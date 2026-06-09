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Американский боевой вертолёт рухнул в районе Ормузского пролива

Американский боевой вертолёт рухнул в районе Ормузского пролива - 09.06.2026 Украина.ру

Американский боевой вертолёт рухнул в районе Ормузского пролива

В районе Ормузского пролива потерпел крушение боевой вертолёт ВС США Apache. Об этом 9 июня пишет The New York Times со ссылкой на источники

2026-06-09T15:17

2026-06-09T15:17

2026-06-09T15:17

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"Недалеко от Ормузского пролива потерпел крушение американский боевой вертолёт Apache. Два члена экипажа были благополучно спасены", — говорится в материале.Причины происшествия пока неизвестны. Выясняется, был ли вертолёт сбит или упал из-за технической неисправности.Обстановка в регионеОрмузский пролив остаётся зоной напряжённости. Иран продолжает контролировать акваторию. В субботу Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что атаковал четыре танкера, пытавшихся пересечь пролив без разрешения Тегерана.Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон будет блокировать иранские порты до достижения мирных договорённостей.Неделю назад Иран обвинил Штаты в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану. При этом Трамп сообщил о продолжении переговоров. После беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями "Хезболлы" он объявил о прекращении огня.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, тегеран , дональд трамп, биньямин нетаньяху, хезболла, ес