Прорыв к Верхней Терсе: Анпилогов о том, как Россия перекрывает ВСУ последние дороги на Орехов - 11.06.2026 Украина.ру
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Прорыв к Верхней Терсе: Анпилогов о том, как Россия перекрывает ВСУ последние дороги на Орехов
Прорыв к Верхней Терсе: Анпилогов о том, как Россия перекрывает ВСУ последние дороги на Орехов - 11.06.2026 Украина.ру
Прорыв к Верхней Терсе: Анпилогов о том, как Россия перекрывает ВСУ последние дороги на Орехов
Выход российских войск к реке Верхняя Терса создаст для снабжения Орехова проблемы, которые будут расти по экспоненте. Город уже сейчас держится на двух дорогах, которые простреливаются дальнобойными дронами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-06-11T17:39
2026-06-11T17:40
новости
россия
днепропетровск
запорожская область
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Как отметил эксперт, группировка "Восток" под командованием генерала Андрея Иванаева продолжает наступление в Запорожской области."Развитие прорыва в сторону реки Верхняя Терса также продолжается. Когда мы на нее выйдем, проблемы для снабжения Орехова будут расти по экспоненте", — заявил Анпилогов.По словам эксперта, группировка ВСУ в Орехове сейчас снабжается по двум дорогам, и обе они пока простреливаются только дальнобойными дронами. "Но когда мы преодолеем линию обороны ВСУ за Верхней Терсой, даже простейший fpv-дрон сможет на их логистику воздействовать", — пояснил он.Анпилогов также объяснил, почему на этом участке сложно наступать. По его словам, на открытой местности "Востоку" приходится тяжело, поэтому командование применяет тактику огневой осады населённых пунктов — с использованием артиллерии, миномётов, дронов и фронтовой авиации.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.Об участии в Донбасском ополчении, мотивации добровольца и службе в штурмовом подразделении — в материале Игоря Гомольского "Армянский доброволец Оганесян: если каждый хоть дольку себя отдаст Родине, то Россия станет еще крепче" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, днепропетровск, запорожская область, алексей анпилогов, главные новости, орехов, запорожье, запорожское направление, главное, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, новости сво, дзен новости сво, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии, вс рф
Новости, Россия, Днепропетровск, Запорожская область, Алексей Анпилогов, Главные новости, Орехов, Запорожье, Запорожское направление, главное, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, наступление России, ВС РФ

Прорыв к Верхней Терсе: Анпилогов о том, как Россия перекрывает ВСУ последние дороги на Орехов

17:39 11.06.2026 (обновлено: 17:40 11.06.2026)
 
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Выход российских войск к реке Верхняя Терса создаст для снабжения Орехова проблемы, которые будут расти по экспоненте. Город уже сейчас держится на двух дорогах, которые простреливаются дальнобойными дронами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Как отметил эксперт, группировка "Восток" под командованием генерала Андрея Иванаева продолжает наступление в Запорожской области.
"Развитие прорыва в сторону реки Верхняя Терса также продолжается. Когда мы на нее выйдем, проблемы для снабжения Орехова будут расти по экспоненте", — заявил Анпилогов.
По словам эксперта, группировка ВСУ в Орехове сейчас снабжается по двум дорогам, и обе они пока простреливаются только дальнобойными дронами. "Но когда мы преодолеем линию обороны ВСУ за Верхней Терсой, даже простейший fpv-дрон сможет на их логистику воздействовать", — пояснил он.
Анпилогов также объяснил, почему на этом участке сложно наступать. По его словам, на открытой местности "Востоку" приходится тяжело, поэтому командование применяет тактику огневой осады населённых пунктов — с использованием артиллерии, миномётов, дронов и фронтовой авиации.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.
Об участии в Донбасском ополчении, мотивации добровольца и службе в штурмовом подразделении — в материале Игоря Гомольского "Армянский доброволец Оганесян: если каждый хоть дольку себя отдаст Родине, то Россия станет еще крепче" на сайте Украина.ру.
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