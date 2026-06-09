https://ukraina.ru/20260609/bryussel-gotovit-novye-sanktsii-peskov-priznal-pauzu-v-peregovorakh-itogi-9-iyunya-1080022352.html

Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июня

Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июня - 09.06.2026 Украина.ру

Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июня

Еврокомиссия (ЕК) готовит новый удар по России, но одновременно вынуждена сохранять потолок цен на нефть. Тем временем посреднический процесс по Украине поставлен на паузу, а в Армении оппозиция готовится оспаривать итоги выборов. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".

2026-06-09T18:20

2026-06-09T18:20

2026-06-09T18:20

эксклюзив

россия

брюссель

армения

никол пашинян

дмитрий песков

еврокомиссия

украина.ру

ес

владимир путин

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Еврокомиссия рассчитывает представить новый пакет ограничений против России уже на этой неделе. Официальная представительница ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе заявила:Что известно о готовящихся ограничениях: Брюссель предлагает запретить въезд в ЕС всем участникам СВО, расширить экспортные запреты на металлы, сплавы и комплектующие для беспилотников, включить в санкционный список 90 банков и криптоплатформ из России и третьих стран. Под ограничения могут попасть еще 30 танкеров. Также ЕК предлагает запретить поставки в Россию СПГ-танкеров и ввести санкции против портов, участвующих в торговле российскими энергоресурсами. При этом потолок цен на нефть предлагается сохранить без изменений. Европейский пакет с пакетами пухнет на глазах, но Брюссель продолжает имитировать бурную деятельность.Песков: переговоры с США по Украине — на паузеПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посреднический процесс со стороны США по украинскому урегулированию сейчас поставлен на паузу. Телефонный разговор Путина и Трампа пока не готовится, хотя при необходимости может быть согласован оперативно.Также официальный представитель Кремля уточнил, что дата визита в РФ Уиткоффа и Кушнера пока неизвестна, но их будут рады видеть в любой момент.Напомним, что Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером. Как отметил Песков, если в беседе были какие-то новации, американские переговорщики передадут их содержание Москве оперативно.Оппозиция Армении может оспорить итоги выборов 19 июняПолитические силы, недовольные итогами парламентских выборов, могут обратиться в Конституционный суд 19 июня, заявил глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян. Окончательные итоги подведут 14 июня, до этого комиссия займется пересчетами и рассмотрением жалоб.Партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" не смогла набрать 50% голосов, но получит большинство за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов. В парламент также проходят блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна (23,28%) и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна (9,93%).Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытался снять конкурентов, нельзя считать легитимными.Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы шла борьба с демократическими процедурами. Теперь слово — за Конституционным судом.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Мария Илащук

Мария Илащук

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Илащук

эксклюзив, россия, брюссель, армения, никол пашинян, дмитрий песков, еврокомиссия, украина.ру, ес, владимир путин