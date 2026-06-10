"До Харькова — 38 километров": Алехин о том, как штурмовики ломают оборону ВСУ в Казачьей Лопани - 10.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260610/do-kharkova--38-kilometrov-alekhin-o-tom-kak-shturmoviki-lomayut-oboronu-vsu-v-kazachey-lopani-1080030849.html
"До Харькова — 38 километров": Алехин о том, как штурмовики ломают оборону ВСУ в Казачьей Лопани
"До Харькова — 38 километров": Алехин о том, как штурмовики ломают оборону ВСУ в Казачьей Лопани - 10.06.2026 Украина.ру
"До Харькова — 38 километров": Алехин о том, как штурмовики ломают оборону ВСУ в Казачьей Лопани
На харьковском направлении после освобождения Шевченко и Гранов активные боевые действия развернулись на окраине Казачьей Лопани. Штурмовым группам "Севера" удалось сломить сопротивление противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-06-10T05:45
2026-06-10T05:45
новости
харьков
россия
украина
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
сводка сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055814892_0:200:3088:1938_1920x0_80_0_0_25a4a8e0705e4e51590aa40226fa3073.jpg
Алехин сообщил, что в Харьковской области после зачистки селений Шевченко и Гранов бои идут на окраине Казачьей Лопани. "Штурмовым группам из состава группировки войск "Север" удалось сломить упорное сопротивление противника", — заявил эксперт.По данным Алехина, оборону здесь держали сводные подразделения из состава 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, насильно мобилизованные в апреле текущего года. Это были мужчины старшего возраста из Харькова и Полтавы, а также выпускники академии ВВС Украины имени Ивана Кожедуба, оказавшиеся на фронте отнюдь не в качестве пилотов или авиатехников, подчеркнул обозреватель."Казачья Лопань - важный логистический центр и узел обороны киевского режима, расположенный вблизи границы с Белгородской областью. От него до Харькова 38 километров по прямой или минут 40-45 на автомобиле по шоссе", — пояснил собеседник Украина.ру.По данным Минобороны РФ, село Гранов в Харьковской области было освобождено 27 мая подразделениями группировки войск "Север". Село Шевченко, расположенное в полукилометре к западу от Гранов, перешло под контроль российских войск 6 июня 2026 года, его освобождение также осуществили штурмовые подразделения 11-й отдельной танковой бригады группировки "Север".Оба населённых пункта находятся в приграничной зоне Харьковской области. Их освобождение позволило расширить буферную зону безопасности и приблизить российские подразделения к крупному логистическому центру ВСУ — посёлку Казачья Лопань.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала ломать оборону ВСУ в Казачьей Лопани, Удах и Золочеве" на сайте Украина.ру.Про другие важные и актуальные аспекты специальной военной операции России — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.
харьков
россия
украина
харьков новости
харьковская область
харьковскийфронт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055814892_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_41f9885b2dc89086d6969d52ec6683bd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьков, россия, украина, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, харьков новости, харьковская область, харьковскийфронт, наступление вс рф, наступление россии, война, война на украине
Новости, Харьков, Россия, Украина, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, Харьков новости, Харьковская область, ХарьковскийФронт, наступление ВС РФ, наступление России, война, война на Украине

"До Харькова — 38 километров": Алехин о том, как штурмовики ломают оборону ВСУ в Казачьей Лопани

05:45 10.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На харьковском направлении после освобождения Шевченко и Гранов активные боевые действия развернулись на окраине Казачьей Лопани. Штурмовым группам "Севера" удалось сломить сопротивление противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Алехин сообщил, что в Харьковской области после зачистки селений Шевченко и Гранов бои идут на окраине Казачьей Лопани. "Штурмовым группам из состава группировки войск "Север" удалось сломить упорное сопротивление противника", — заявил эксперт.
По данным Алехина, оборону здесь держали сводные подразделения из состава 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, насильно мобилизованные в апреле текущего года.
Это были мужчины старшего возраста из Харькова и Полтавы, а также выпускники академии ВВС Украины имени Ивана Кожедуба, оказавшиеся на фронте отнюдь не в качестве пилотов или авиатехников, подчеркнул обозреватель.
"Казачья Лопань - важный логистический центр и узел обороны киевского режима, расположенный вблизи границы с Белгородской областью. От него до Харькова 38 километров по прямой или минут 40-45 на автомобиле по шоссе", — пояснил собеседник Украина.ру.
По данным Минобороны РФ, село Гранов в Харьковской области было освобождено 27 мая подразделениями группировки войск "Север". Село Шевченко, расположенное в полукилометре к западу от Гранов, перешло под контроль российских войск 6 июня 2026 года, его освобождение также осуществили штурмовые подразделения 11-й отдельной танковой бригады группировки "Север".
Оба населённых пункта находятся в приграничной зоне Харьковской области. Их освобождение позволило расширить буферную зону безопасности и приблизить российские подразделения к крупному логистическому центру ВСУ — посёлку Казачья Лопань.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала ломать оборону ВСУ в Казачьей Лопани, Удах и Золочеве" на сайте Украина.ру.
Про другие важные и актуальные аспекты специальной военной операции России — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиХарьковРоссияУкраинаГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОсводка СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОСпецоперацияХарьков новостиХарьковская областьХарьковскийФронтнаступление ВС РФнаступление Россиивойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:44Воздушная тревога возобновлена в Севастополе, — Развожаев
07:36В Омской области впервые объявлялась беспилотная опасность. Сейчас она отменена, сообщил губернатор
07:31Отбой воздушной тревоги в Севастополе
07:30ПВО за ночь сбила 326 украинских беспилотников над регионами России, передает Минобороны РФ
07:28Возгорания на объектах инфраструктуры, поврежденный музей: ПВО ночью сбила больше 300 дронов ВСУ над РФ
07:00Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками
06:50Экономика Украины и война: Ким-публицист и новые реалии рынка труда
06:20Молятся на западные кредиты и получают роскошные "подарки". Как живут украинские ВИПы
06:10Зачем Си Цзиньпин приехал к Ким Чен Ыну и что это меняет в треугольнике Китай—КНДР—Россия
06:00"Бунт биологической простоты". Что на Украине говорят о сносе памятника Булгакову
05:55Внезапный обвал фронта или еще 20 лет войны? Эксперт о сроках полного разгрома ВСУ
05:45"До Харькова — 38 километров": Алехин о том, как штурмовики ломают оборону ВСУ в Казачьей Лопани
05:30"Orion ослепляет, Hermes прожигает корпус": как США скрывают лазерные разработки — мнение Кнутова
05:18Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу
05:15Шуркин лес и "Кущеватое": Алехин назвал места, где "северяне" громят оборону ВСУ под Харьковом
05:00"Военный потенциал очень мощный": эксперт оценил способность России противостоять Западу
04:45От эры "баланса интересов" к эпохе "баланса сил": Выдрин объяснил, есть ли шанс на мирные переговоры
04:40Украинский БПЛА повредил здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг."
04:30Как в СССР: Кнутов призвал вернуть системную борьбу с аэростатами, с которых ВСУ запускают дроны
04:13Третья за ночь волна ударов США. Иран заявил об ответной атаке
Лента новостейМолния