Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июня - 09.06.2026 Украина.ру
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Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июня
Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июня - 09.06.2026 Украина.ру
Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июня
Еврокомиссия (ЕК) готовит новый удар по России, но одновременно вынуждена сохранять потолок цен на нефть. Тем временем посреднический процесс по Украине поставлен на паузу, а в Армении оппозиция готовится оспаривать итоги выборов. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
2026-06-09T18:20
2026-06-09T18:20
эксклюзив
россия
брюссель
армения
никол пашинян
дмитрий песков
еврокомиссия
украина.ру
ес
владимир путин
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Еврокомиссия рассчитывает представить новый пакет ограничений против России уже на этой неделе. Официальная представительница ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе заявила:Что известно о готовящихся ограничениях: Брюссель предлагает запретить въезд в ЕС всем участникам СВО, расширить экспортные запреты на металлы, сплавы и комплектующие для беспилотников, включить в санкционный список 90 банков и криптоплатформ из России и третьих стран. Под ограничения могут попасть еще 30 танкеров. Также ЕК предлагает запретить поставки в Россию СПГ-танкеров и ввести санкции против портов, участвующих в торговле российскими энергоресурсами. При этом потолок цен на нефть предлагается сохранить без изменений. Европейский пакет с пакетами пухнет на глазах, но Брюссель продолжает имитировать бурную деятельность.Песков: переговоры с США по Украине — на паузеПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посреднический процесс со стороны США по украинскому урегулированию сейчас поставлен на паузу. Телефонный разговор Путина и Трампа пока не готовится, хотя при необходимости может быть согласован оперативно.Также официальный представитель Кремля уточнил, что дата визита в РФ Уиткоффа и Кушнера пока неизвестна, но их будут рады видеть в любой момент.Напомним, что Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером. Как отметил Песков, если в беседе были какие-то новации, американские переговорщики передадут их содержание Москве оперативно.Оппозиция Армении может оспорить итоги выборов 19 июняПолитические силы, недовольные итогами парламентских выборов, могут обратиться в Конституционный суд 19 июня, заявил глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян. Окончательные итоги подведут 14 июня, до этого комиссия займется пересчетами и рассмотрением жалоб.Партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" не смогла набрать 50% голосов, но получит большинство за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов. В парламент также проходят блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна (23,28%) и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна (9,93%).Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытался снять конкурентов, нельзя считать легитимными.Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы шла борьба с демократическими процедурами. Теперь слово — за Конституционным судом.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Мария Илащук
Мария Илащук
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, брюссель, армения, никол пашинян, дмитрий песков, еврокомиссия, украина.ру, ес, владимир путин
Эксклюзив, Россия, Брюссель, Армения, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, Украина.ру, ЕС, Владимир Путин

Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июня

18:20 09.06.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЕвросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России
Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Мария Илащук
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Еврокомиссия (ЕК) готовит новый удар по России, но одновременно вынуждена сохранять потолок цен на нефть. Тем временем посреднический процесс по Украине поставлен на паузу, а в Армении оппозиция готовится оспаривать итоги выборов. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
Еврокомиссия рассчитывает представить новый пакет ограничений против России уже на этой неделе. Официальная представительница ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе заявила:
"Мы работаем над 21-м пакетом санкций и должны быть готовы сделать это со своей стороны очень скоро — еще на этой неделе".
Что известно о готовящихся ограничениях: Брюссель предлагает запретить въезд в ЕС всем участникам СВО, расширить экспортные запреты на металлы, сплавы и комплектующие для беспилотников, включить в санкционный список 90 банков и криптоплатформ из России и третьих стран.
Под ограничения могут попасть еще 30 танкеров. Также ЕК предлагает запретить поставки в Россию СПГ-танкеров и ввести санкции против портов, участвующих в торговле российскими энергоресурсами. При этом потолок цен на нефть предлагается сохранить без изменений. Европейский пакет с пакетами пухнет на глазах, но Брюссель продолжает имитировать бурную деятельность.
Песков: переговоры с США по Украине — на паузе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посреднический процесс со стороны США по украинскому урегулированию сейчас поставлен на паузу. Телефонный разговор Путина и Трампа пока не готовится, хотя при необходимости может быть согласован оперативно.
"Президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет", — сказал Песков.
Также официальный представитель Кремля уточнил, что дата визита в РФ Уиткоффа и Кушнера пока неизвестна, но их будут рады видеть в любой момент.
Напомним, что Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером. Как отметил Песков, если в беседе были какие-то новации, американские переговорщики передадут их содержание Москве оперативно.
Оппозиция Армении может оспорить итоги выборов 19 июня
Политические силы, недовольные итогами парламентских выборов, могут обратиться в Конституционный суд 19 июня, заявил глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян.
"Девятнадцатого июня - это день, когда политические силы смогут обратиться в Конституционный суд. Дальнейшие процессы будут предопределены решением суда", - сказал Овакимян в интервью общественному телевидению Армении.
Окончательные итоги подведут 14 июня, до этого комиссия займется пересчетами и рассмотрением жалоб.
Партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" не смогла набрать 50% голосов, но получит большинство за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов.
В парламент также проходят блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна (23,28%) и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна (9,93%).
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытался снять конкурентов, нельзя считать легитимными.
"Пашинян пытается выбить из игры всех своих соперников на выборах. Такие выборы, разумеется, не будут считаться легитимными. Даже Вашингтон и Брюссель не прощают такого", — написал он в X.
Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы шла борьба с демократическими процедурами. Теперь слово — за Конституционным судом.
"Поступает информация, что вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии - принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения "Сильная Армения", а также, возможно, партии "Процветающая Армения", - отметила дипломат.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июня
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ЭксклюзивРоссияБрюссельАрменияНикол ПашинянДмитрий ПесковЕврокомиссияУкраина.руЕСВладимир Путин
 
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