заменили их только перед СВО. С февраля 2024 года ТЦК работают круглосуточно: повестки вручают ночью, медкомиссии проходят за минуты.Требования к здоровью упали до абсурда — мобилизуют даже с туберкулезом, ВИЧ, раком и без конечностей. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы. Мобилизацию прозвали "бусификацией" (от "бусик" — микроавтобус для призывников), а военкомов — "людоловами". "Бусификация" стала словом 2024 года по версии украинских лингвистов.Система превратилась в источник заработка: у военкомов есть план — минимум 30 человек в месяц на фронт. Расценки на "откуп" выросли: выйти из автобуса — 5 тысяч долларов, в ТЦК — от 10 тысяч, в сложных случаях — до 20 тысяч. Но даже заплатив, человек не получает отсрочку — его могут поймать снова.Количество зарегистрированных случаев сопротивления ТЦК выросло в 70 раз с 2022 по 2025 год (с 5 до 351), при этом 98% нарушений со стороны сотрудников ТЦК игнорируются правоохранителями.Владимир Зеленский недавно признал проблему, назвав мобилизацию "бусификацией", и пообещал реформу, но это только разговоры. Ещё в 2022 году приняли закон о "целевой мобилизации", позволяющий призывать всех с 18 лет. Теперь обсуждается полная мобилизация женщин.Ранее на эту тему: Инвалиды и психически больные: омбудсмен Украины раскрыл беспредел в Тернопольском ТЦКВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киевская область, белая церковь, украина, украина.ру, тцк, мобилизация на украине, ситуация на украине, коррупция, взятка, всу
Новости, Киевская область, Белая Церковь, Украина, Украина.ру, ТЦК, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, коррупция, взятка, ВСУ
В Киевской области сотрудник ТЦК требовал $5000 за перевод солдата в тыл
В Белой Церкви правоохранители задержали 32-летнего людолова из районного ТЦК, которого подозревают в вымогательстве денег у матери украинского солдата. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
По данным следствия, ТЦКшник убеждал женщину, что без "вознаграждения" в $5000 её сына могут перевести в штурмовое подразделение. Взамен он обещал организовать перевод в тыловую часть.
Задержали его после получения аванса в $1000. Военнослужащему сообщили о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
"Сам-то ТЦКшник, судя по всему, свои 5000 уже давно занес кому надо, раз сидит в теплой Белой Церкви и торгует чужими жизнями, а не сидит в окопе", - заметили авторы тг-канала.
Территориальные центры комплектования (ТЦК) появились на Украине в 2017 году как эксперимент под лозунгом "Современный сервис вместо совковых военкоматов", но полностью заменили их только перед СВО. С февраля 2024 года ТЦК работают круглосуточно: повестки вручают ночью, медкомиссии проходят за минуты.
Требования к здоровью упали до абсурда — мобилизуют даже с туберкулезом, ВИЧ, раком и без конечностей. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы. Мобилизацию прозвали "бусификацией" (от "бусик" — микроавтобус для призывников), а военкомов — "людоловами". "Бусификация" стала словом 2024 года по версии украинских лингвистов.
Система превратилась в источник заработка: у военкомов есть план — минимум 30 человек в месяц на фронт. Расценки на "откуп" выросли: выйти из автобуса — 5 тысяч долларов, в ТЦК — от 10 тысяч, в сложных случаях — до 20 тысяч. Но даже заплатив, человек не получает отсрочку — его могут поймать снова.
Количество зарегистрированных случаев сопротивления ТЦК выросло в 70 раз с 2022 по 2025 год (с 5 до 351), при этом 98% нарушений со стороны сотрудников ТЦК игнорируются правоохранителями.
Владимир Зеленский недавно признал проблему, назвав мобилизацию "бусификацией", и пообещал реформу, но это только разговоры. Ещё в 2022 году приняли закон о "целевой мобилизации", позволяющий призывать всех с 18 лет. Теперь обсуждается полная мобилизация женщин.
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