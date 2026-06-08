https://ukraina.ru/20260608/dyadya-stepa-protiv-gryaznogo-garri-1079937097.html

Дядя Степа против Грязного Гарри

Дядя Степа против Грязного Гарри - 08.06.2026 Украина.ру

Дядя Степа против Грязного Гарри

Одно из самых невероятных пробуждений у меня было в маленьком городе на берегу Тихого океана - Кармел-бай-зе-Си. Проснулся в гостиничке на сваях, переоборудованной из бывшего рыбного цеха и нависавшей прямо над волнами. Из этих волн и раздавался громкий звук, похожий на аплодисменты.

2026-06-08T11:39

2026-06-08T11:39

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Выглянул в окно. В воде качались тушки каланов - морских выдр. Лежа на спине, они разбивали ластами ракушки об прижатые к телу камни. Отсюда и звук клакеров.Прикольно, как говорит моя дочь. Но еще прикольнее было то, что мэром этого дивного городка некоторое время был культовый голливудский актер Клинт Иствуд. Его телохранитель повел меня в небольшой дом звезды прямо на безбрежном песчаном пляже. Хозяина не застал, но сфотографировался на фоне, довольно скромного жилища. Видал я у Подмосковных мэров "семейные гнезда" покруче. Да ладно, сейчас не об этом.Я помнил фильм, который в одночасье сделал Клинта из заурядного экранного ковбоя мега-звездой Голливуда. Это незабвенная лента "Грязный Гарри". Помните? Обаятельный коп с таким погонялом всегда умел добиваться своего. Не важно как: мог собрать улики с нарушением всех процедур, мог "пощекотать" злодея ножичком, мог и утопить бармалея… Главное, что зло всегда было наказано. Точнее, то, что он вместе со зрителями, считал злом.Я, конечно, герою симпатизировал. Ведь не может зло ходить по земле безнаказанным. Но вот до конца не мог проникнуться праведным гневом мстителя. Что-то мешало. И как-то понял, что именно. Точнее, кто. Дядя Степа! Дядя Степа - милиционер. Скромный кумир моего детства.В отличие от ловкого, резкого Гарри, неуклюж как все дылды, степенен. Вместо брутальной небритости и небрежности копа, всегда выбрит до синевы, отглажен, опрятен. А, главное, всегда на страже общественного порядка.Дядя Степа - символ благодушного законопослушания. Как Грязный Гарри - символ беспощадной эффективности…Как пел Владимир Семенович: "что-то мне знакомое, так так". Да это же нарративы русского и американского глубинного политического сознания! Это же архетипы национального самосознания…Когда Америка пытается реализовать свои желания, просто текущие "хотелки", она не обращает внимания на законы. Даже международные. Трамп, современное американское политическое подсознание, прямо сказал, что законов для него не существует. Если закон мешает достижению целей, тем хуже для закона! Не рыжий, а прямо "грязный Донни".Когда Россия пытается хотя бы объяснить, себе и другим, наши права на собственные, то есть суверенные, желания, она всегда опирается на законы. Даже международные. А если цель не вписана в законодательное поле, то, хотя бы на устоявшиеся фундаментальные нормы бытия.Грязный Гарри топит своего врага. Нормально, Григорий! Это так по-американски - топить конкурента, оппонента, тем более недруга. Можно даже в бассейне с акулами как в их популярном теле-шоу.Дядя Степа вечно кого-то спасает. То тонущего малыша на пляже, то безбашенную бабку со льдины ледостава. Нормально, постовой! Это так по-русски. Спаси и сохрани…Довелось поучаствовать на неформальной встрече с министром Лавровым. Некорректно оглашать дипломатическую позицию Сергея Викторовича. И не буду. Но его философию жизни обозначу, поскольку разделяю полностью. И не устаю повторять. На стенания аудитории по поводу нашей "медлительности" и "нерешительности" он ответил так. Мол, существуют десять заповедей. Да, слаб, человек. Часто их нарушает. Но ведь не отторгает! Отсюда то, что нетерпеливые называют "вялостью медведя".Хотя американцу этого не понять. Какие там "заповеди", если на кону сам успех, сделка, профит…Вот был на концерте почти самой любимой (ну, после группировки "Ленинград"), группы "Лесоповал". У них в репертуаре есть знаковая песня "Заповедь". Как раз про то, что эти духовные маркеры нельзя нарушать. Даже, если ты вор и, по определению, живешь не соблюдением одной из них, понимаешь, что тут "в натуре, дал я маху".Ну так мы устроены. И хочется с размаху "бахнуть - шарахнуть" по недругу, но опасаешься, в натуре, дать маху. То есть нарушить некие основы собственного бытия…У копа Грязного Гарри и кольт, и нож. И то, и другое он пускает в ход. Для победы!У милиционера Дяди Степы есть и жезл, и пистолет. Жезлом он никого не бил, пистолет даже не доставал из задубелой кобуры. Про тесак и речи нет, хотя после службы на линкоре "Марат", наверное кортик припас.А он больше на слово давит, чем на наборную рукоятку "пера". Напоминает хулиганам, тунеядцам, алкоголикам про заповеди…Не знаю, есть ли памятники Грязному Гарри в штатовских городах. Не видел. Деде Степе есть. Видел в трех городах. Да, дылда, каланча. Но родной. По духу, стереотипам поведения, страстью служения.Кстати, воевал служивый под Ленинградом. Наверное, беспилотники под Усть-Лугой рукой сбивал. У нас так уж повелось, что пока в тяжелой ситуации одни "делают ноги", другие берут дело в "свои руки". СВО называется.Правда, вдруг, возникла странная мысль. А, что если б этих персон пригласили на ПМЭФ -26? Наверное, Гарри бы встречали у входа длинноногие хостес хлебом-солью. Даже уверен.Ну, а Степан, неуклюже нагибаясь, возможно открывал бы двери авто заморских гостей. Или подавал "ананасную воду". Хотя, не уверен…Конечно, не просто жить соблюдая, даже частично, все десять заповедей.Еще тяжелее с ними воевать.Вон, хитрые сыны Израиля, фактически наплевали на эти абсолютные предписания, данные Всевышним их Моисею. Причем нарушают их "на каждом шагу" - прямо рядом со святыми местами - в Палестине, Ливане. Подначивали на то же самое янки. Пусть и подначивать не надо тех, у кого есть культ Грязного Гарри. И толку?А Россия, если б и хотела наплевать на устои, на пути стоит светофором Дядя Степа.Он и говорит-то по-русски. А значит и думает по-русски. Язык - это ткань культуры. Американцы гордятся, как недавно подтвердил их президент, что они полмира обязали говорить по-английски. Значит и думать как Грязный Гарри. А мы все больше на своем - могучем, но сдержанном. С имплантированными в него заповедями, традициями, правилами, нормами, обычаями…Нет, никогда Степан не станет полицейским. Не коп он. Милиционер!В экспертном сообществе обсуждают, жив ли ещё "дух Анкориджа", что будет, если нет. Подробнее - в материале "Кто расслабится, тот погибнет". Эксперты и политики о сценариях будущего

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россия, тихий океан, голливуд, дональд трамп, сергей григоров, сергей лавров, петербургский международный экономический форум (фонд), мнения, украина.ру