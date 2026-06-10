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"Обещаю быть независимой". В Москву приехала бывшая политузница, которая может стать генсеком ООН

"Обещаю быть независимой". В Москву приехала бывшая политузница, которая может стать генсеком ООН - 10.06.2026 Украина.ру

"Обещаю быть независимой". В Москву приехала бывшая политузница, которая может стать генсеком ООН

Бывший президент Чили Мишель Бачелет посетила Москву и встретилась с главой Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы заручиться поддержкой России на предстоящих выборах генерального секретаря Организации Объединенных Наций

2026-06-10T12:01

2026-06-10T12:01

2026-06-10T12:22

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Бачелет серьезно подготовилась к этому визиту. В начале встречи с Лавровым чилийка вручила главному российскому дипломату брошюру, в которой изложены ее предложения по реформированию ООН – особо отметив, что документ специально перевели для этой встречи на русский язык."ООН нужно внимательно всмотреться в себя, модернизироваться, провести необходимые реформы. Я думаю, что они крайне необходимы. Я считаю, что миру нужен генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, который будет нейтральным, независимым и беспристрастным", – сказала в ходе встречи бывший президент Чили."Можно я сразу проголосую "за"? – с юмором ответил на это Лавров. Глава российского МИДа согласился с тем, что ООН остро нуждается в изменениях – чтобы главная международная организация планеты преодолела зависимость от государств коллективного Запада, которые, фактически, контролируют ее на сегодняшний день в ущерб интересам остальных стран планеты.Лавров отметил – большинство членов нынешнего состава секретариата ООН являются гражданами и подданными стран НАТО, определяя ее повестку в пользу Брюсселя, Вашингтона и Лондона."Конечно, мириться с этим нельзя", – заключил глава внешнеполитического ведомства РФ. Он подчеркнул, что действующий генсек ООН Антониу Гутерреш отказался от объективности в рассмотрении ключевых проблем международной политики, разделяя установки западных стран. Хотя это в корне противоречит программным документам организации."Мы хотим, чтобы генеральный секретарь в полной мере соответствовал тем требованиям, которые заключены в уставе Организации Объединенных Наций: беспристрастность, категорическая неприемлемость получения указаний от какого-либо члена ООН, в целом – проведение в жизнь задач устава ООН – но не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи... К сожалению, нынешний генеральный секретарь не соответствует этим требованиям. Откровенно подыгрывает Западу, в том числе в украинском вопросе", – сказал об этом Лавров.Прозападные члены секретариата Организации Объединенных Наций привели эту структуру к фактическому параличу, систематически покрывая грубое нарушение международного законодательства со стороны США и других стран НАТО. Лицемерная позиция американцев и европейцев помешала осудить на уровне ООН израильские преступления в Газе и постоянные бомбардировки Ливана, американское нападение на Иран и Венесуэлу, незаконную топливную блокаду Кубы, которая привела на острове к тяжелому гуманитарному кризису.Это вызывает растущее недовольство – прежде всего у стран Глобального Юга, которые требуют навести порядок в верхах ООН. В начале июня большинство стран сенсационно провалили на выборах непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций кандидатуру Германии. Потому что представители стран третьего мира устали от двоемыслия официального Берлина, который поучает весь мир демократии, и одновременно выступает за милитаризацию Европы, финансируя украинскую армию и поддерживая нападение на Иран.Данное голосование показало – на выборах генсека ООН может победить кандидат, который будет проводить на своем посту независимую политику, не занимаясь угодничеством перед Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом. Мишель Бачелет, которая выдвигается на этот пост от Мексики и Бразилии, обещает, что секретариат Организации Объединенных Наций вернет под ее руководством независимость в своих действиях. И ее личная биография дает на это некоторую надежду.Мишель Бачелет родилась в семье чилийского военного летчика – генерала Альберто Бачелета, который был одним из соратников президента-социалиста Сальвадора Альенде. После военного переворота, который совершил при поддержке США будущий диктатор Аугусто Пиночет, отца Мишель до смерти запытали в тюрьме.Юная Мишель, которая являлась членом организации "Социалистическая молодежь", была связана с антифашистским подпольем. Пиночет лично приказал поместить ее вместе с матерью в тайный концлагерь "Вилла Гримальди". Девушка тоже пережила пытки, и спаслась по чистой случайности. Ей удалось выехать через Австралию в Германскую Демократическую Республику, где она получила диплом профессионального медика, и даже частично освоила русский.Бачелет вступила в Соцпартию и сыграла роль в борьбе против пиночетовской диктатуры. Это принесло ей широкую популярность, и впоследствии позволило занять пост президента Чили. Мишель пользуется в Латинской Америке серьезным авторитетом – особенно среди политиков левого толка, которые уважают ее вклад в борьбу с проамериканскими хунтами. Считается, что она дружественно настроена по отношению к Москве и Пекину, что является преимуществом на предстоящих выборах генерального секретаря ООН.Совет Безопасности ООН начнет отбор претендентов на этот пост в следующем месяце. Теоретически на пост генсека может претендовать представитель любой страны. Но исходя из негласного принципа чередования регионов, после азиата – южнокорейца Пан Ги Муна и европейца – португальца Антониу Гутерриша на него должны избрать представителя Латинской Америки.Главным соперником Мишель Бачелет считается Рафаэль Гросси – небезызвестный аргентинский дипломат, который с 2019 года занимает пост руководителя Международного агентства по атомной энергии. Гросси будет выступать на этих выборах условным кандидатом коллективного Запада, обеспечив его поддержку своей деятельностью во главе МАГАТЭ, которая до сих пор не в состоянии признать очевидный факт постоянных обстрелов Запорожской атомной станции со стороны украинской армии.Иран неоднократно обвинял инспекторов этой организации в передаче конфиденциальной информации о ядерных объектах спецслужбам США и Израиля, ограничив их доступ на атомную станцию в Бушере. И это вызывает у многих стран дополнительные сомнения в объективности Гросси, повышая шансы Бачелет.Среди других кандидатов на пост генсека ООН можно отметить кандидатуру Ребекки Гринспан, бывшего вице-президента Коста-Рики, которая также встречалась с Сергеем Лавровым, чтобы заручиться поддержкой России. Но эксперты утверждают, что шансы Гринспан не так велики – потому что некоторые государства указывают на ее возможные связи с Израилем.Борьба за право возглавить базовую международную структуру планеты обещает быть долгой и непростой. Однако ее исход во многом зависит от поддержки со стороны России, которая настроена принять серьезное участие в попытке возрождения Организации Объединенных Наций.Читайте о позиции докладчика ООН по положению на палестинских территориях Франчески Альбанезе, которая раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за её позицию по Ирану.

https://ukraina.ru/20260604/unizhenie-annaleny-kak-germaniya-v-oon-provalilas-1079825659.html

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