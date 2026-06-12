"Мы имеем дело с пиратством на суше": Анпилогов рассказал о защите логистики от "Хорнетов" - 12.06.2026 Украина.ру
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"Мы имеем дело с пиратством на суше": Анпилогов рассказал о защите логистики от "Хорнетов"
"Мы имеем дело с пиратством на суше": Анпилогов рассказал о защите логистики от "Хорнетов" - 12.06.2026 Украина.ру
"Мы имеем дело с пиратством на суше": Анпилогов рассказал о защите логистики от "Хорнетов"
Для борьбы с дронами "Хорнет" нужны конвои, специальные боевые единицы с дронами-перехватчиками, пулеметами и РЭБ. И если ВСУ станут терять сотни "Хорнетов" в день, Запад не сможет восполнять их потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-06-12T04:30
2026-06-12T04:30
новости
запад
украина
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
украина.ру
fpv-дрон
дроны
беспилотники
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Журналист поинтересовался у эксперта, какие ещё меры можно принять против "Хорнетов", помимо уже существующих мобильных групп ПВО."МОГ (мобильная огневая группа. — Ред.) – это большая организационная процедура. Более того, мы фактически имеем дело с пиратством на суше. Поэтому тут нужно создавать конвои", — заявил Анпилогов.По словам эксперта, конвой — это специальная боевая единица, для которой нужны транспортники, используемые как платформы для вооружений. Собеседник Украина.ру пояснил, что если задействовать десяток таких платформ с дронами-перехватчиками, крупнокалиберными пулеметами и средствами РЭБ, то атака на конвой станет для противника максимально затратной по ресурсам.По словам Анпилогова, площадки для запуска "Хорнетов" трудно вычислить. "У них простая система запуска. Их можно с фур запускать. Украина сразу организовала много огневых точек, чтобы запутать нашу ПВО. Поймать их в большинстве случаев нереально", — сообщил он."Повторюсь, надо сделать стоимость любых побед ВСУ максимально дорогой с точки зрения материальных потерь. И если противник станет терять сотни "Хорнетов" в день, никакой Запад не сможет им обеспечить бесперебойный приток таких сложных систем", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.Об участии в Донбасском ополчении, мотивации добровольца и службе в штурмовом подразделении — в материале Игоря Гомольского "Армянский доброволец Оганесян: если каждый хоть дольку себя отдаст Родине, то Россия станет еще крепче" на сайте Украина.ру.
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новости, запад, украина, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, fpv-дрон, дроны, беспилотники, бпла, бпла сегодня, атака бпла, главные новости, главное, пво, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, ии (искусственный интеллект)
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"Мы имеем дело с пиратством на суше": Анпилогов рассказал о защите логистики от "Хорнетов"

04:30 12.06.2026
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия беспилотной атаки со стороны ВСУ на автобус в ДНР
Последствия беспилотной атаки со стороны ВСУ на автобус в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Для борьбы с дронами "Хорнет" нужны конвои, специальные боевые единицы с дронами-перехватчиками, пулеметами и РЭБ. И если ВСУ станут терять сотни "Хорнетов" в день, Запад не сможет восполнять их потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Журналист поинтересовался у эксперта, какие ещё меры можно принять против "Хорнетов", помимо уже существующих мобильных групп ПВО.
"МОГ (мобильная огневая группа. — Ред.) – это большая организационная процедура. Более того, мы фактически имеем дело с пиратством на суше. Поэтому тут нужно создавать конвои", — заявил Анпилогов.
По словам эксперта, конвой — это специальная боевая единица, для которой нужны транспортники, используемые как платформы для вооружений.
Собеседник Украина.ру пояснил, что если задействовать десяток таких платформ с дронами-перехватчиками, крупнокалиберными пулеметами и средствами РЭБ, то атака на конвой станет для противника максимально затратной по ресурсам.
По словам Анпилогова, площадки для запуска "Хорнетов" трудно вычислить. "У них простая система запуска. Их можно с фур запускать. Украина сразу организовала много огневых точек, чтобы запутать нашу ПВО. Поймать их в большинстве случаев нереально", — сообщил он.
"Повторюсь, надо сделать стоимость любых побед ВСУ максимально дорогой с точки зрения материальных потерь. И если противник станет терять сотни "Хорнетов" в день, никакой Запад не сможет им обеспечить бесперебойный приток таких сложных систем", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.
Об участии в Донбасском ополчении, мотивации добровольца и службе в штурмовом подразделении — в материале Игоря Гомольского "Армянский доброволец Оганесян: если каждый хоть дольку себя отдаст Родине, то Россия станет еще крепче" на сайте Украина.ру.
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