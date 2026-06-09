https://ukraina.ru/20260609/latviya-pomozhet-ukraine-dronami-germaniya---snaryadami-polsha---golosom-glavnoe-k-1900-1080022693.html

Латвия поможет Украине дронами, Германия - снарядами, Польша - голосом. Главное к 19.00

Латвия поможет Украине дронами, Германия - снарядами, Польша - голосом. Главное к 19.00 - 09.06.2026 Украина.ру

Латвия поможет Украине дронами, Германия - снарядами, Польша - голосом. Главное к 19.00

Польша не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, однако выступает против каких-либо льгот для Киева, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 9 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-09T19:00

2026-06-09T19:00

2026-06-09T19:00

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И о других новостях:🟦 Германия примет участие в чешской инициативе по поставке снарядов на Украину, выделив для этого дополнительные 300 млн евро, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Это позволит приобрести примерно 50000 боеприпасов для дальнобойного вооружения;🟦 Россия настаивает, чтобы американское ядерное оружие было выведено из Европы, заявили в МИД РФ. Там подчеркнули: российское тактическое ядерное оружие не угрожает США;🟦 Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 7 июня вместе с главой Госдепа США Марко Рубио убедил президента США Дональда Трампа разрешить Израилю нанести удары по Ирану во время перемирия. Об этом пишет местная газета Israel Hayom. По словам её источников, израильский премьер убедил Трампа: отказ от ударов якобы даст Ирану преимущество и может укрепить его позиции на переговорах;🟦 Проект американской резолюции по ядерной программе Ирана, внесенный на совете МАГАТЭ, выглядит очередной попыткой оправдать агрессию, заявило постпредство Ирана при международных организациях в Вене. Постпредство сообщило, что США добиваются принятия провокационной резолюции, включая проверку ущерба ядерным объектам Ирана от их же ударов;🟦 Не менее 74 человек скончались и около 8000 заболели холерой в Нигерии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на международную гуманитарную организацию "Врачи без границ";🟦 Более 24 млн рублей выделят Крыму и Севастополю на бесплатные лекарства для льготников. Крым получит 19,63 млн рублей, а Севастополь — 4,66 млн рублей. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин;🟦 Михаил Мамута назначен зампредседателя Банка России, сообщил регулятор. Ранее Мамута возглавлял службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ;🟦 Снять ограничения с Roblox попросили Минцифры и РКН. Просьбу, как сообщили в министерстве, направили в российские правоохранительные органы. Минцифры получило от Roblox гарантии, что платформа будет соблюдать российское законодательство;🟦 Украина и Латвия договорились о совместном производстве дронов. Соглашение подписали Зеленский и латвийский премьер Кулбергс. Киев также планирует делиться "опытом и экспертизой" с Латвией в этом вопросе.🟦 Украинский нардеп Александр Федиенко настаивает на том, чтобы депутаты приняли закон о поголовной мобилизации.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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