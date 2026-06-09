https://ukraina.ru/20260609/pobedili-no-ne-stali-ubivat-ekspert-poyasnil-pochemu-es--eto-prizhatyy-k-noge-tretiy-reykh-1079983175.html

"Победили, но не стали убивать": эксперт пояснил, почему ЕС — это "прижатый к ноге" Третий Рейх

"Победили, но не стали убивать": эксперт пояснил, почему ЕС — это "прижатый к ноге" Третий Рейх - 09.06.2026 Украина.ру

"Победили, но не стали убивать": эксперт пояснил, почему ЕС — это "прижатый к ноге" Третий Рейх

Евросоюз — это побеждённый Третий Рейх, которого победили, но не стали убивать, а лишь прижали к ноге либеральной элиты. Теперь ошибки прошлого пора исправлять. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2026-06-09T06:00

2026-06-09T06:00

2026-06-09T06:00

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Журналист спросил эксперта об опасениях Европы по поводу проекта "новой Австро-Венгрии", который якобы проводит Кремль.Дробницкий заметил, что в России про это пошутили, но европейцы сами себе всё придумали. По его убеждению, как только Европа начнёт трещать по швам, все противоречия, тянущиеся ещё с Первой мировой войны, неизбежно выйдут на поверхность."Что такое Евросоюз? Это побежденный и прижатый к ноге либеральной элиты Третий Рейх. Там ничего нового нет. Его победили, но не стали убивать", — пояснил американист.По словам Дробницкого, Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт проявили излишнюю мягкость, позволив превратить Европу в выставку достижений народного хозяйства и дав Третьему Рейху дожить до 2020-х годов. "Поздравляю", — иронично заметил политолог, добавив, что ошибки надо исправлять."Повторюсь, как только сдвинуть это единство Европы под руководством демпартии, все старые противоречия всплывут. Тут тебе и Австро-Венгрия, и обиженная Югославия, и польско-германские территориальные споры. Нам надо это всячески поддерживать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.Встреча в Лондоне еще раз подтвердила, что европейцы и Украина объединились вокруг того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.

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