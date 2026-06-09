ВСУ не справляются с "Геранями" и атакуют мирных жителей. Новости СВО - 09.06.2026 Украина.ру
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ВСУ не справляются с "Геранями" и атакуют мирных жителей. Новости СВО
ВСУ не справляются с "Геранями" и атакуют мирных жителей. Новости СВО - 09.06.2026 Украина.ру
ВСУ не справляются с "Геранями" и атакуют мирных жителей. Новости СВО
Армия России нанесла серию ударов по защищаемым ПВО ВСУ объектам. Об этом сообщает 9 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-09T18:52
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🟥 Украинский ударный беспилотник "Чаклун-В" с трёхкилограммовой боеголовкой сбит на подлёте к железнодорожной станции в Мариуполе, сообщили в Штабе Обороны ДНР;🟥 На территории Новороссийска объявлена угроза атаки БПЛА;🟥 ВСУ вновь атаковали Белгородскую область — один человек погиб, еще двое ранены, сообщил оперштаб;🟥 Сбит 18-й с начала дня беспилотник, летевший на Москву, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин;🟥 Ещё один взрыв в автомобиле произошёл на юго-западе Москвы, пишут СМИ. Это случилось на парковке на улице Введенского в районе Коньково. Официальной информации пока не поступало. Место происшествия оцеплено Росгвардией и полицией;🟥 Украинскими сценаристами террора выбран вариант обстрелов ЛНР с максимально тяжёлым моральным эффектом. Чтобы, помимо горя, Донбасс был шокирован ещё и степенью цинизма и глумления, пишет донецкая журналистка и волонтёр Евгения Мартынова;🟥 Ещё один удар "Герани" нанесён по центру Харькова в Киевском районе. Беспилотники ВС РФ залетают в город с западной окраины, со стороны Люботина;🟥 "Герань" нанесла удар по вражескому объекту в Коминтерновском (укр. — Слободском) районе Харькова. Над центром Харькова "Герань" сбили, в результате чего мирная жительница получила ранения;🟥 Полностью потушен крупный пожар на нефтебазе в Усть-Лабинске, который вспыхнул 6 июня после атаки БПЛА, сообщили в районной ЕДДС.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ВСУ не справляются с "Геранями" и атакуют мирных жителей. Новости СВО

18:52 09.06.2026 (обновлено: 18:54 09.06.2026)
 
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ЗРК С-125 ВСУ ПВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр Турчинов
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Армия России нанесла серию ударов по защищаемым ПВО ВСУ объектам. Об этом сообщает 9 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Украинский ударный беспилотник "Чаклун-В" с трёхкилограммовой боеголовкой сбит на подлёте к железнодорожной станции в Мариуполе, сообщили в Штабе Обороны ДНР;
🟥 На территории Новороссийска объявлена угроза атаки БПЛА;
🟥 ВСУ вновь атаковали Белгородскую область — один человек погиб, еще двое ранены, сообщил оперштаб;
🟥 Сбит 18-й с начала дня беспилотник, летевший на Москву, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин;
🟥 Ещё один взрыв в автомобиле произошёл на юго-западе Москвы, пишут СМИ.
Это случилось на парковке на улице Введенского в районе Коньково. Официальной информации пока не поступало. Место происшествия оцеплено Росгвардией и полицией;
🟥 Украинскими сценаристами террора выбран вариант обстрелов ЛНР с максимально тяжёлым моральным эффектом. Чтобы, помимо горя, Донбасс был шокирован ещё и степенью цинизма и глумления, пишет донецкая журналистка и волонтёр Евгения Мартынова;
🟥 Ещё один удар "Герани" нанесён по центру Харькова в Киевском районе. Беспилотники ВС РФ залетают в город с западной окраины, со стороны Люботина;
🟥 "Герань" нанесла удар по вражескому объекту в Коминтерновском (укр. — Слободском) районе Харькова. Над центром Харькова "Герань" сбили, в результате чего мирная жительница получила ранения;
🟥 Полностью потушен крупный пожар на нефтебазе в Усть-Лабинске, который вспыхнул 6 июня после атаки БПЛА, сообщили в районной ЕДДС.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июня
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