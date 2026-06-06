https://ukraina.ru/20260606/razorit-evropu-dotla-dmitriy-drobnitskiy-o-tom-pochemu-ekonomicheskiy-udar-po-bryusselyu-strashnee-1079889623.html

Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного

Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного - 06.06.2026 Украина.ру

Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного

Европа находится в уязвимом положении. Ее нужно бить экономически. И эту боль, как ни странно, европейские лидеры, европейские элиты почувствуют гораздо сильнее, чем даже ядерные бомбардировки Брюсселя. Рютте, Каллас и фон дер Ляйен считают, что ядерную бомбардировку они переживут и останутся у власти, а экономические кризисы они могут не пережить.

2026-06-06T06:30

2026-06-06T06:30

2026-06-06T06:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину определить дату личной встречи. В качестве площадок он назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, которые "традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира". Российский лидер назвал письмо Зеленского "хамским" и заявил, что не видит смысла во встрече.- Дмитрий Олегович, согласовывал ли Зеленский текст своего письма с Трампом?- Есть две фундаментальные причины, почему это было не так. Во-первых, Зеленский не принадлежит Трампу. У Зеленского совсем другие управляющие центры. Акции этого управления разделены между Лондоном и Брюсселем. Когда мы говорим Брюссель, то понимаем, что это и глобальная Демпартия США, но точно не Трамп и не нынешняя администрация.Второй момент заключается в том, что с Трампом вообще что-либо сложно согласовать. Спросите Рубио, насколько сложно ему сейчас что-то согласовывать с Трампом. В Вашингтоне сейчас катастрофа. Понятно, что все с большой надеждой смотрят на Марку Рубио, как на единственного человека, который хотя бы помнит, что такое мейнстрим. А на 250-летие США на месте Белого дома будет котлован…О каком согласовании пунктов мирного плана по Украине может идти речь? Дональд Фреддович пребывает в своих фантазиях. Если говорить конкретно по этому бездарному и хамскому письму, то это была попытка со стороны управляющих контор Украины попытаться перебить сразу несколько пунктов повестки в медийном поле.Во-первых, последствия встречи корреспондентов мировых информационных агентств с Путиным, которая прошла после того, как на протяжении последних недель западная пресса утверждала, что Украина сменила вектор войны и побеждает (По словам Путина, Россия наступает по всей линии боевого соприкосновения, ВСУ же не хватает личного состава, ежемесячные потери Украины составляют 40 тысяч человек - ред.)Во-вторых, нужно было добить израильскую повестку, согласно которой все ресурсы должны направляться на Ближний Восток, поддержать бунт Конгресса, который требует остановить войну в Иране. Тут же прошла попытка провести в Конгрессе резолюцию, которая призывает отправлять деньги на Украину.Мировой либеральный мейнстрим считает, что Трампа он уже добивает. И можно констатировать, что здесь он близок к истине.- Одобрение Палатой представителей законопроекта о военной помощи Украине и дополнительных санкциях это уже весомая заявка на победу над Трампом?- Победа над Трампом одержана на очень многих фронтах. Трансгендерный запрет в вооруженных силах рушится. В либеральные города он уже и не суется. Инвесторы денег на бальный зал в Белом доме не дали, артисты отказываются от участия в праздновании 250-летия США. Конгресс принял резолюции об ограничении военных полномочий. Включилось евроатлантическое лобби. Если говорить точнее, то пока в Палате представителей поставили на обсуждение законопроект еще 2025 года о помощи Украине (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Его хотят принять как можно скорее, чтобы в Сенате были внесены все поправки. В Сенате есть свой законопроект о помощи Украине уже на 55 миллиардов. Он, правда, тоже старый по тексту, но поскольку республиканцы стали откалываться и голосовать против воли Трампа, его примут.Но скорее всего все это будет реализовываться в следующем бюджете, который начнет действовать с 1 октября. Хотя там, видимо, снова будет шатдаун.Таким образом то, что Конгресс не смог сделать в 2025 году, то есть продавить присутствие США на восточном фланге НАТО, они постараются сделать сейчас, когда Трамп гораздо слабее.Так что дела у Трампа плохи, и Вэнсу испортили дальнейшую политическую карьеру. А карьера Рубио, как ни странно, будет зависеть от Барака Обамы. Если он сочтет, что это хороший кандидат для возвращения мейнстрима, то он сможет пробыть один срок. Либеральный мейнстрим возвращается, а движение MAGA раскололось и рассыпалось.Передышка в виде Анкориджа закончилась, надо внимательно следить за тем, что происходит. Близкие к Трампу круги, "новая цифра" в лице компании Palantir и многих других подрядчиков Пентагона, очень агрессивны в попытках оттереть ведущую четверку американского ВПК от жирных бюджетов. Где они будут испытывать свои наработки? В Иране? Это смешно. Все это можно обкатать на Украине в противостоянии с серьёзным противником.Большинство в Конгрессе — это тоже либеральный мейнстрим. Даже не обязательно ждать до выборов, чтобы проголосовать против Трампа. У Трампа больше нет Конгресса. Но надо иметь в виду, что ресурсов очень мало. Матчасть потратили, поэтому сопротивление помощи Украине глубоко фундированное. И это подчеркивает тот факт, что Европа не будет строить свою армию. Ее задача вернуть США на восточный фланг НАТО со всеми ресурсами.То, что европейцы сделали по программе производства дронов, действительно очень серьезно. Но, правда, это сделано на свопы Федеральной резервной системы, то есть все равно на американские как бы деньги. Обращу внимание на то, что Акт о помощи Украине предполагает разморозку складов Пентагона.- В одном из интервью вы говорили, что давно не проводился аудит складов Пентагона и толком неизвестно, что там в действительности находится.- Из всех боевых подразделений аудит полностью прошел только Корпус морской пехоты. Пентагон крайне непрозрачная организация. Когда отправляли оружие на Украину, возникла путаница с ракетами Patriot различных модификаций. Аудит, возможно, будет проведен, чтобы выяснить, что осталось в результате иранской кампании. Думаю, что американцев ожидает в результате этого много интересных открытий, тем более что по собственным оценкам они выскребли до критически малых остатков.- Сейчас Россия наносит удары возмездия по Украине. Некоторые считают, что это решение несколько запоздалым на пятый год войны. Как вы оцениваете ситуацию?- Из иранской кампании можно сделать вывод, что удары любой силы по центрам принятия решений войну не заканчивают. Очень редки случаи, когда массовыми бомбардировками и уничтожением руководства можно решить проблему.Решать задачу необходимо гораздо более радикально, и это отнюдь не "Орешник" по Лондону. Было бы, кончено, приятно, но решение не здесь.В отношении Европы надо принимать радикальные экономические меры. Она по-прежнему занимает значительную часть в нашем углеводородном экспорте. Не такую, как раньше, когда "Северные потоки" работали, но все-таки значительную. Надо делать все, чтобы никто с этой Европой не торговал. Особенно критически важным для них. Трусы им пусть Китай продает. Нашим партнерам надо предлагать какие-угодно плюшки, чтобы они только ничего не продавали Европе.Европа находится в уязвимом положении. Ее нужно бить экономически. И эту боль, как ни странно, европейские лидеры, европейские элиты почувствуют гораздо сильнее, чем даже ядерные бомбардировки Брюсселя. Рютте, Каллас и фон дер Ляйен считают, что ядерную бомбардировку они переживут и останутся у власти, а экономические кризисы они могут не пережить.Это будет фрагментация Евросоюза. Никто бы не поставил никакого вооружения Украине, и совершенно точно после появления Трампа никакой европейской дроновой программы не было бы, и даже Лондон бы ничего не сделал, если бы не было единого Евросоюза в экономическом смысле.Наши эксперты говорят, что в Европе есть разумные люди, они хотели бы с нами торговать. Не надо. Европа должна разориться дотла. Это нужно поставить как жесткую идеологическую установку. При всем моем уважении к господину Караганову, он никого не напугал ударами ядерными по Европе. Никто не ужаснулся. А вот если будет поставлена стратегическая задача уничтожить Европу экономически, это будет серьезно. Мы не знаем, как они себя поведут, если на Жешув приземлится десяток "Искандеров". Ситуация сейчас не такая предсказуемая, как в начале 80-х, когда разразился последний ядерный кризис. Но Европа уже показала, что долгосрочных отношений с ней не будет очень долго.Надо понимать, что следующего президента США выберет Барак Обама. И Европа понимает, что она Трампа дожала и будет ждать этого выбора. И она будет делать все, чтобы Демпартии США представить украинский кейс как выигрышный. И нам надо показывать, что он проигрышный, а европейскую фракцию Демпартии слушать бессмысленно.Кстати, хватит покупать и продавать евро и доллары. Я читал финансовую аналитику о том, какие валютные операции с евро и долларом осуществляют Минфин и Центробанк. Для чего это все делается? Чтобы поддержать их способность поставлять дроны на Украину? Ясность в отделении России от Запада решит эту фазу конфликта Евразии и объединенного Запада.Поэтому надо переключать на жёсткие экономические методы. Выстраивание экономического и финансового суверенитет должно быть задачей до конца 2026 года.- В Европе всерьез опасаются реализации проекта новой Австро-Венгрии, которую якобы Кремль проводит.- Мы об этом пошутили, а они это себе сами напридумывали. Но очевидно, что как только Европа начнет трещать по швам, то вскроются все противоречия, которые остались еще со времен Первой мировой войны.Что такое Евросоюз? Это побежденный и прижатый к ноге либеральной элиты Третий Рейх. Там ничего нового нет. Его победили, но не стали убивать. Были проекты вообще уничтожить Европу как таковую, когда Германия стала бы сельскохозяйственной страной, но Сталин и Рузвельт оказались слишком добрыми. Потом из Европы сделали выставку достижений народного хозяйства (и социалистического, и капиталистического), тем самым дав возможность этому Третьему Рейху дожить до 2020-х годов.Поздравляю. Но ошибки надо исправлять.Повторюсь, как только сдвинуть это единство Европы под руководством демпартии, все старые противоречия всплывут. Тут тебе и Австро-Венгрия, и обиженная Югославия, и польско-германские территориальные споры. Нам надо это всячески поддерживать. Надо понимать озабоченность венгров и поляков. Я бы вообще снизил уровень отношений с Евросоюзом или вообще отозвал его признание. Надо демонстрировать, что мы с ними дел больше иметь не хотим. И это на них подействует гораздо больше.Почитайте европейскую прессу. Они до сих пор думают, что Евросоюз по-прежнему остается для России очень важным партнером. "Если бы Россия сдалась, вообще было бы замечательно". Так давайте покажем им, что нет никакого Евросоюза как образования. Раньше мы еще как-то с пониманием относились, что Венгрия при Орбане какие-то требования Брюсселя выполняла. Настало время, когда не надо понимать.Евросоюз собирает дроны, которые бьют по нашим городам. Это вражеское образование. Надо перестать с ними торговать. И это подействует на них гораздо сильнее, чем демонстративное применение чего-либо и даже стирания Киева в радиоактивную пыль. Опыт Ирана тут не совсем подходит. Тут ситуация другая.О российско-американских отношениях - Американская парадигма: так с кем же дружат и против кого воюют США – Россия или Украина?

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интервью, европа, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, ес, пентагон, сенат, северный поток