"У Трампа больше нет Конгресса": политолог объяснил, как рушится власть президента США - 09.06.2026 Украина.ру
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"У Трампа больше нет Конгресса": политолог объяснил, как рушится власть президента США
"У Трампа больше нет Конгресса": политолог объяснил, как рушится власть президента США - 09.06.2026 Украина.ру
"У Трампа больше нет Конгресса": политолог объяснил, как рушится власть президента США
Дональд Трамп проигрывает — у него больше нет Конгресса, либеральный мейнстрим возвращается, а евроатлантическое лобби набирает силу. Победа над американским президентом одержана на многих фронтах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-06-09T05:00
2026-06-09T05:00
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Журналист спросил эксперта, означает ли одобрение Палатой представителей США законопроекта о военной помощи Украине и дополнительных санкциях весомую заявку на победу над Дональдом Трампом.Дробницкий заявил, что "победа над Трампом одержана на очень многих фронтах". По его словам, "в либеральные города американский президент уже и не суется". Инвесторы не дали денег на бальный зал в Белом доме, а артисты отказываются от участия в праздновании 250-летия США. Кроме того, Конгресс принял резолюции об ограничении военных полномочий президента, и "включилось евроатлантическое лобби", добавил политолог."В Вашингтоне сейчас катастрофа. Понятно, что все с большой надеждой смотрят на Марко Рубио, как на единственного человека, который хотя бы помнит, что такое мейнстрим. А на 250-летие США на месте Белого дома будет котлован…", — пояснил американист."Либеральный мейнстрим возвращается, а движение MAGA раскололось и рассыпалось. Большинство в Конгрессе — это тоже либеральный мейнстрим. У Трампа больше нет Конгресса", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.Встреча в Лондоне еще раз подтвердила, что европейцы и Украина объединились вокруг того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий дробницкий, марко рубио, украина.ру, мир без границ, главные новости, главное, белый дом, конгресс сша, военная помощь, военная помощь украине, дзен новости сво, украина.ру дзен
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"У Трампа больше нет Конгресса": политолог объяснил, как рушится власть президента США

05:00 09.06.2026
 
© Фото Трамп
 Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото
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Дональд Трамп проигрывает — у него больше нет Конгресса, либеральный мейнстрим возвращается, а евроатлантическое лобби набирает силу. Победа над американским президентом одержана на многих фронтах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Журналист спросил эксперта, означает ли одобрение Палатой представителей США законопроекта о военной помощи Украине и дополнительных санкциях весомую заявку на победу над Дональдом Трампом.
Дробницкий заявил, что "победа над Трампом одержана на очень многих фронтах". По его словам, "в либеральные города американский президент уже и не суется".
Инвесторы не дали денег на бальный зал в Белом доме, а артисты отказываются от участия в праздновании 250-летия США. Кроме того, Конгресс принял резолюции об ограничении военных полномочий президента, и "включилось евроатлантическое лобби", добавил политолог.
"В Вашингтоне сейчас катастрофа. Понятно, что все с большой надеждой смотрят на Марко Рубио, как на единственного человека, который хотя бы помнит, что такое мейнстрим. А на 250-летие США на месте Белого дома будет котлован…", — пояснил американист.
"Либеральный мейнстрим возвращается, а движение MAGA раскололось и рассыпалось. Большинство в Конгрессе — это тоже либеральный мейнстрим. У Трампа больше нет Конгресса", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.
Встреча в Лондоне еще раз подтвердила, что европейцы и Украина объединились вокруг того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
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