"Победили, но не стали убивать": эксперт пояснил, почему ЕС — это "прижатый к ноге" Третий Рейх - 09.06.2026 Украина.ру
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"Победили, но не стали убивать": эксперт пояснил, почему ЕС — это "прижатый к ноге" Третий Рейх
"Победили, но не стали убивать": эксперт пояснил, почему ЕС — это "прижатый к ноге" Третий Рейх - 09.06.2026 Украина.ру
"Победили, но не стали убивать": эксперт пояснил, почему ЕС — это "прижатый к ноге" Третий Рейх
Евросоюз — это побеждённый Третий Рейх, которого победили, но не стали убивать, а лишь прижали к ноге либеральной элиты. Теперь ошибки прошлого пора исправлять. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-06-09T06:00
2026-06-09T06:00
новости
европа
россия
дмитрий дробницкий
украина
иосиф сталин
ес
нато
война
война на украине
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Журналист спросил эксперта об опасениях Европы по поводу проекта "новой Австро-Венгрии", который якобы проводит Кремль.Дробницкий заметил, что в России про это пошутили, но европейцы сами себе всё придумали. По его убеждению, как только Европа начнёт трещать по швам, все противоречия, тянущиеся ещё с Первой мировой войны, неизбежно выйдут на поверхность."Что такое Евросоюз? Это побежденный и прижатый к ноге либеральной элиты Третий Рейх. Там ничего нового нет. Его победили, но не стали убивать", — пояснил американист.По словам Дробницкого, Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт проявили излишнюю мягкость, позволив превратить Европу в выставку достижений народного хозяйства и дав Третьему Рейху дожить до 2020-х годов. "Поздравляю", — иронично заметил политолог, добавив, что ошибки надо исправлять."Повторюсь, как только сдвинуть это единство Европы под руководством демпартии, все старые противоречия всплывут. Тут тебе и Австро-Венгрия, и обиженная Югославия, и польско-германские территориальные споры. Нам надо это всячески поддерживать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.Встреча в Лондоне еще раз подтвердила, что европейцы и Украина объединились вокруг того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, европа, россия, дмитрий дробницкий, украина, иосиф сталин, ес, нато, война, война на украине, первая мировая война, главные новости, главное, мир без границ, югославия, австро-венгрия
Новости, Европа, Россия, Дмитрий Дробницкий, Украина, Иосиф Сталин, ЕС, НАТО, война, война на Украине, Первая мировая война, Главные новости, главное, Мир без границ, Югославия, Австро-Венгрия

"Победили, но не стали убивать": эксперт пояснил, почему ЕС — это "прижатый к ноге" Третий Рейх

06:00 09.06.2026
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP / Mindaugas Kulbis
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Евросоюз — это побеждённый Третий Рейх, которого победили, но не стали убивать, а лишь прижали к ноге либеральной элиты. Теперь ошибки прошлого пора исправлять. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Журналист спросил эксперта об опасениях Европы по поводу проекта "новой Австро-Венгрии", который якобы проводит Кремль.
Дробницкий заметил, что в России про это пошутили, но европейцы сами себе всё придумали. По его убеждению, как только Европа начнёт трещать по швам, все противоречия, тянущиеся ещё с Первой мировой войны, неизбежно выйдут на поверхность.
"Что такое Евросоюз? Это побежденный и прижатый к ноге либеральной элиты Третий Рейх. Там ничего нового нет. Его победили, но не стали убивать", — пояснил американист.
По словам Дробницкого, Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт проявили излишнюю мягкость, позволив превратить Европу в выставку достижений народного хозяйства и дав Третьему Рейху дожить до 2020-х годов. "Поздравляю", — иронично заметил политолог, добавив, что ошибки надо исправлять.
"Повторюсь, как только сдвинуть это единство Европы под руководством демпартии, все старые противоречия всплывут. Тут тебе и Австро-Венгрия, и обиженная Югославия, и польско-германские территориальные споры. Нам надо это всячески поддерживать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.
Встреча в Лондоне еще раз подтвердила, что европейцы и Украина объединились вокруг того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
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