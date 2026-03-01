https://ukraina.ru/20260301/spetsdokladchik-oon-obvinila-fon-der-lyayen-v-podderzhke-eskalatsii-v-irane-1076202773.html

Спецдокладчик ООН обвинила фон дер Ляйен в поддержке эскалации в Иране

Специальный докладчик ООН по положению на палестинских территориях Франческа Альбанезе раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за её позицию по Ирану. Соответствующее заявление 1 марта Альбанезе опубликовала в соцсети X

Поводом для критики стала поддержка фон дер Ляйен военной операции США и Израиля против Ирана, а также её призыв ввести санкции против Исламской Республики и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) под предлогом "угрозы ядерной безопасности"."Какие события развиваются? Агрессия США и Израиля? Массовые убийства десятков мирных жителей? Опасность ответных действий Ирана?" — указала Альбанезе в своей публикации.По её словам, фон дер Ляйен поддерживает политику, которая ставит под угрозу миллионы жизней. "Говорить о ядерной безопасности, одновременно поддерживая политику, угрожающую миллионам людей, — это не лидерство, а эскалация", — подчеркнула спецдокладчик ООН.Она также призвала граждан ЕС обратить внимание на то, от чьего имени выступает глава Еврокомиссии.Ранее, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию массированных ударов по Ирану. Подробнее в материале Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраляОдной из наиболее трагических стала атака на начальную школу для девочек в городе Минабе провинции Хормозган, где в момент удара шли занятия. Согласно последним данным, число погибших детей в результате этого удара достигло 148 человек, 95 пострадали. Подробнее в материале Удар по школе в Иране: число погибших девочек возросло до 51Среди погибших высокопоставленных лиц — верховный лидер Ирана, 86-летний аятолла Али Хаменеи. Подробнее в материале NYT: ЦРУ следило за перемещениями Хаменеи и помогло Израилю выбрать время для удараБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Убийство Хаменеи. Хроника событий на утро 1 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

