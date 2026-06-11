https://ukraina.ru/20260611/zagnat-ikh-na-voynu-budet-tyazhelovato-ekspert-o-negotovnosti-evropy-voevat-s-rossiey-1080069637.html
"Загнать их на войну будет тяжеловато": эксперт о неготовности Европы воевать с Россией
"Загнать их на войну будет тяжеловато": эксперт о неготовности Европы воевать с Россией - 11.06.2026 Украина.ру
"Загнать их на войну будет тяжеловато": эксперт о неготовности Европы воевать с Россией
Европейское общество не приспособлено к войне: люди там изнежены и любят комфорт, поэтому загнать их на войну с Россией будет тяжеловато. Воевать самостоятельно европейцы не готовы, максимум, на что они способны, — воевать чужими руками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт Юрий Зверев
2026-06-11T17:54
2026-06-11T17:54
2026-06-11T17:54
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Журналист спросил эксперта, является ли ВСУ в нынешнем виде пределом военного противостояния, которое Запад может противопоставить России."Если чужими руками, то да. Готовы ли они воевать сами? Я в этом сильно сомневаюсь", — заявил Зверев.По словам эксперта, европейское общество изнежено и любит комфорт, поэтому загнать европейцев на войну с Россией будет тяжело. Зверев также добавил, что с трудом представляет западного оккупанта в условиях даже европейской зимы, не говоря уже о Сибири.В подтверждение своих слов Зверев привёл показательный пример с учениями НАТО в Норвегии. "В 2018 году у них были учения в Норвегии. Проводили их в ноябре-декабре. Норвежская зима в целом теплая, потому что там Гольфстрим. Тем не менее, нидерландских военнослужащих послали без теплого обмундирования", — рассказал он."Они там все померзли, заболели и были вынуждены теплое обмундирование на месте закупать за свой счет. И как они при серьезных холодах воевать собираются?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.После хамского письма российскому президенту Зеленский отправился в Лондон на переговоры с европейскими лидерами. О том, зачем там вновь были озвучены неприемлемые для России условия мира — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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"Загнать их на войну будет тяжеловато": эксперт о неготовности Европы воевать с Россией
Европейское общество не приспособлено к войне: люди там изнежены и любят комфорт, поэтому загнать их на войну с Россией будет тяжеловато. Воевать самостоятельно европейцы не готовы, максимум, на что они способны, — воевать чужими руками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт Юрий Зверев
Журналист спросил эксперта, является ли ВСУ в нынешнем виде пределом военного противостояния, которое Запад может противопоставить России.
"Если чужими руками, то да. Готовы ли они воевать сами? Я в этом сильно сомневаюсь", — заявил Зверев.
По словам эксперта, европейское общество изнежено и любит комфорт, поэтому загнать европейцев на войну с Россией будет тяжело. Зверев также добавил, что с трудом представляет западного оккупанта в условиях даже европейской зимы, не говоря уже о Сибири.
В подтверждение своих слов Зверев привёл показательный пример с учениями НАТО в Норвегии. "В 2018 году у них были учения в Норвегии. Проводили их в ноябре-декабре. Норвежская зима в целом теплая, потому что там Гольфстрим. Тем не менее, нидерландских военнослужащих послали без теплого обмундирования", — рассказал он.
"Они там все померзли, заболели и были вынуждены теплое обмундирование на месте закупать за свой счет. И как они при серьезных холодах воевать собираются?" — резюмировал собеседник издания.
После хамского письма российскому президенту Зеленский отправился в Лондон на переговоры с европейскими лидерами. О том, зачем там вновь были озвучены неприемлемые для России условия мира — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.