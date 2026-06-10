https://ukraina.ru/20260610/do-kharkova--38-kilometrov-alekhin-o-tom-kak-shturmoviki-lomayut-oboronu-vsu-v-kazachey-lopani-1080030849.html

"До Харькова — 38 километров": Алехин о том, как штурмовики ломают оборону ВСУ в Казачьей Лопани

"До Харькова — 38 километров": Алехин о том, как штурмовики ломают оборону ВСУ в Казачьей Лопани - 10.06.2026 Украина.ру

"До Харькова — 38 километров": Алехин о том, как штурмовики ломают оборону ВСУ в Казачьей Лопани

На харьковском направлении после освобождения Шевченко и Гранов активные боевые действия развернулись на окраине Казачьей Лопани. Штурмовым группам "Севера" удалось сломить сопротивление противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-10T05:45

2026-06-10T05:45

2026-06-10T05:45

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Алехин сообщил, что в Харьковской области после зачистки селений Шевченко и Гранов бои идут на окраине Казачьей Лопани. "Штурмовым группам из состава группировки войск "Север" удалось сломить упорное сопротивление противника", — заявил эксперт.По данным Алехина, оборону здесь держали сводные подразделения из состава 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, насильно мобилизованные в апреле текущего года. Это были мужчины старшего возраста из Харькова и Полтавы, а также выпускники академии ВВС Украины имени Ивана Кожедуба, оказавшиеся на фронте отнюдь не в качестве пилотов или авиатехников, подчеркнул обозреватель."Казачья Лопань - важный логистический центр и узел обороны киевского режима, расположенный вблизи границы с Белгородской областью. От него до Харькова 38 километров по прямой или минут 40-45 на автомобиле по шоссе", — пояснил собеседник Украина.ру.По данным Минобороны РФ, село Гранов в Харьковской области было освобождено 27 мая подразделениями группировки войск "Север". Село Шевченко, расположенное в полукилометре к западу от Гранов, перешло под контроль российских войск 6 июня 2026 года, его освобождение также осуществили штурмовые подразделения 11-й отдельной танковой бригады группировки "Север".Оба населённых пункта находятся в приграничной зоне Харьковской области. Их освобождение позволило расширить буферную зону безопасности и приблизить российские подразделения к крупному логистическому центру ВСУ — посёлку Казачья Лопань.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала ломать оборону ВСУ в Казачьей Лопани, Удах и Золочеве" на сайте Украина.ру.Про другие важные и актуальные аспекты специальной военной операции России — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.

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