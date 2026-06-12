https://ukraina.ru/20260612/chtoby-prekratit-terror-nuzhno-likvidirovat-ukrainu-ischenko-o-edinstvennom-reshenii-1080135616.html

"Чтобы прекратить террор, нужно ликвидировать Украину": Ищенко о единственном решении

"Чтобы прекратить террор, нужно ликвидировать Украину": Ищенко о единственном решении - 12.06.2026 Украина.ру

"Чтобы прекратить террор, нужно ликвидировать Украину": Ищенко о единственном решении

Только полная ликвидация украинской государственности может прекратить террористические атаки ВСУ. Даже уничтожение Киева не остановит сборку дронов в других городах — стрелять будет некому лишь после исчезновения Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-12T05:00

2026-06-12T05:00

2026-06-12T05:00

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На прошлой неделе в Енакиево украинский дрон атаковал рейсовый автобус "Москва – Симферополь". В результате теракта погибли восемь человек погибли и 12 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту атаку очередным преступлением киевского режима и заявил, что виновные должны быть наказаны.Отвечая на вопрос о том, как Россия будет реагировать на убийства мирных граждан, эксперт объяснил, что единственный способ прекратить террор — уничтожить Украину как государство."Повторюсь, чтобы прекратить это, надо ликвидировать Украину", — заявил Ищенко.По словам политолога, даже если Россия "сотрёт Киев в порошок", украинские формирования будут собирать дроны в Белой Церкви и Василькове и продолжат наносить удары по гражданским объектам. "А если уничтожить украинскую государственность, стрелять будет некому", — пояснил он.Ищенко вспомнил разговоры с жителями Донецка ещё до 24 февраля 2022 года. "Что надо сделать, чтобы по нам прекратили стрелять? — Взять Киев", — пересказал он диалог."Для того чтобы заставить Европу хоть как-то подумать о том, что надо договариваться, нужно ликвидировать украинскую государственность, чтобы не было этой площадки войны", — добавил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Харьковской области — в материале "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.

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