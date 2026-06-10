https://ukraina.ru/20260610/ataka-na-sevastopol-i-rol-britanii-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-10-iyunya-1080053398.html

Атака на Севастополь и роль Британии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июня

Атака на Севастополь и роль Британии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июня - 10.06.2026 Украина.ру

Атака на Севастополь и роль Британии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июня

Украина нанесла удар по панораме "Оборона Севастополя". Украинские военные продолжают атаковать регионы России

2026-06-10T13:20

2026-06-10T13:20

2026-06-10T13:20

эксклюзив

хроники

мчс

михаил развожаев

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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Утром 10 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя"."Сегодня ночью БПЛА самолётного типа целенаправленно ударил по зданию Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Враг нанёс удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов Города-Героя. На месте продолжают работать 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что Панорама Франца Рубо практически уничтожена…", – писал Развожаев в своём телеграм-канале.Он подчеркнул, что "только полные отморозки могли пойти на такое — целенаправленно бить по музею"."Нас не запугать. Единственное, чего вы добились, — это в очередной раз показали всему миру своё истинное варварское лицо. Севастополь не боится, Севастополь помнит! История Панорамы — это летопись вечного возрождения. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Казалось, великое произведение Франца Рубо погибло навсегда. Тогда, в дыму и пламени, произошло чудо, рождённое мужеством: пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из ада 86 фрагментов полотна! После войны наши мастера совершили невозможное — фактически заново создали творческую копию шедевра", – напомнил Развожаев.Он указал, что Россия восстановит музей."Мы всё восстановим. Мы станем ещё сильнее. А Панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов", – подытожил губернатор.Как предположил ряд экспертов, удар по музею может быть связан с Великобританией."В целом, понятен и смысл этого теракта. На панораме Франца Рубо изображен первый штурм Севастополя англо-французскими войсками 6 (18 июня) 1855 года, кончившийся провалом. Союзные войска потеряли более 10 000 человек и трех генералов, нигде не достигнув успеха и откатившись на изначальные позиции.Задний план панорамы усеян фигурами мертвых французов и англичан. Малоприятный эпизод военной истории Франции и Великобритании. И уничтожение "Обороны Севастополя" больше всего похоже на символический подарок Карлу III после недавнего визита Зеленского", – отметил автор популярного телеграм-канала, посвящённого истории.Он указал на то, что удар был нанесён, несмотря на то, что на Украине здание и музей имеют статус памятника национального значения."У украинцев сейчас такая атмосфера, что они ради удовольствия заграничного барина родных матерей зарежут – глазом не моргнут", – подытожил историк.Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев также уверен, что удар по музею в Севастополе связан с Великобританией."Выбрать целью для атаки панораму "Оборона Севастополя" это явно не придумка украинских деятелей. Для мятежной территории, где высшей формой мысли, поэзии, философии и литературы считается Тарас Шевченко, атаковать полотно Франца Рубо это слишком тонко и сложно. Мстить Корнилову и Нахимову, мстить за нереализованный проект покорения Крыма - это стиль британцев", – подчеркнул Медведев.По его словам, британцы не могут забыть свой позор XIX века."Они люди системные, они точно понимают, как связана поддержка черкесов в 30-е годы 19 века, оборона Севастополя в 1854, Русская Весна 2014 и день нынешний. У них по сегодня Севастополь и Восточная война это позор из позоров, это место, где им утерли нос на глазах мира обычные русские мужики. Балаклава, это то, что они забыть и простить не могут. Вот, собственно, уверен, что британцы и выбрали цель. На сто процентов убежден, с учётом того, что Украина сейчас проект прежде всего британский", – подчеркнул Медведев.Он также отметил, что полотно Рубо вряд ли удастся восстановить, а вот здание музея Россия восстановить обязана."Понимаете кто нам противостоит? Те, кто хотят не просто нас уничтожить. А даже память о нас. О наших предках. Русских героях. О том, что мы вообще на этой земле были. Мятежный малоросс просто инструмент. А вот для нас тут вопрос эсхатологический. К вопросу о нытье и унынии. Поможет оно нам в войне с таким-то врагом? Нерешительность, впрочем, не поможет тоже", – подчеркнул Медведев.Он также указал на ряд возможных действенных мер против Великобритании.Обстрелы и налётыУтром 10 июня Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 9 июня до 07:00 по московскому времени 10 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о том, что в результате атаки Украины пострадали три человека."По уточнённым данным, в результате атаки пострадали три человека. Врачи делают всё необходимое: два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий – в легкой. Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой", – писал Николаев в своём телеграм-канале в 09:38.Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о трёх пострадавших от украинской атаки."Сегодня утром наш регион подвергся массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. Силами ПВО и мобильных боевых групп сбито несколько десятков БПЛА. К сожалению, в результате атаки зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях... Пострадали трое жителей региона", – указывалось в публикации главы региона в канале на платформе "Макс".Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 6 атак на этот регион России: 2 на горловском и по 1 на донецком, светлодарском, харцызском и ясиноватском направлении, выпустив 6 единиц различных боеприпасов. Поступили сведения о ранении 9 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица за 19 марта в Константиновке. Огнём ВСУ были повреждены легковой и грузовой автомобили.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 11 дронов противника.Вчера, 9 июня, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил об атаке на мирных жителей региона."Минувшей ночью противник направил 67 БПЛА. Большинство вражеских целей были своевременно уничтожены силами ПВО и мобильными огневыми группами. Некоторые беспилотники все же смогли атаковать. Под ударами оказались Луганск, Рубежное, Станично-Луганский и Славяносербский муниципальные округа", – писал Пасечник.Он сообщил о том, что основной удар был направлен на Луганск."Основной удар пришелся по Луганску. БПЛА атаковал территорию глэмпинга, где отдыхала молодежь. Повреждено несколько домиков. К сожалению, пострадали две девушки. С ранениями разной степени тяжести они госпитализированы в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. От имени жителей республики и от себя лично желаю скорейшего выздоровления", – отметил Пасечник.Ещё удары были нанесены по неработающей газораспределительной станции и АЗС, обошлось без жертв. Оперативные службы своевременно среагировали и устраняют последствия."Киевский режим в очередной раз демонстрирует, что его целями становятся не военные объекты, а мирная инфраструктура и жители республики. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак", – подытожил глава ЛНР.Согласно информации в соцсетях, в атакованном ВСУ глэмпинге проходил девичник.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 26 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Голая Пристань — 3; Горностаевка — 2; Козачьи Лагеря — 4; Костогрызово — 3; Подлесное — 4; Пролетарка — 3; Старая Збурьевка — 2", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Раздольное, Козачьи Лагеря, Крынки и Новая Каховка.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий утром сообщил о последствиях массированной украинской атаки."Прошлой ночью противник совершил массированную атаку на населённые пункты Запорожской области. Зафиксировано 18 фактов целенаправленных атак вражеских БПЛА, пострадали два человека. Под прицельными атаками были Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приморский, Пологовский муниципальные округа, города Мелитополь, Энергодар, Бердянск", – писал Балицкий.Он указал, что в результате атак на гражданскую инфраструктуру временно без электроснабжения остаются 16 муниципальных образований Запорожской области, более 300 тысяч абонентов. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания."Все службы находятся в режиме повышенной готовности. Энергетики прилагают все усилия, чтобы восстановить электроснабжение максимальному количеству абонентов", – подчеркнул Балицкий в 10:27.Позднее он сообщил о новой атаке."БПЛА противника атаковал пассажирский автобус Мелитополь – с. Великая Белозерка. В момент атаки в автобусе находились восемь пассажиров и водитель. Пострадавших нет, пассажиры и водитель оперативно эвакуированы, на месте работают оперативные службы", – рассказал Балицкий в 12:36.Утром 10 июня Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.Над Алексеевским округом сбиты 3 беспилотника. Без последствий. В Белгородском округе по посёлку Разумное, сёлам Весёлая Лопань, Головино, Никольское, Новая Нелидовка, Отрадное, Старая Нелидовка, Черемошное, Ясные Зори и хутору Церковный нанесены удары 18 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены, указывалось в сводке."Вчера от оперативных служб поступила информация о том, что в посёлке Малиновка в результате атаки дрона на МКД 8 июня погибла женщина. В селе Отрадное от удара дрона по машине ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Автомобиль сгорел. За медицинской помощью обратились шесть человек, включая 17-летнюю девушку, пострадавшие 8 июня в селе Беловское. Все продолжают лечение амбулаторно", – сообщил Оперштаб.В хуторе Церковный повреждён автомобиль, в селе Новая Нелидовка — 2 машины, в селе Черемошное — автомобиль.В Борисовском округе по посёлкам Борисовка, сёлам Березовка и Крюково совершены атаки 4 беспилотников, один из которых сбит. В селе Березовка повреждены частный дом и хозпостройка, в селе Крюково — объект инфраструктуры.В Валуйском округе город Валуйки, сёла Борки, Долгое, Кукуевка, Орехово, Тулянка, хутора Кузнецовка и Лобковка атакованы 22 беспилотниками, 17 из которых сбиты и подавлены. В селе Кукуевка повреждены складское помещение и частный дом, в хуторе Лобковка — линия электропередачи.Над Вейделевским округом сбиты 7 беспилотников. Последствий нет.В Волоконовском округе село Борисовка подверглось обстрелу с применением одного боеприпаса — повреждены 2 частных дома. Также над округом сбит один беспилотник.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлкам Горьковский, Хотмыжск, сёлам Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Луговка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Пороз, Рождественка, Смородино и хутору Масычево выпущено 15 боеприпасов в ходе 3 обстрелов, 2 раза сброшены 4 взрывных устройства с БПЛА и произведены удары 35 беспилотников, 11 из которых сбиты и подавлены."В селе Дорогощь в результате атаки дрона ранен мирный житель. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", – сообщил Оперштаб.В селе Дорогощь повреждена надворная постройка и 2 транспортных средства, в селе Замостье — частный дом, в селе Мощеное — 2 частных дома и 2 хозпостройки, в селе Глотово — 2 частных дома и гараж, в селе Гора-Подол — частный дом и линия электропередачи, в селе Новостроевка-Первая — легковой автомобиль. Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Луговка загорелись две машины, в селе Головчино повреждены заборы 2 частных домов и 2 автомобиля. Утром от атак дронов в Грайвороне и селе Замостье повреждены по одному частному дому.Над Ивнянским округом сбит беспилотник. Без последствий.В Краснояружском округе по посёлкам Быценков, Красная Яруга, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка, Сергиевка и Теребрено в ходе 2 обстрелов выпущено 9 снарядов, 3 раза сброшены 7 взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 47 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены."В посёлке Красная Яруга от удара дрона погиб мужчина. В посёлке Быценков в результате атаки дрона ранен мужчина. Пострадавший находится на стационарном лечении в городской больнице №2 г. Белгорода", – сообщил Оперштаб.В посёлке Красная Яруга повреждены газовая труба, 2 автомобиля, инфраструктурный объект, ангар, а также уничтожены огнём 2 единицы сельхозтехники и автомобиль, в посёлке Быценков повреждены 2 частных дома, газовая труба, хозпостройка и автомобиль.В Ракитянском округе посёлок Пролетарский, село Русская Березовка, хутора Зайчик и Нива атакованы 4 беспилотниками, 2 из которых сбиты. В селе Русская Березовка повреждены автомобиль и частный дом, в посёлке Пролетарский — коммерческий объект, автомобиль и частный дом.Над Ровеньским округом сбиты 4 беспилотника. Над Старооскольским округом сбиты 3 БПЛА самолётного типа. Обошлось без повреждений.В Шебекинском округе город Шебекино, посёлок Маслова Пристань, сёла Белянка, Большое Городище, Верхнеберезово, Вознесеновка, Доброе, Зиборовка, Зимовное, Крапивное, Красная Поляна, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Бондаренков подверглись 2 обстрелам с применением 3 боеприпасов и атакам 41 беспилотника, 21 из которых сбит и подавлен."За медицинской помощью обратилась женщина, получившая акубаротравму в результате детонации БПЛА на территории социального объекта. Госпитализация не потребовалась, отпущена на амбулаторное лечение", – указывалось в сводке.В районе села Доброе повреждён автомобиль, в селе Белянка — грузовой автомобиль и частный дом, в селе Верхнеберезово — машина, в селе Красная Поляна — частный дом, газовая труба и грузовой автомобиль, в городе Шебекино — оборудование на территории социального объекта, 2 предприятия и машина, в селе Зиборовка — соцобъект и 2 помещения на территории коммерческого объекта, в селе Вознесеновка — частный дом. Сегодня ночью и утром при детонации дронов в селе Новая Таволжанка повреждена линия электропередачи, в Шебекино — автобус, в хуторе Бондаренков — 2 частных дома.В Яковлевском округе село Подымовка атаковано беспилотником — огнём уничтожено неэксплуатируемое коммерческое здание. Также над округом сбит один БПЛА.Позднее Оперштаб сообщил о новых атаках."Под ударами ВСУ три муниципалитета. Пострадал боец подразделения "Орлан". В городе Шебекино от детонации дрона на территории коммерческого объекта боец получил осколочное ранение кисти. Сослуживцы доставили его в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно. На месте атаки посечен осколками легковой автомобиль", – сообщил Оперштаб в 11:26.Также БПЛА атаковали Валуйский и Грайворонский округа. Обошлось без жертв.В 12:22 стало известно об атаке на Белгород."Белгород подвергся атаке беспилотника ВСУ. Ранены два человека. Бригада скорой помощи доставляет двоих мужчин с осколочными ранениями лица и ног в областную клиническую больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. В результате детонации загорелся грузовой автомобиль — возгорание ликвидировано", – сообщил Оперштаб.Украинские военные продолжают атаковать регионы России.Подробнее об атаках ВСУ на Крым — в статье Виктории Титовой "Атаки Крыма: что дальше?".

https://ukraina.ru/20260610/600-dronov--i-rossiya-pochuvstvuet-voynu-zelenskiy-ugrozhaet-atakami-khronika-sobytiy-na-utro-10-iyunya--1080043031.html

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эксклюзив, хроники, мчс, михаил развожаев, евгений балицкий, вооруженные силы украины, ск рф, украина, россия, севастополь