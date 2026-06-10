"ВСУ снимают резервы с Купянска": полковник Алехин о панике противника под Волчанском - 10.06.2026 Украина.ру
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"ВСУ снимают резервы с Купянска": полковник Алехин о панике противника под Волчанском
"ВСУ снимают резервы с Купянска": полковник Алехин о панике противника под Волчанском - 10.06.2026 Украина.ру
"ВСУ снимают резервы с Купянска": полковник Алехин о панике противника под Волчанском
На восточном фланге Волчанского участка идут упорные бои по линии Бударки – Нестерное. В ближайшие дни российские штурмовики продолжат продвижение к Великому Бурлуку — крупному узлу обороны ВСУ восточнее Волчанска. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-06-10T15:30
2026-06-10T15:28
новости
волчанск
россия
украина
геннадий алехин
всу
разгром всу
крах всу
сво
сводка сво
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Комментируя ситуацию на харьковском направлении, Алехин сообщил об успехах российских войск на Волчанском участке. "За последние сутки российские штурмовые отряды продвинулись вглубь обороны ВСУ еще на 600 метров. На восточном фланге идут упорные бои по линии Бударки – Нестерное", — отметил обозреватель.Судя по складывающейся ситуации, в ближайшие дни российские штурмовики продолжат продвижение к Великому Бурлуку, еще одному крупному узлу обороны ВСУ восточнее Волчанска, добавил эксперт.При этом командование ВСУ вынужденно перебрасывать резервы с других участков. "Украинское командование было вынуждено снять резервы с Купянского направления для попытки стабилизировать фронт южнее Волчанска", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала ломать оборону ВСУ в Казачьей Лопани, Удах и Золочеве" на сайте Украина.ру.Про другие важные и актуальные аспекты специальной военной операции России — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.
волчанск
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"ВСУ снимают резервы с Купянска": полковник Алехин о панике противника под Волчанском

15:30 10.06.2026
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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На восточном фланге Волчанского участка идут упорные бои по линии Бударки – Нестерное. В ближайшие дни российские штурмовики продолжат продвижение к Великому Бурлуку — крупному узлу обороны ВСУ восточнее Волчанска. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на харьковском направлении, Алехин сообщил об успехах российских войск на Волчанском участке.
"За последние сутки российские штурмовые отряды продвинулись вглубь обороны ВСУ еще на 600 метров. На восточном фланге идут упорные бои по линии Бударки – Нестерное", — отметил обозреватель.
Судя по складывающейся ситуации, в ближайшие дни российские штурмовики продолжат продвижение к Великому Бурлуку, еще одному крупному узлу обороны ВСУ восточнее Волчанска, добавил эксперт.
При этом командование ВСУ вынужденно перебрасывать резервы с других участков. "Украинское командование было вынуждено снять резервы с Купянского направления для попытки стабилизировать фронт южнее Волчанска", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала ломать оборону ВСУ в Казачьей Лопани, Удах и Золочеве" на сайте Украина.ру.
Про другие важные и актуальные аспекты специальной военной операции России — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.
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