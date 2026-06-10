Зеленскому разрешили выкупить просроченные боеприпасы НАТО - 10.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260610/zelenskomu-razreshili-vykupit-prosrochennye-boepripasy-nato-1080069485.html
Зеленскому разрешили выкупить просроченные боеприпасы НАТО
Зеленскому разрешили выкупить просроченные боеприпасы НАТО - 10.06.2026 Украина.ру
Зеленскому разрешили выкупить просроченные боеприпасы НАТО
На встречах Владимира Зеленского в Лондоне и Таллине ему пообещали дополнительные поставки ракет к Patriot, у которых заканчивается срок годности, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Об этом сообщает 10 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-10T17:17
2026-06-10T17:17
новости
украина
лондон
сша
владимир зеленский
юрий кнутов
украина.ру
вооруженные силы украины
нато
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101501/09/1015010996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0ee352a313112d7a03ccc54860aac4d.jpg
Тихий отметил поставки боеприпасов к системам ПВО как важнейший вопрос для ВСУ. Эту проблему на переговорах постоянно поднимают Зеленский и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.Зеленский во время визита в Таллин добился успеха на этом поприще, отметил Тихий, и "в ходе переговоров с рядом союзников также был достигнут ряд новых решений по противовоздушной обороне" и и ряд ресурсов уже найден"."Удалось найти Украине ряд дополнительных средств: как систем, так и перехватчиков", – сказал Тихий.Он уточнил, что киевским просителям "удалось найти ряд ракет-перехватчиков, у которых истекает через некоторое время срок годности и которые можно получить для Украины".Тихий сообщил, что ещё идут активные переговоры и формальности остаются. При этом он выразил надежду на скорые поставки "этих средств" на Украину.Зеленский в свою очередь отказался конкретизировать, что ему ответили власти США на письмо с просьбой выделить средства ПВО для ВСУ. Тем временем украинская компания Fire Point заявила намерение осуществлять сборку дешёвых аналогов ракет к американской системе ПВО Patriot в кооперации с предприятиями ВПК Евросоюза.Также на эту тему: Новая ракета FP-7.X на базе старого С-300: Кнутов раскрыл, почему она не спасет украинскую ПВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Севастополь и роль Британии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
лондон
сша
эстония
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101501/09/1015010996_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83b5fbd19ee3331dc8f67ca6b9f47caa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, лондон, сша, владимир зеленский, юрий кнутов, украина.ру, вооруженные силы украины, нато, эстония, прибалтика, военная помощь украине, впк, ракеты, зенитные ракетные комплексы, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), зрк patriot
Новости, Украина, Лондон, США, Владимир Зеленский, Юрий Кнутов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, НАТО, Эстония, Прибалтика, военная помощь Украине, ВПК, ракеты, зенитные ракетные комплексы, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ЗРК Patriot

Зеленскому разрешили выкупить просроченные боеприпасы НАТО

17:17 10.06.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На встречах Владимира Зеленского в Лондоне и Таллине ему пообещали дополнительные поставки ракет к Patriot, у которых заканчивается срок годности, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Об этом сообщает 10 июня телеграм-канал Украина.ру
Тихий отметил поставки боеприпасов к системам ПВО как важнейший вопрос для ВСУ. Эту проблему на переговорах постоянно поднимают Зеленский и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Зеленский во время визита в Таллин добился успеха на этом поприще, отметил Тихий, и "в ходе переговоров с рядом союзников также был достигнут ряд новых решений по противовоздушной обороне" и и ряд ресурсов уже найден".
"Удалось найти Украине ряд дополнительных средств: как систем, так и перехватчиков", – сказал Тихий.
Он уточнил, что киевским просителям "удалось найти ряд ракет-перехватчиков, у которых истекает через некоторое время срок годности и которые можно получить для Украины".
Тихий сообщил, что ещё идут активные переговоры и формальности остаются. При этом он выразил надежду на скорые поставки "этих средств" на Украину.
Зеленский в свою очередь отказался конкретизировать, что ему ответили власти США на письмо с просьбой выделить средства ПВО для ВСУ.
Тем временем украинская компания Fire Point заявила намерение осуществлять сборку дешёвых аналогов ракет к американской системе ПВО Patriot в кооперации с предприятиями ВПК Евросоюза.
Также на эту тему: Новая ракета FP-7.X на базе старого С-300: Кнутов раскрыл, почему она не спасет украинскую ПВО
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Севастополь и роль Британии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЛондонСШАВладимир ЗеленскийЮрий КнутовУкраина.руВооруженные силы УкраиныНАТОЭстонияПрибалтикавоенная помощь УкраинеВПКракетызенитные ракетные комплексыПэтриот (зенитный ракетный комплекс )ЗРК Patriot
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:38"Санька" из "Родни" о том, как погиб его командир писатель Евгений Николаев, спасая товарища
18:30Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июня
18:26Зверев о нападении на Калининград: "Если на Западе хотят ядерную войну, то могут попытаться"
18:24МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении
18:22Военный эксперт Алексей Анпилогов: Красный Лиман – это только одна головная боль, которая беспокоит ВСУ
17:46Пять мандатов до краха. Как Армению украинизируют и насильственно отрывают от России
17:46"Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования
17:26Кровавый след "Палантира"
17:17Зеленскому разрешили выкупить просроченные боеприпасы НАТО
16:40Поврежденные фрагменты полотна "Оборона Севастополя" вынесены из руин. Новости СВО
16:39Итоги 10.06.26: БПЛА атаковали музей в Севастополе, а на Украине начали сопротивляться лопатами
16:34Союзники скоро посыплются! Как Киев раскачивает Россию и зачем ВСУ роют окопы под Одессой - Ищенко
16:31Атака нацистов на символ Севастополя. Кокшаров о том, как ВСУ пытаются уничтожить русскую культуру
16:27"Это был конец. Они все померзли": Зверев объяснил, почему Европа не сможет воевать с Россией
16:25"Не гнушаются терактами": Путин — о методах противников России
16:23Ещё не Терминаторы, но всё же… Куда движется индустрия боевых андроидов?
16:08Ситуация на Харьковском направлении вынуждает ВСУ перебрасывать резервы
16:00Зачем "панской" Польше и Советской России потребовалась Украина? Цели сторон в советско-польской войне
15:56Топливная блокада и обстрелы: чем живёт Крым сегодня
15:51В России выявили экстремистское сообщество подростков, СВО сравнили с ПМВ. Главное к этому часу
Лента новостейМолния