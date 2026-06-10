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Зеленскому разрешили выкупить просроченные боеприпасы НАТО

Зеленскому разрешили выкупить просроченные боеприпасы НАТО - 10.06.2026 Украина.ру

Зеленскому разрешили выкупить просроченные боеприпасы НАТО

На встречах Владимира Зеленского в Лондоне и Таллине ему пообещали дополнительные поставки ракет к Patriot, у которых заканчивается срок годности, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Об этом сообщает 10 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-10T17:17

2026-06-10T17:17

2026-06-10T17:17

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Тихий отметил поставки боеприпасов к системам ПВО как важнейший вопрос для ВСУ. Эту проблему на переговорах постоянно поднимают Зеленский и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.Зеленский во время визита в Таллин добился успеха на этом поприще, отметил Тихий, и "в ходе переговоров с рядом союзников также был достигнут ряд новых решений по противовоздушной обороне" и и ряд ресурсов уже найден"."Удалось найти Украине ряд дополнительных средств: как систем, так и перехватчиков", – сказал Тихий.Он уточнил, что киевским просителям "удалось найти ряд ракет-перехватчиков, у которых истекает через некоторое время срок годности и которые можно получить для Украины".Тихий сообщил, что ещё идут активные переговоры и формальности остаются. При этом он выразил надежду на скорые поставки "этих средств" на Украину.Зеленский в свою очередь отказался конкретизировать, что ему ответили власти США на письмо с просьбой выделить средства ПВО для ВСУ. Тем временем украинская компания Fire Point заявила намерение осуществлять сборку дешёвых аналогов ракет к американской системе ПВО Patriot в кооперации с предприятиями ВПК Евросоюза.Также на эту тему: Новая ракета FP-7.X на базе старого С-300: Кнутов раскрыл, почему она не спасет украинскую ПВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Севастополь и роль Британии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, лондон, сша, владимир зеленский, юрий кнутов, украина.ру, вооруженные силы украины, нато, эстония, прибалтика, военная помощь украине, впк, ракеты, зенитные ракетные комплексы, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), зрк patriot