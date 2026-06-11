"Укреплять оборону. Искать союзников": Зверев о том, как отвечать на ползучую эскалацию НАТО - 11.06.2026 Украина.ру
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"Укреплять оборону. Искать союзников": Зверев о том, как отвечать на ползучую эскалацию НАТО
"Укреплять оборону. Искать союзников": Зверев о том, как отвечать на ползучую эскалацию НАТО - 11.06.2026 Украина.ру
"Укреплять оборону. Искать союзников": Зверев о том, как отвечать на ползучую эскалацию НАТО
В ответ на эскалацию со стороны НАТО России необходимо укреплять оборону и экономику, искать союзников и давать асимметричный ответ. Если НАТО поставляет оружие Украине, то мы можем поставлять оружие Ирану или хуситам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
2026-06-11T04:15
2026-06-11T04:15
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Гибридная война и "ползучая эскалация" НАТО требуют от России асимметричных ответов. По мнению Зверева, укрепление обороны, поиск союзников и жёсткие ответные меры — единственный способ противостоять Альянсу."Укреплять оборону и экономику. Искать союзников, создавать коалиции. Устраивать нашим "друзьям" ассиметричные ответы. Надо отвечать", — заявил Зверев, подчеркнув, что пока Россия отвечает недостаточно."Тем не менее, ассиметричные ответы возможны. Условно говоря, если НАТО поставляет оружие Украине, то мы должны поставлять оружие Ирану или хуситам", — пояснил эксперт.Зверев напомнил и о забытом геополитическом ходе: гипотетической дестабилизации Мексики. "Кстати, в свое время многие удивлялись, почему Советский Союз не дестабилизировал Мексику, чтобы создать США проблемы на южной границе. Что Штаты делать будут, если в Мексике буча начнется? Тогда Вашингтону вообще не до чего будет", — сказал он."Почему этого нет? Либо мы сильно добрые, либо мы этот вариант попросту не рассматриваем", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, мексика, сергей зверев, нато, украина.ру, ростислав ищенко, война, главные новости, главное, иран, будет ли война с нато, будет ли война, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, мир без границ, хуситы
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"Укреплять оборону. Искать союзников": Зверев о том, как отвечать на ползучую эскалацию НАТО

04:15 11.06.2026
 
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
Учения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
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В ответ на эскалацию со стороны НАТО России необходимо укреплять оборону и экономику, искать союзников и давать асимметричный ответ. Если НАТО поставляет оружие Украине, то мы можем поставлять оружие Ирану или хуситам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
Гибридная война и "ползучая эскалация" НАТО требуют от России асимметричных ответов. По мнению Зверева, укрепление обороны, поиск союзников и жёсткие ответные меры — единственный способ противостоять Альянсу.
"Укреплять оборону и экономику. Искать союзников, создавать коалиции. Устраивать нашим "друзьям" ассиметричные ответы. Надо отвечать", — заявил Зверев, подчеркнув, что пока Россия отвечает недостаточно.
"Тем не менее, ассиметричные ответы возможны. Условно говоря, если НАТО поставляет оружие Украине, то мы должны поставлять оружие Ирану или хуситам", — пояснил эксперт.
Зверев напомнил и о забытом геополитическом ходе: гипотетической дестабилизации Мексики. "Кстати, в свое время многие удивлялись, почему Советский Союз не дестабилизировал Мексику, чтобы создать США проблемы на южной границе. Что Штаты делать будут, если в Мексике буча начнется? Тогда Вашингтону вообще не до чего будет", — сказал он.
"Почему этого нет? Либо мы сильно добрые, либо мы этот вариант попросту не рассматриваем", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.
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