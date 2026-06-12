https://ukraina.ru/20260612/my-imeem-delo-s-piratstvom-na-sushe-anpilogov-rasskazal-o-zaschite-logistiki-ot-khornetov-1080133411.html

"Мы имеем дело с пиратством на суше": Анпилогов рассказал о защите логистики от "Хорнетов"

"Мы имеем дело с пиратством на суше": Анпилогов рассказал о защите логистики от "Хорнетов" - 12.06.2026 Украина.ру

"Мы имеем дело с пиратством на суше": Анпилогов рассказал о защите логистики от "Хорнетов"

Для борьбы с дронами "Хорнет" нужны конвои, специальные боевые единицы с дронами-перехватчиками, пулеметами и РЭБ. И если ВСУ станут терять сотни "Хорнетов" в день, Запад не сможет восполнять их потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-06-12T04:30

2026-06-12T04:30

2026-06-12T04:30

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Журналист поинтересовался у эксперта, какие ещё меры можно принять против "Хорнетов", помимо уже существующих мобильных групп ПВО."МОГ (мобильная огневая группа. — Ред.) – это большая организационная процедура. Более того, мы фактически имеем дело с пиратством на суше. Поэтому тут нужно создавать конвои", — заявил Анпилогов.По словам эксперта, конвой — это специальная боевая единица, для которой нужны транспортники, используемые как платформы для вооружений. Собеседник Украина.ру пояснил, что если задействовать десяток таких платформ с дронами-перехватчиками, крупнокалиберными пулеметами и средствами РЭБ, то атака на конвой станет для противника максимально затратной по ресурсам.По словам Анпилогова, площадки для запуска "Хорнетов" трудно вычислить. "У них простая система запуска. Их можно с фур запускать. Украина сразу организовала много огневых точек, чтобы запутать нашу ПВО. Поймать их в большинстве случаев нереально", — сообщил он."Повторюсь, надо сделать стоимость любых побед ВСУ максимально дорогой с точки зрения материальных потерь. И если противник станет терять сотни "Хорнетов" в день, никакой Запад не сможет им обеспечить бесперебойный приток таких сложных систем", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.Об участии в Донбасском ополчении, мотивации добровольца и службе в штурмовом подразделении — в материале Игоря Гомольского "Армянский доброволец Оганесян: если каждый хоть дольку себя отдаст Родине, то Россия станет еще крепче" на сайте Украина.ру.

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