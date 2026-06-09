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Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала ломать оборону ВСУ в Казачьей Лопани, Удах и Золочеве

Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала ломать оборону ВСУ в Казачьей Лопани, Удах и Золочеве - 09.06.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала ломать оборону ВСУ в Казачьей Лопани, Удах и Золочеве

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2026-06-09T13:55

2026-06-09T13:55

2026-06-09T14:04

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В Харьковской области после освобождения и зачистки селений Шевченко и Граны активные боевые действия развернулись на окраине Казачьей Лопани.Штурмовым группам из состава группировки войск "Север" удалось сломить упорное сопротивление противника. Оборону здесь держали сводные подразделения из состава 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, насильно мобилизованные в апреле текущего года мужчины старшего возраста из Харькова и Полтавы, а также выпускники академии ВВС Украины имени Ивана Кожедуба, оказавшиеся на фронте отнюдь не в качестве пилотов или авиатехников.Казачья Лопань - важный логистический центр и узел обороны киевского режима, расположенный вблизи границы с Белгородской областью. От него до Харькова 38 километров по прямой или минут 40-45 на автомобиле по шоссе. Этот район пересекает крупная железнодорожная ветка Белгород-Харьков, а также бывшая автомобильная трасса федерального значения, соединяющая в недалеком прошлом Москву и Крым.В привязке с поселком Уды и населенным пунктом Золочев противник сформировал хорошо оборудованный в инженерном отношении оборонительный район, выгибающийся в сторону России и прикрывающий Харьков с севера. Используя ландшафт местности, густые лесные массивы, противник регулярно обстреливает приграничные районы Белгородчины, используя беспилотники различных типов, штурмовую авиацию и дальнобойную артиллерию преимущественно натовского образца.В настоящий момент бои развернулись в районе Шуркиного леса и энтомологического заказника "Кущеватое". Армейские подразделения "северян" атакуют в направлении ставка Молочарка по балке со стороны Гранов и международного автомобильного пункта пропуска Гоптовка- Нехотеевка. Противник вынужденно из-за больших потерь бросает в бой свои резервы с других участков северо-восточнее Харькова. О сложной ситуации на данном участке фронта говорят сами украинские военные. По их словам, на сегодняшний день на направлении катастрофически не хватает живой силы и беспилотников. Если с резервами и до этого было туго, то ситуация с БПЛА ухудшилась только недавно. По некоторым данным командование Сил беспилотных систем украинской армии сняло с данного участка часть подразделений БПЛА и перекинуло их на Донбасс и в Запорожскую область с задачей нанесения ударов по трассе "Новороссия" и по Крыму.По направлению к Липцам наблюдается высокая активность огневых средств наземного и воздушного базирования армии России. Регулярно наносятся ракетно-дроновые удары по высотам вокруг этого населенного пункта. Противник пытается укрепить оборону вдоль дороги, соединяющею Липцы-Большие Проходы-Слатино-Золочев. По обе стороны Травянского водохранилища, ближе к дамбе (окрестности Липцев), действуют наши разведывательные группы, подразделения спецназа, в том числе из состава батальона "Ахмат". Стоит напомнить, что населенный пункт Липцы расположен еще ближе к Харькову, на расстоянии -23-25 километров к окружной автомобильной трассе.Динамично события развиваются на Волчанском участке, где за последние сутки российские штурмовые отряды продвинулись вглубь обороны ВСУ еще на 600 метров. На восточном фланге идут упорные бои по линии Бударки – Нестерное. Судя по складывающейся ситуации и обстановке, в ближайшие дни наши штурмовики продолжат продвижение к Великому Бурлуку, еще одному крупному узлу обороны восточнее Волчанска.Подразделения группировки "Запад" в свою очередь стремительно зачищают Купянск-Узловой на восточном берегу Оскола. Как отмечают бойцы с передовой, организованного пехотного сопротивления со стороны ВСУ здесь практически нет. Украинское командование было вынуждено снять резервы с Купянского направления для попытки стабилизировать фронт южнее Волчанска. На левобережье еще остаются немногочисленные арьергардные заслоны, прикрывающие отступление основных сил. После завершения войсковой операции на левобережье следует ожидать окончательной зачистки Купянска на правом берегу.Цены на нефть растут из-за обмена ударами между Ираном и Израилем. Подробнее - в материале Энергетические войны: На фоне роста цен на нефть ЕС готовится захватывать танкеры РФ в Средиземном море

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эксклюзив, спецоперация, геннадий алехин, харьков, россия, вооруженные силы украины, крым, купянск, оскол, украина.ру