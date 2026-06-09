https://ukraina.ru/20260609/u-trampa-bolshe-net-kongressa-politolog-obyasnil-kak-rushitsya-vlast-prezidenta-ssha-1079983598.html

"У Трампа больше нет Конгресса": политолог объяснил, как рушится власть президента США

"У Трампа больше нет Конгресса": политолог объяснил, как рушится власть президента США - 09.06.2026 Украина.ру

"У Трампа больше нет Конгресса": политолог объяснил, как рушится власть президента США

Дональд Трамп проигрывает — у него больше нет Конгресса, либеральный мейнстрим возвращается, а евроатлантическое лобби набирает силу. Победа над американским президентом одержана на многих фронтах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2026-06-09T05:00

2026-06-09T05:00

2026-06-09T05:00

новости

сша

украина

россия

дональд трамп

дмитрий дробницкий

марко рубио

украина.ру

мир без границ

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071049435_2:0:768:431_1920x0_80_0_0_e4eb224a7fd7465cdf55303dc570ca67.jpg

Журналист спросил эксперта, означает ли одобрение Палатой представителей США законопроекта о военной помощи Украине и дополнительных санкциях весомую заявку на победу над Дональдом Трампом.Дробницкий заявил, что "победа над Трампом одержана на очень многих фронтах". По его словам, "в либеральные города американский президент уже и не суется". Инвесторы не дали денег на бальный зал в Белом доме, а артисты отказываются от участия в праздновании 250-летия США. Кроме того, Конгресс принял резолюции об ограничении военных полномочий президента, и "включилось евроатлантическое лобби", добавил политолог."В Вашингтоне сейчас катастрофа. Понятно, что все с большой надеждой смотрят на Марко Рубио, как на единственного человека, который хотя бы помнит, что такое мейнстрим. А на 250-летие США на месте Белого дома будет котлован…", — пояснил американист."Либеральный мейнстрим возвращается, а движение MAGA раскололось и рассыпалось. Большинство в Конгрессе — это тоже либеральный мейнстрим. У Трампа больше нет Конгресса", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.Встреча в Лондоне еще раз подтвердила, что европейцы и Украина объединились вокруг того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.

сша

украина

россия

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий дробницкий, марко рубио, украина.ру, мир без границ, главные новости, главное, белый дом, конгресс сша, военная помощь, военная помощь украине, дзен новости сво, украина.ру дзен