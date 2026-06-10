https://ukraina.ru/20260610/stakan-napolovinu-pust-russkie-pyut-menshe-no-opasnee-mnogikh-1080049151.html

"Стакан наполовину пуст": русские пьют меньше, но опаснее многих

"Стакан наполовину пуст": русские пьют меньше, но опаснее многих - 10.06.2026 Украина.ру

"Стакан наполовину пуст": русские пьют меньше, но опаснее многих

Стереотип о "вечно пьяной России" разбивается о статистику, но за цифрами скрывается более глубокая проблема. Чешское издание Lidovky попыталось разобраться в парадоксе: страна, которую на Западе традиционно считают "самой пьющей", в рейтингах ВОЗ занимает лишь 28-е место, однако по смертности от алкоголя входит в тройку мировых лидеров

2026-06-10T14:43

2026-06-10T14:43

2026-06-10T14:59

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Автор статьи Карел Свобода отмечает: в России действительно происходит снижение потребления чистого алкоголя на душу населения (10,5 литра в год по данным ВОЗ на 2022 год). Для сравнения: Чехия, откуда родом издание, расположилась на "почетном" пятом месте. Однако проблема не в количестве, а в качестве и культуре питья."Пьют до беспамятства"Как пишет Lidovky, ключевое отличие России от Запада — в обстоятельствах потребления. Если в Европе алкоголь употребляют широкие слои населения, предпочитая некрепкие напитки (пиво, вино), то в России характер потребления смещен в сторону низших социальных слоев, где пьют "зачастую до полного беспамятства". Именно поэтому доля тяжело зависимых остается высокой, несмотря на общее снижение литров на душу.Свою роль играет и география. В мусульманских регионах — прежде всего на Кавказе — алкоголь почти не пьют. Но в Ненецком автономном округе или на Чукотке потребление, согласно данным 2025 года, достигает 14 литров на человека. "Чудо среднего потребления" разбивается о региональные контрасты.Почему стали пить меньшеВласти связывают снижение с активными мерами: ограничением продажи и рекламы, повышением цен. Однако, иронизирует автор, подорожание ведет не к отказу от алкоголя, а к переключению на водку как самый дешевый напиток.Другие факторы — позитивные и не очень. Алкоголь перестал быть модным в молодежной среде (это, кстати, общемировой тренд). Молодежь переключилась на антидепрессанты и другие средства — их продажи выросли. Но есть и тревожный сигнал: продажи оборудования для самогоноварения с начала года выросли на 52%. Статистика не учитывает домашний "левак".Вологодский эксперимент: два часа в день на водкуОсобое внимание Lidovky уделяет губернатору Вологодской области Георгию Филимонову. Он объявил борьбу с "алкогольным геноцидом" и ввел радикальные ограничения: в рабочие дни продажа алкоголя разрешена только с 12 до 14 (два часа), в выходные — с 8 до 23 (как и во всей остальной России). Также запрещены специализированные алкомаркеты и продажа спиртного в магазинах без отдельного входа.Вывод: "стакан наполовину пуст"Резюмируя, Lidovky констатирует: запреты и раньше показывали свою невысокую эффективность в борьбе с потреблением (включая наркотики). Вряд ли в России получится по-другому. Снижение потребления чистого алкоголя на душу — безусловный плюс. Но статистика — дама коварная: за средней температурой по больнице легко потерять реальную картину массовой зависимости в одних регионах и трезвости в других. А рост самогоноварения и продаж антидепрессантов вообще выносит "пьяную проблему" в совершенно иную плоскость.Проблема не в количестве, а в качестве жизниКак отмечают наблюдатели, западные журналисты, пытаясь отойти от стереотипов, сами в них и увязают. Статистика ВОЗ действительно фиксирует снижение легального потребления, но издание признает: нелегальный самогон не учитывается, а продажи оборудования для его производства бьют рекорды. Борьба с алкоголизмом в России — это еще и борьба с бедностью, отсутствием доступа к качественному досугу и социальной безнадежностью. Пока эти корни не перерублены, "стакан останется наполовину пуст", и неважно, что в него налито — водка, самогон или чай с антидепрессантами.Материал подготовлен на основе публикаций издания "Иносми". Дядя Степа - символ благодушного законопослушания. Подробнее - в материале Дядя Степа против Грязного Гарри

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Кристина Черкасова

эксклюзив, внутри и снаружи, россия, запад, чехия, воз, алкоголь, москва, украина.ру