Две дивизии, "Орешник" и ТЯО в Белоруссии: военный эксперт о защите Калининграда от нападения НАТО - 11.06.2026 Украина.ру
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Две дивизии, "Орешник" и ТЯО в Белоруссии: военный эксперт о защите Калининграда от нападения НАТО
Две дивизии, "Орешник" и ТЯО в Белоруссии: военный эксперт о защите Калининграда от нападения НАТО - 11.06.2026 Украина.ру
Две дивизии, "Орешник" и ТЯО в Белоруссии: военный эксперт о защите Калининграда от нападения НАТО
Россия наращивает сухопутную группировку в Калининграде — две дивизии вместо одной бригады и одного полка в недавнем прошлом. Также появились ракеты "Орешник", неуязвимые для ПВО, и тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
2026-06-11T05:55
2026-06-11T05:55
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Журналист обратил внимание, что при обсуждении военного потенциала Калининградской области чаще говорят об ударных системах, умалчивая о сухопутной группировке ВС России.По словам Зверева, сухопутная группировка усиливается. "336-я гвардейская бригада морской пехоты развертывается до 120-й гвардейской дивизии, как и все российские бригады морской пехоты. И у нас воссоздали 18-ю Гвардейскую дивизию", — заявил собеседник издания."Был такой период, когда у нас на все сухопутные войска в [Калининградской] области оставалась одна мотострелковая бригада и один мотострелковый полк, а сейчас у нас две дивизии", — добавил эксперт.Зверев также напомнил, что в Белоруссии появилось российское тактическое ядерное оружие, чего раньше не было. Кроме того, по его словам, появились ракеты "Орешник", которые "покрывают" всю Европу. "Да, мы их на СВО без боевой части применяем, но вообще-то они тоже носители ядерного оружия. Их нельзя сбить в принципе", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.Затягивая войну на Украине, на Западе надеются завершить перевооружение собственных армий и подготовку к серьёзным боевым действиям к 2030 году. Подробнее об этом и многом другом — в материале Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.
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Две дивизии, "Орешник" и ТЯО в Белоруссии: военный эксперт о защите Калининграда от нападения НАТО

05:55 11.06.2026
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Россия наращивает сухопутную группировку в Калининграде — две дивизии вместо одной бригады и одного полка в недавнем прошлом. Также появились ракеты "Орешник", неуязвимые для ПВО, и тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
Журналист обратил внимание, что при обсуждении военного потенциала Калининградской области чаще говорят об ударных системах, умалчивая о сухопутной группировке ВС России.
По словам Зверева, сухопутная группировка усиливается. "336-я гвардейская бригада морской пехоты развертывается до 120-й гвардейской дивизии, как и все российские бригады морской пехоты. И у нас воссоздали 18-ю Гвардейскую дивизию", — заявил собеседник издания.
"Был такой период, когда у нас на все сухопутные войска в [Калининградской] области оставалась одна мотострелковая бригада и один мотострелковый полк, а сейчас у нас две дивизии", — добавил эксперт.
Зверев также напомнил, что в Белоруссии появилось российское тактическое ядерное оружие, чего раньше не было. Кроме того, по его словам, появились ракеты "Орешник", которые "покрывают" всю Европу.
"Да, мы их на СВО без боевой части применяем, но вообще-то они тоже носители ядерного оружия. Их нельзя сбить в принципе", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.
Затягивая войну на Украине, на Западе надеются завершить перевооружение собственных армий и подготовку к серьёзным боевым действиям к 2030 году. Подробнее об этом и многом другом — в материале Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.
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