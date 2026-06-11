https://ukraina.ru/20260611/predotvraschnnoe-pokushenie-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-11-iyunya-1080103073.html

Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июня

Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июня - 11.06.2026 Украина.ру

Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июня

Федеральная служба безопасности России предотвратила покушение на сотрудника одного из подразделений Минобороны. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-06-11T13:01

2026-06-11T13:01

2026-06-11T13:01

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ФСБ предотвратила покушение на сотрудника одного из подразделений Минобороны РФ."На территории Московского региона установлен и задержан гражданин иностранного государства, 1990 года рождения, который по заданию украинских спецслужб должен был ликвидировать <...> военнослужащего с использованием огнестрельного оружия", – указывалось в сообщении пресс-службы.Как признался задержанный, его завербовали в одном из европейских государств, куда он сбежал, скрываясь от уголовного преследования на родине. На Службу безопасности Украины он вышел сам, и уже в феврале приехал в Россию.За успешное выполнение задания ему обещали помочь в получении статуса беженца.Днём ранее на юго-западе Москвы подорвали машину работника научно-производственного предприятия."На городской парковке произошел взрыв автомобиля, принадлежащего сотруднику одного из <...> предприятий. <...> Пострадавших нет", — говорилось в релизе Следственного комитета РФПо данным следователей, к происшествию причастны двое подростков, которые действовали по указанию кураторов. Один из них забрал бомбу в тайнике, второй — прикрепил её к машине вместе с GPS-трекером. Обоих задержали на месте.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, а также о незаконном изготовлении, передаче, хранении и ношении взрывчатых веществ.Утром в тот же день, 10 июня, на автомобиле, проезжавшем возле многоквартирного дома в подмосковной Балашихе, сдетонировало устройство. Водитель получил множественные ранения и умер на месте. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся. Детали огласке не подлежат из-за проводимого следствия.Обстрелы и налётыУтром 11 июня Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 10 июня до 07:00 по московскому времени 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Чёрного и Азовского морей", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по документированию военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 14 ударов по территории этого региона России: 7 на горловиком, 3 на енакиевском, 2 на тельмановском и по 1 на макеевском и мангушском направлениях, выпустив 21 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица за 9 июня в Великой Новосёлке. Огнём ВСУ были повреждены 8 объектов гражданской инфраструктуры, грузовые и легковой автомобиль.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 12 дронов противника.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о последствиях ночной атаки Вооружённых сил Украины."Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью отразили две массированные атаки ВСУ. Сбито 33 БПЛА. В результате падения осколков пострадала женщина, у неё осколочные ранения брюшной полости, ей оказывают помощь в больнице", – отметил Развожаев.Спасательная служба Севастополя к утру зафиксировала информацию о точечных повреждениях в восьми многоквартирных домах в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов. Также зафиксированы повреждения пяти частных домов в разных районах города: пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. В Гагаринском районе автовладельцы сообщили о повреждениях четырёх автомобилей. В кафе на улице Репина взрывной волной выбиты стёкла."Из-за падения частей от сбитых БПЛА было зафиксировано 5 возгораний: горела трава в районе Ялтинского кольца и Сапунгорской; горел лес в районе одного из СНТ на Сапун-горе, также было возгорание в районе Рыбацкого причала (там осколками перебило газовую трубу) и горел автомобиль в Гагаринском районе", – писал Развожаев.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ночью рассказал об атаке Вооружённых сил на Краснодар."Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре. В результате произошло возгорание. На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительной информации, есть двое пострадавших. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь", – сообщил Кондратьев.Также этой ночью атаке БПЛА подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 20 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 4; Каиры — 4; Горностаевка — 4; Новая Каховка — 5; Заводовка — 3", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Каховка, Пролетарка, Новая Каховка и Днепряны.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо утром сообщил о том, что украинские военные продолжают наносить удары по мостам."ВСУ продолжают бить по мостам в Херсонской области. Сегодня ночью враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населённого пункта Ставки. По предварительной информации, есть повреждения. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций", – писал Сальдо в своём телеграм-канале.Он заявил, что российские военные и силы ПВО за ночь уничтожили 45 БПЛА ударного типа."Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона", – отметил Сальдо.Информация о движении и сроках восстановления будет дана дополнительно.Утром 11 июня Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.Над Алексеевским округом сбит беспилотник самолётного типа, обошлось без последствий."В Белгороде количество раненых в результате атаки беспилотника увеличилось до трех человек. Ещё один мужчина, получивший акубаротравму, вечером обратился в больницу. Двое пострадавших продолжают стационарное лечение в областной клинической больнице. На месте атаки огнём уничтожен грузовой автомобиль", – сообщал Оперштаб.В Белгородском округе по посёлкам Дубовое, Октябрьский, сёлам Красный Октябрь, Нечаевка, Нижний Ольшанец, Новая Нелидовка и хутору Церковный выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела и произведены атаки 11 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты. В хуторе Церковный повреждён корпус предприятия, в посёлке Октябрьский — хозпостройка и частный дом, в селе Нечаевка — социальный объект."Борисовском округе посёлок Борисовка, сёла Байцуры, Чуланово и хутор Красиво атакованы 4 беспилотниками, 2 из которых сбиты. В хуторе Красиво в результате атаки дрона на автомобиль ранены двое: мужчина и женщина. Оба переведены на лечение в областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние мужчины как тяжёлое. Машина повреждена", – отмечалось в сводке.В Валуйском округе по посёлку Дальний, сёлам Двулучное, Долгое, Казинка, Логачевка, хуторам Бабка и Михайловка нанесены удары 13 беспилотников, 7 из которых подавлены и сбиты. В селе Долгое повреждены 3 частных дома и 2 хозпостройки, в селе Казинка — автомобиль.В Волоконовском округе по селу Борисовка, хуторам Волчий-Второй и Первомайский совершены удары 3 беспилотников. В селе Борисовка повреждён частный дом, в хуторе Первомайский — инфраструктурный объект, в хуторе Волчий-Второй — газовая труба."В Грайворонском округе город Грайворон, сёла Гора-Подол, Дорогощь, Замостье и Новостроевка-Первая атакованы 21 беспилотником, 14 из которых сбиты и подавлены. В селе Замостье в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу. Машина повреждена. Также вчера в больницу обратился мужчина, получивший акубаротравму от детонации дрона в Грайвороне 8 июня. Лечение продолжает амбулаторно", – сообщил Оперштаб.В селе Дорогощь повреждены 2 частных дома, в селе Новостроевка-Первая — административное здание и легковой автомобиль. Сегодня ночью от детонации дрона в Грайвороне повреждены 2 квартиры в МКД.В Корочанском округе село Бехтеевка атаковано БПЛА — повреждён инфраструктурный объект. Также над округом сбит беспилотник.В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Степное, сёлам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Сергиевка, хуторам Красноорловский, Первомайский и Фищево сброшены 3 взрывных устройства с БПЛА и нанесены удары 26 беспилотников, 13 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Красная Яруга повреждены 4 частных дома, линия электропередачи и 4 автомобиля, один из которых уничтожен огнём.В Новооскольском округе село Серебрянка атаковано беспилотником. Обошлось без повреждений."В Ракитянском округе по посёлкам Пролетарский, Ракитное, сёлам Введенская Готня, Илек-Кошары, Меловое, хуторам Зайчик, Корниевка, Кривая Роща и Первомайский произведены удары 19 беспилотников, 8 из которых сбиты. В районе посёлка Пролетарский в результате удара FPV-дрона по автомобилю погиб мужчина. Его супруга и 21-летний сын госпитализированы в областную клиническую больницу. В посёлке Пролетарский повреждены 2 автомобиля, в селе Илек-Кошары — забор частного дома, хозпостройка, ГАЗель, легковой автомобиль и 2 трактора", – сообщил Оперштаб.Над Ровеньским округом сбиты 2 беспилотника. Последствий нет.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Белянка, Вознесеновка, Графовка, Козьмодемьяновка, Маломихайловка, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Ржевка произведены атаки 47 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены."В городе Шебекино от детонации дрона на территории коммерческого объекта ранены двое. Сотрудник МЧС госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода, боец "Орлана" продолжает лечение амбулаторно", – указывалось в сводке.В Шебекино повреждены 4 грузовых и 9 легковых автомобилей, административное здание предприятия, а также огнём уничтожены хозпостройка и складское помещение, в селе Графовка повреждены социальный объект и остекление 4 МКД, в селе Маломихайловка — частный дом, хозпостройка и уничтожена огнём кабина грузового автомобиля, в селе Мешковое повреждён частный дом, в селе Белянка — хозпостройка, в селе Новая Таволжанка — частное домовладение. Сегодня ночью и утром от атак FPV-дронов в селе Белянка повреждены линия электропередачи и ёмкости на территории предприятия, в селе Козьмодемьяновка — частный дом, в селе Графовка — ангар, в Шебекино — 2 машины, частный дом и сгорели спецтехника и грузовой автомобиль.Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России.Подробнее о политике Украины – в статье Виктора Пироженко "Агрессивность Европы нарастает. Как Зеленский и политики Запада вышли на очередной этап тотальной войны".

https://ukraina.ru/20260611/koalitsiya-smerti-rossiya-nazvala-glavnykh-zakazchikov-dronovogo-terrora-khronika-sobytiy-na-utro-11-iyunya-1080090245.html

https://ukraina.ru/20260610/okhota-na-detey-razrushenie-muzeya-itogi-10-iyunya-1080071700.html

https://ukraina.ru/20260610/ataka-na-sevastopol-i-rol-britanii-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-10-iyunya-1080053398.html

https://ukraina.ru/20260610/600-dronov--i-rossiya-pochuvstvuet-voynu-zelenskiy-ugrozhaet-atakami-khronika-sobytiy-na-utro-10-iyunya--1080043031.html

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эксклюзив, хроники, владимир сальдо, дмитрий песков, михаил развожаев, вооруженные силы украины, минобороны, фсб, россия, украина, херсонская область